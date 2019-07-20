 Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з повідомленнями українських ЗМІ про зіпсовані бюлетені та можливий зрив голосування" повідомляється, що "19 липня 2019 року в дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно було зіпсовано всі виборчі бюлетені.

Читайте також: У виборчкомі на Житомирщині зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти іншого кандидата

Унаслідок терміново вжитих заходів із боку посольства України в РІ, МЗС і ЦВК України сьогодні, 20 липня, ДВК отримала бюлетені на заміну зіпсованих.

Голосування відбудеться без жодних змін 21 липня з 8:00 до 20:00 у приміщенні посольства України в Республіці Індія за адресою: Е-1/8, Vasant Vihar.

Запрошуємо громадян України взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України".

Читайте також: У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"