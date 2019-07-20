 Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з повідомленнями українських ЗМІ про зіпсовані бюлетені та можливий зрив голосування" повідомляється, що "19 липня 2019 року в дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно було зіпсовано всі виборчі бюлетені.
Унаслідок терміново вжитих заходів із боку посольства України в РІ, МЗС і ЦВК України сьогодні, 20 липня, ДВК отримала бюлетені на заміну зіпсованих.
Голосування відбудеться без жодних змін 21 липня з 8:00 до 20:00 у приміщенні посольства України в Республіці Індія за адресою: Е-1/8, Vasant Vihar.
Запрошуємо громадян України взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України".
один склад пропустили
6 год ·
Так - завтра ти будеш голосувати за Україну.
Або ми увійдемо у двері, і станемо далі підніматися по сходах.
Або вийдемо у відкрите вікно на висоті не сумісною з життям.
Дуже просто визначити, де Україна, а де прірва.
Просто тримати відкритими очі. І не пускати в голову туман.
Не помилися завтра. Другий спроби може не бути.
Тому, що князь-скоморох вже готується до бенкеті з тими, хто прийде завершити розпочате.
В їх планах нам немає місця. І Україні немає.
Не провтикай.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/169lazy/videos/918070435201026/
18.07.2019 Владимир Коваленко
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Подозреваемый в тяжких преступлениях П.Порошенко опозорился на всю Европу.
Бывшего Президента не пустили в зал Европарламента и усадили с переводчиками на галерке.
Журналисты отмечают, что это подчеркивает крайнюю степень раздраженности со стороны евродепутатов.
«Порошенко не доверяют и он вызывает раздражение у большинства депутатов Европараламента. Его ложь осточертела всем и поэтому его усадили на галерке с переводчиками и фотографами» - пишут журналисты с места событий.
Подробно:
Вчера, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке с переводчиками.
3 лайфхака для изучения языков
Этот способ изучения иностранных языков сильно затягивает. Проверь!
Эта хитрость сделала меня миллионером (схема)! Деньги будут сами приходить на карточку каждый день
Соответствующие фото опубликовали евродепутаты:
Помимо этого, журналисты отмечают помятый вид Порошенко и Ирины Геращенко. По всей видимости они пьют вместе, а визит в Европарламент всего лишь уклонение от следственных действий в Украине.
Напомним, что партия «ПЕС», бывшая БПП, декларирует Европу и НАТО, но сами европейцы даже близко не хотят видеть человека, который совершил тяжелейшие преступления против собственного народа и разворовал деньги европейских фондов.
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Источник: https://elise.com.ua/2019/07/18/poroshenko-opozorilsya-na-vsyu-evropu-opublikovano-foto/ © ELISE JOURNAL
типу--вийди чорт ...
ура! новые бюллетени привезли)))))
Українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.
У фіналі Харлан з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.
Нагадаємо, що у півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).
В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук - 15:14.
ПЕРЕМОГА!!!