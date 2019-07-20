EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  3982  68
Матеріали за темою:
Все про:затримання (2953) СБУ (4530) Боїнг-777 Malasia Airli... (374) Бук (100)

 СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява

Водія трейлера, який здійснював перевезення зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито літак Boeing 777 рейсу MH17, не затримували.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У повідомленні наголошується, що 17 липня 2019 року в Києві відбувся брифінг щодо перебігу розслідування за фактом збиття пасажирського літака рейсу МН17.

Дивіться також: У голландському місті Хілверсумі в пам'ять про загиблих висадили соняшники з насіння, знайденого на полі, де в 2014 році впав Боїнг. ВIДЕО

"Після заходу окремі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія трейлера, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року трейлера. На ньому в подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" тимчасово непідконтрольними українській владі територіями  Луганської та Донецької областей, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

17 липня 2019 року в СБУ заявили, що встановили і затримали учасника групи, яка перевозила зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито літак Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.

Читайте також: Уряд Великої Британії виділяє 100 тисяч фунтів на створення спеціального суду у справі про трагедію з малайзійським Боїнгом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138684
 
 
 Топ коментарі
 
сломали баканову весь пиар. а как зебобики пыхтели "пришел баканов и сразу работа началась".

интересно, что опровержение не сразу дали. 4 дня ждали пока бурление говен в бошках шмарклей кончится
 показати весь коментар
 
Ужэ по тихому отпустили..
.
3ебилы ужэ сторговались ???
.
 показати весь коментар
 
Логика зебила єто нечто). Ну да, - задержали орка в 2017, а вот сделали из него "водителя БУКа" перед выборами уже клованы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
сломали баканову весь пиар. а как зебобики пыхтели "пришел баканов и сразу работа началась".

интересно, что опровержение не сразу дали. 4 дня ждали пока бурление говен в бошках шмарклей кончится
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Погоди, это порохоботы пыхтели что задержание произошло в 2017, значит все лавры Грицаку и потужному главнокомандувачу Пете.
 показати весь коментар
 
 
так в 2017 и задержали. только не водителя
 показати весь коментар
 
 
Логика зебила єто нечто). Ну да, - задержали орка в 2017, а вот сделали из него "водителя БУКа" перед выборами уже клованы
 показати весь коментар
 
 
мало того, він ще й чортом виявився СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 7147
 показати весь коментар
 
Зачем? СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 2830 Чтобы преувеличить достижение Пети и Грицака?
 показати весь коментар
 
Ну зачем понятно, СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 1132 - в тексте есть ссылка на первую новость и там можна прочитать каменты вашей ботофермы. Пример:
Боров
при мародере такого не было
17.07.2019 15:00
Ответить Мне нравится 26
 показати весь коментар
 
 
На росции , тоисть в 3енелейсского ужэ объявили Разумкова председателем , а Портнова -- главой правительства..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????..
 показати весь коментар
 
 
СОЕВЫЙ ! А ТЕБЯ КЕМ ОБЪЯВИЛИ В ПАЛАТЕ № 6 ? ******? ?
 показати весь коментар
 
 
На росции , тоисть в 3енелейсского ужэ объявили Разумкова председателем , а Портнова -- главой правительства..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
.
 показати весь коментар
 
 
Логика и зебилы это несовместимые вещи
 показати весь коментар
 
 
У ВСЕХ ПОРОХОБОТОВ ОДНА МОЗГОВАЯ ИЗВИЛИНА - ПРЯМАЯ КИШКА, ЗАБИТАЯ СОЕВЫМ ДЕРЬМОМ!
 показати весь коментар
 
 
ты трусы на завтра погладил? красные? смотри... ваши проверять будут. все должно быть как у мессии ростом с колли
 показати весь коментар
 
 
На росции , тоисть в 3енелейсского ужэ объявили Разумкова председателем , а Портнова -- главой правительства..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
 показати весь коментар
 
Ужэ по тихому отпустили..
.
3***** ужэ сторговались ???
.
 показати весь коментар
 
 
Швидш за все і справді відпустили. Від Зеленського, Портнова, Баканова та Разумкова можна чого завгодно чекати.
 показати весь коментар
 
 
Схоже, його навіть не обміняли- тупо відпустили на прохання РФ.
Хто знає, Зеленський на днях з Кремлем не говорив?
 показати весь коментар
 
 
Может и отпустили.
А за боинг суда все равно не будет.
Панять и прастить
 показати весь коментар
 
Хм... Маю підозру що таки затримували, але водій уже переданий в Москву.
 показати весь коментар
 
 
Пасть закрой чмо ! Понятно обьяснил ?
 показати весь коментар
 
Ну, це уточнення для Гаазького трибуналу і для родичів терориста...
 показати весь коментар
 
 
В принципі і не дивно буде, якщо той водій вже давно в Небесній Наваросії, разом із розрахунком того "Бука".
 показати весь коментар
 
 
Не кто нго не задерживал . Сам по доброй воле решил сознаться шо урод .
 показати весь коментар
 
Мабуть РФ пішла не уступки з якихось питань....
 показати весь коментар
 
 
Баканов, ето он бил дворовим сплетником и подглядивал в замочние скважини, докладивая своему другу Вове всякие новости, правдивие и не совсем...
 показати весь коментар
 
Путін заборонив бєні ляпати не цю тему і наказав сєпара відправити до кацапії , це було зрозуміло з самого початку .
 показати весь коментар
 
 
Бакланов трезво рассудил: раз водитель Бука ПДД не рарушал, соблюдал скоростной режим, был вежлив с гаишниками ЛуГандона, то чего его задерживать? Это ж будет типа "нарушение прав человека", а что скажет Москалькова? СБУ не задерживала водителя трейлера, перевозившего "Бук", - заявление - Цензор.НЕТ 7310
 показати весь коментар
 
 
Все правильно.
Отпустить надо.
Его дома ждут.
 показати весь коментар
 
 
безналоговую трансляцию всех сезонов "квартала" и "прочего ихнего "ржача" на всей территории Рашки СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 9756 за такие "печеньки" и Портнова на работу устроить можно и водилу Бука отпустить... Как в том фильме: "Кемская волость? Да пусть забирают на здоровье..." СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 7134
 показати весь коментар
 
 
памїятка виборцю--теж що і як в туалеті
1-виходячи з кабінки--вимийте руки,щоб зараза не прилипла
2-кидайте папірець в урну,щоб слідуюча людина не бачила там ваше лайно
3-з папірецем поводьтесь акуратно ...щоб не прорвати пальцем,бо і інші люди з вами не захотять здороватись СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 3010 СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 3010 СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 3010
 показати весь коментар
 
Це тебе стосуєтся, в КВЖД не забудь на профілактику .
 показати весь коментар
 
в Україні є два різні СБУ? СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 4909
одні затримали--інші відпустили?
 показати весь коментар
 
Ні. Просто тепер у нас інше СБУ. Не те що було раніше.
 показати весь коментар
 
 
Может опять какого нибудь бабченко выкрасть или совместно с фсб покушение на гончаренко замутить
 показати весь коментар
 
странные заявления, ошиблись несколько СМИ, весьма интересно конечно. Да можно менять пленных, но есть же такие, которые на столько весомы, что тянет на осуждение всей кремлёвской издобратье.
 показати весь коментар
 
 
Чекай, саме цікаве почнеться коли бригада Зеленського повністю захопить владу.
 показати весь коментар
 
 
тогда это будет соответствовать желанию большинства граждан Украины. Нельзя же упрекать рассеиское быдло, что они согласились быть рабами, потомственными рабами - это их выбор.
 показати весь коментар
 
 
Ну, вчора на подібну репліку секретарша ОТГ мені заявила ;При союзі всі равні була, а твій потрошенко нас врагами сдєлав!;.
 показати весь коментар
 
Лише 90 днів ПРЕзеДЕНТСТВА, а вже такі справи пішли...
 показати весь коментар
 
 
Вот и верь после етого ФСБУ. Притом не первый раз на*бывают население. Сидите в догадках не задерживали или задержали но проверили документы а его уже втихаря выдали.
 показати весь коментар
 
Поменяли шило на мыло, что раньше врали, что продолжают сейчас брехать! СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява - Цензор.НЕТ 1248
 показати весь коментар
 
На росции , тоисть в 3енелейсского ужэ объявили Разумкова председателем , а Портнова -- главой правительства..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
 показати весь коментар
 
 
Ходять чутки про запланований податок на відновлення Донбасу.
 показати весь коментар
 
 
Петины диверсанты в СБУ отрабатывают последние петины подачки перед увольнением. Раз перед выборами - подачки повышенных размеров. Ничего, недолго им осталось гадить Украине.
 показати весь коментар
 
 
Баканов, Иван Геннадьевич
Кривой Рог, Днепропетровская область
Руководитель Студии Квартал-95.

Супруга - Оксана Лазаренко, гражданка Российской Федерации.
 показати весь коментар
 
 
помню как два дня назад порохнявые визжали про эпическую "перемогу" пети и ЕГО сбу!)))))))))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
На росции , тоисть в 3енелейсского ужэ объявили Разумкова председателем , а Портнова -- главой правительства..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
 показати весь коментар
 
 
Одно из двух :или зеленая марзота никого не словила и пиарилась перед выборами, или зеленая марзота по тихому отдала его рашке - в обоих случаях они конченые сепарасты
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява
 
 
 
 
 
 вгору