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Все про:Угорщина (483) перемога (294) Харлан Ольга (3)

 Українка Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях

У столиці Угорщини Будапешті розіграно чергові комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан у фіналі індивідуального турніру шаблісток взяла верх над росіянкою Софією Великою (15:14), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після перемог над суперницями з Малайзії, Грузії та Республіки Корея Харлан у 1/4 фіналу обіграла свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), а у півфіналі розгромила румунку Б’янку Паску (15:5).

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Ольга Харлан вшосте стала чемпіонкою світу (двічі - в команді).

Нагадаємо, що, крім медалей, на чемпіонаті світу в Будапешті також розігруються ліцензійні бали, аби потрапити на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138681
 
   
 Топ коментарі
 
Молодчинка, Олечка !
Вітання !
І ще багато перемог надалі !!!
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Как раз работал в те годы на Динамо! -- ...гордиться нечем, но шо вспомнить -- есть! *)
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Ну... ...могу и погордиться -- Лобана возил...*)
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Сложный -- так говорят. И умный... Я с ним особо не общался -- он молчал всю дорогу.
30-90 КИР Санитарка белая.
Там много можно всего рассказать из того времени... -- есть шо вспомнить -- я ж уже сказал...*)
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Хай живе! Ольга з нею не вперше зустрічається і завжди перемагає! Також дуже гарна спортсменка!
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Скільки москалів добавиш, тебе ніхто не стримує.
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Молодчинка, Олечка !
Вітання !
І ще багато перемог надалі !!!
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Якби ще шаблі булиб бойові а не спотривні,тоді б зовсім гарно булоб.
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что-то сразу навеялся анекдот
***
хреново размеченная трасса стала причиной перестрелки биатлонистов с погранцами.... биатлонисты, может отстрелялись и хуже, зато убежали дальше
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водное поло. тренер:
- отдай мяч лене!
зрители: - отдай мяч лене!!!

- так я гол забил.
- ты гол забил, а леня утонул...
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Молодець, Олю! А софка вєликая з рашкі стратіла!) Бо в неї прєзік фуйло. Хоча в нас тепер також шось тіпо того...(((
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Та у нас таке саме. Просто на сантиметр вище.
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Саме смішно, шо вона з партії регіонів
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Партії рыгонів вже не існує. Аби не від зєлі та жиддя, шо, в принципі одне й теж.
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и шо? риги нікуди не поділись. Мабуть ще і обнімалась з тою курвою кацапською
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Олю, зробила вечір казковим. Здоров'я, наснаги, гарної вдачи!!!
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Олю, зробила вечір казковим. Здоров'я, наснаги, гарної вдачи!!!
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Круто, всего добилась своим трудом и характером
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На шаблях москалі останні 400 років калякались.
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Символично...
Победила соперника из стана врага... на территории "казлов"...
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Умничка! А вдвойне приятно то, что выиграла у россиянки
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Харлан это нечто из Всесвіту! Украина гордится, радуется и любуется! Слава Украине! Ольге Харлан Слава!
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Вітаю нашу красуню з блискучою перемогою!
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