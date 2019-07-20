 СБУ не затримувала водія трейлера, що перевозив "Бук", - заява

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У повідомленні наголошується, що 17 липня 2019 року в Києві відбувся брифінг щодо перебігу розслідування за фактом збиття пасажирського літака рейсу МН17.
"Після заходу окремі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про затримання водія трейлера, який здійснював перевезення ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року. Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту і засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення в Донецьку в липні 2014 року трейлера. На ньому в подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" тимчасово непідконтрольними українській владі територіями Луганської та Донецької областей, з якого був збитий Boeing 777 рейсу МН17", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, літак Boeing 777 Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
17 липня 2019 року в СБУ заявили, що встановили і затримали учасника групи, яка перевозила зенітно-ракетний комплекс "Бук", із якого було збито літак Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році.
интересно, что опровержение не сразу дали. 4 дня ждали пока бурление говен в бошках шмарклей кончится
Боров
при мародере такого не было
17.07.2019 15:00
Ответить Мне нравится 26
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????..
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
.
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
.
3***** ужэ сторговались ???
.
Хто знає, Зеленський на днях з Кремлем не говорив?
А за боинг суда все равно не будет.
Панять и прастить
Отпустить надо.
Его дома ждут.
https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk
.
.
чтоб да.. так нет!!!
1-виходячи з кабінки--вимийте руки,щоб зараза не прилипла
2-кидайте папірець в урну,щоб слідуюча людина не бачила там ваше лайно
3-з папірецем поводьтесь акуратно ...щоб не прорвати пальцем,бо і інші люди з вами не захотять здороватись
одні затримали--інші відпустили?
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????
Кривой Рог, Днепропетровская область
Руководитель Студии Квартал-95.
Супруга - Оксана Лазаренко, гражданка Российской Федерации.
.
ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ---кто такие слуги "народа " ??????