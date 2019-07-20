 Питання вступу України до НАТО займе певний час, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання канадського журналіста про те, чи варто Україні бути частиною НАТО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Ми підтримуємо зусилля України щодо просування на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.
"Звичайно, Україна зараз зосереджується на реформах, щоб досягти стандартів НАТО, і на цьому основний фокус", - додав він.
Підтримка України була важливою темою візиту Столтенберга в Канаду.
"Канада відіграє ключову роль у гарантуванні міжнародної безпеки, зокрема через керування присутністю НАТО в Латвії та Іраку і підтримку наших партнерів, таких як Україна", - заявив Столтенберг за результатами своєї зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.
Трюдо, зі свого боку, також вказав на роль Канади в НАТО щодо підтримки України.
"Як країна-засновник Канада відіграє ключову роль у НАТО, - зазначив чиновник. - Сьогодні ми зосереджуємося на відданості Канади Альянсу і нашому лідерстві в просуванні миру та безпеки, зокрема через нашу участь у Латвії, Іраку й Україні, і зусиллях щодо збільшення кількості жінок у військовому керівництві", - наголосив канадський прем'єр.
А у нас тоже тут растёт новое поколение выборцев
Вы думаете Меркель и все эти рожи достали только вас? Так вы думаете неправильно
Как и о социалистах
Так что придётся новую выбирать
В остальном имхо нужно приводить армию к стандартам НАТО. Потому что все меняется.
И да, не прибалты а балтийцы.
Так. І в армії в цілому.
Серйозно.
Вот иранские военные захватили 2 гражданских танкера Великобретании, а Великобретания вместе со всем НАТО, все думает как покусать беззубым ртом иранский обрез.
В качестве промежуточного этапа следует просить США сделать Украину стратегическим партнером, чтобы Украина не оставалась серой зоной, чтобы у россии не возникало желания вторгаться дальше в Украину, устраивать еще большую войну в Европе.
Пользуясь защитой США можно спокойно, постепенно достичь стандартов НАТО и уже когда придет время, стать членом НАТО.
Израиль тому яркий пример. Воевать все равно надо будет только и исключительно самим.
Нужен новый, военный, Восточно Европейский Блок. ...под протекторатом НАТО, само собой.
А так и будет! -- северная Антлантика, это не северное Причерноморье и Балтийский регион.
Думаю, лет через 10, фины и прочие "рюрики", активно подключатся... *)