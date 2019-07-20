 Питання вступу України до НАТО займе певний час, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання канадського журналіста про те, чи варто Україні бути частиною НАТО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо просування на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

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"Звичайно, Україна зараз зосереджується на реформах, щоб досягти стандартів НАТО, і на цьому основний фокус", - додав він.

Підтримка України була важливою темою візиту Столтенберга в Канаду.

"Канада відіграє ключову роль у гарантуванні міжнародної безпеки, зокрема через керування присутністю НАТО в Латвії та Іраку і підтримку наших партнерів, таких як Україна", - заявив Столтенберг за результатами своєї зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Трюдо, зі свого боку, також вказав на роль Канади в НАТО щодо підтримки України.

"Як країна-засновник Канада відіграє ключову роль у НАТО, - зазначив чиновник. - Сьогодні ми зосереджуємося на відданості Канади Альянсу і нашому лідерстві в просуванні миру та безпеки, зокрема через нашу участь у Латвії, Іраку й Україні, і зусиллях щодо збільшення кількості жінок у військовому керівництві", - наголосив канадський прем'єр.

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