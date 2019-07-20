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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:голосування (309) Індія (43) посольство України (146)

 Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін

У неділю, 21 липня, з 8:00 до 20:00 у приміщенні посольства України в Республіці Індія голосування відбудеться без жодних змін.

Про це повідомляється на сайті МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з повідомленнями українських ЗМІ про зіпсовані бюлетені та можливий зрив голосування" повідомляється, що "19 липня 2019 року в дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці №900025 в Республіці Індія дійсно було зіпсовано всі виборчі бюлетені.

Читайте також: У виборчкомі на Житомирщині зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти іншого кандидата

Унаслідок терміново вжитих заходів із боку посольства України в РІ, МЗС і ЦВК України сьогодні, 20 липня, ДВК отримала бюлетені на заміну зіпсованих.

Голосування відбудеться без жодних змін 21 липня з 8:00 до 20:00 у приміщенні посольства України в Республіці Індія за адресою: Е-1/8, Vasant Vihar.

Запрошуємо громадян України взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України".

Читайте також: У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138678
 
 
 Топ коментарі
 
Харлан щойно заколола кацапку на ЧС.
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фух, слава богу. А то мы весь день переживали, как там два десятка людей проголосуют.
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Как я за это переживал . ! Спасибо . А как дела в Набии и Шри Ланке ?
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ну й добре, а то я вже розпереживався, як ті пять балбєсів в індії зможуть проголосувати..... Посольство Украины в Индии получило новые бюллетени, голосование состоится без каких-либо изменений - Цензор.НЕТ 8719
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Гліб Бабіч
6 год ·

Так - завтра ти будеш голосувати за Україну.
Або ми увійдемо у двері, і станемо далі підніматися по сходах.
Або вийдемо у відкрите вікно на висоті не сумісною з життям.
Дуже просто визначити, де Україна, а де прірва.
Просто тримати відкритими очі. І не пускати в голову туман.

Не помилися завтра. Другий спроби може не бути.
Тому, що князь-скоморох вже готується до бенкеті з тими, хто прийде завершити розпочате.
В їх планах нам немає місця. І Україні немає.
Не провтикай.

ВИДЕО
https://www.facebook.com/169lazy/videos/918070435201026/



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да не. тупое это ты и остальные зебобики. вы неужели не видите что вы привели к власти? нет?
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Порошенко опозорился на всю Европу: опубликовано фото

18.07.2019 Владимир Коваленко

167775Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 9707

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Подозреваемый в тяжких преступлениях П.Порошенко опозорился на всю Европу.
Бывшего Президента не пустили в зал Европарламента и усадили с переводчиками на галерке.
Журналисты отмечают, что это подчеркивает крайнюю степень раздраженности со стороны евродепутатов.
«Порошенко не доверяют и он вызывает раздражение у большинства депутатов Европараламента. Его ложь осточертела всем и поэтому его усадили на галерке с переводчиками и фотографами» - пишут журналисты с места событий.
Подробно:
Вчера, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке с переводчиками.





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Соответствующие фото опубликовали евродепутаты:Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 9707Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 9707
Помимо этого, журналисты отмечают помятый вид Порошенко и Ирины Геращенко. По всей видимости они пьют вместе, а визит в Европарламент всего лишь уклонение от следственных действий в Украине.
Напомним, что партия «ПЕС», бывшая БПП, декларирует Европу и НАТО, но сами европейцы даже близко не хотят видеть человека, который совершил тяжелейшие преступления против собственного народа и разворовал деньги европейских фондов.
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Источник: https://elise.com.ua/2019/07/18/poroshenko-opozorilsya-na-vsyu-evropu-opublikovano-foto/ © ELISE JOURNAL
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скоро будемо порівнювати "перли" з януковощом..
типу--вийди чорт Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 3612...
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фух, слава богу. А то мы весь день переживали, как там два десятка людей проголосуют.
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ви знаєте у мене теж промайнула така думка Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 2281.і не в одній Індії
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Українка Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування

Українка Ольга Харлан виграла золоту медаль чемпіонату світу з фехтування на шаблі, що проходить у Будапешті.
У фіналі Харлан з рахунком 15:14 перемогла семиразову чемпіонку світу Софью Вєлікую з Росії.
Нагадаємо, що у півфіналі 28-річна Харлан перемогла румунку Бьянку Паску (15:5).
В 1/4 фінала Харлан здолала ще одну українку Аліну Комащук - 15:14.
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нам би снайперів побільше а не фехтувальників..
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Получается где то лежит куча запасных бюлетней.
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Болливуд удовлетворен Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 3947. Интересно сколько индийских украинцев воспользуются этими бюллетенями?
Посольство України в Індії отримало нові бюлетені, голосування відбудеться без жодних змін - Цензор.НЕТ 4643
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Ой, ну Слава Богу, а то думала, шо заснути не зможу.)
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Интересно а откуда так быстро в Индии взялись новые бланки?Ведь даже для изменения бланков в Украине требуются несколько дней.Выходит что бланков для голосования не мерянно значит очередной раз наши граждане проголосуют ,,как надо,, а не как изявит свое желание народ.
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