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 Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА

Особливо багато порушень фіксували в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Слідчими підрозділами розпочато 11 кримінальних проваджень.

Станом на 18:00 у підрозділи поліції надійшло 577 заяв і повідомлень про порушення у виборчій сфері, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зокрема, в "день тиші" найбільше повідомлень надійшло в Київській, Одеській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Переважно зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією (396 фактів) і підкупом виборців (16 фактів).

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Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 11 фактами.

Станом на 15:00, зазначають у поліції, надійшло майже 280 заяв та повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

Незаконна агітація і підкуп виборців: у день тиші до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138680
 
 
 Топ коментарі
 
- А порохоботы могут врать?
- Да, могут. Мы такие.
(С)

Бирюков
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Петя прощай..
Петя прости..
Нам просто с тобой
Уже не по пути..
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пребывает в «абсолютном диалоге» с главой политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в прямом эфире

«Петр Алексеевич [Порошенко] с экранов телевизоров говорит очень правильные вещи: ЕС, НАТО и так далее. Но я точно знаю, что они в абсолютном диалоге с Медведчуком, они общаются по вечерам, координируются и будут это делать дальше. К сожалению, это правда, и в этом есть большая угроза» - сказал Гройсман.
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oleg Чому не буде гірше?А тому,що основним для виборця було ваизначити-хто на чийому боці.Як завжди допомогло "Що у тверезого на умі, то в п'яного на язиці, так би мовити словами Тет Чор про те, що, коли Мед виступатиме з правильними гаслами, то вони не відкидають можливості співпраці з ним." От і стало зрозумілим-по один бік барикад опинилися(завуальовано) Пу, його Мед і Пор.Хто після такого висновку наступатиме на граблі соевих всередині?

А у всіх зовнішніх конфігураціях для України-західний світ не бажає посилення впливів Росії і не в його інтересі занепад України.
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Интересно куда в понедельник граждане Украины затянут Украинский народ,в сторону Таёжного союза или в ЕС пойдём вместе одним народом? Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 6755
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Слабенькое государство наше правда? ГНИЛЬЦА В НАРОДЕ МНОГО ПОТОМУ ВСЕ И ЛЕЗУТ СЮДА В УКРАИНУ. МОСКОВСКАЯ ОРДА ЗА СТОЛЕТИЯ ЧАСТЬ ХОРОШЕГО НАРОДА УКРАИНЫ ПЕРЕДЕЛАЛА НА ПРОДАЖНЫХ ОСОБЕЙ,А ПРЕДАТЕЛЕЙ НИГДЕ НЕ ЛЮБЯТ И В УДОБНЫЙ МОМЕНТ НАПОМНЯТ.ИХ СУЩНОСТЬ.Незаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення - Цензор.НЕТ 1699.
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Если пройдет на патриотизме игрец
То в Украине будет не ЕС, а ПЕСдец.
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так вы из тех, кому "ссы в глаза - скажут божья роса"? Ну-ну, знаем таких, у которых логовище в кремле.
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Ютуб до ночи выдавал ролики против ЄС.
Господи, как вся эта кодла бздит Пороха.
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Кому интересен дохлый ПЕС.
Посадят Петю и она развеется как порох (пыль) на ветру, никто и не вспомнит о ней - доказано Соцпартией Мороза, НФ Яценюка.
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Аха, настолько не интересный, что в вечер перед выборами оплатили рекламный контент. Бздят хозяева зелёной коросты даже таких рейтингов, понимают что если Пороха не выпилить из политики на 100% то им *****, бо Петя это бульдозер.
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Бульдозер был в 2014 году, когда это чмо на него залезло, жаль что его тогда не переехали, а теперь это жалкое чмо, которое пинают все кому не лень, даже его дружбан Гройсман такое в прямом эфире такое про Петю выдает. Умный еврейский мальчик знает что Поршенко фсе и потому не боится.
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Так на тебя никто и не рассчитывал, давай дуй, голосуй и береги зубы, они портятся от сладкого.
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Зубы кремень, первый потерял в сорокет и то по недосмотру.
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Мене тількі одне тішить. Що завтра всі лахтинські боти щезнуть назавжди.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНезаконна агітація і підкуп виборців: у "день тиші" до поліції надійшло понад 570 повідомлень про порушення. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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