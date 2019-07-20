 Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 577 заяв і повідомлень про порушення у виборчій сфері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зокрема, в "день тиші" найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (396 фактів) і підкупом виборців (16 фактів).
Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 11 фактами.
Станом на 15:00, зазначають у поліції, надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.
А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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То в Украине будет не ЕС, а ПЕСдец.
Господи, как вся эта кодла бздит Пороха.
Посадят Петю и она развеется как порох (пыль) на ветру, никто и не вспомнит о ней - доказано Соцпартией Мороза, НФ Яценюка.