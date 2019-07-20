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 Політика України, За кордоном
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Все про:Канада (688) НАТО (2042) Столтенберг Єнс (388)

 Питання вступу України до НАТО займе певний час, - Столтенберг

Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в Альянсі України, а "Росія не має права ветувати цей процес".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання канадського журналіста про те, чи варто Україні бути частиною НАТО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми підтримуємо зусилля України щодо просування на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи", - зауважив посадовець.

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"Звичайно, Україна зараз зосереджується на реформах, щоб досягти стандартів НАТО, і на цьому основний фокус", - додав він.

Підтримка України була важливою темою візиту Столтенберга в Канаду.

"Канада відіграє ключову роль у гарантуванні міжнародної безпеки, зокрема через керування присутністю НАТО в Латвії та Іраку і підтримку наших партнерів, таких як Україна", - заявив Столтенберг за результатами своєї зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

Трюдо, зі свого боку, також вказав на роль Канади в НАТО щодо підтримки України.

"Як країна-засновник Канада відіграє ключову роль у НАТО, - зазначив чиновник. - Сьогодні ми зосереджуємося на відданості Канади Альянсу і нашому лідерстві в просуванні миру та безпеки, зокрема через нашу участь у Латвії, Іраку й Україні, і зусиллях щодо збільшення кількості жінок у військовому керівництві", - наголосив канадський прем'єр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138675
 
   
 Топ коментарі
 
А какая влада была компетентной Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 153соевого вора? так он ни в какое НАТО не вступил и вообще никуда не вступил Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9956хотя нет, в одно место он таки вступил ,но мы люди культурные и не будем говорить,какое именно это место... Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6708
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Думаю, ви правильно описали компетентність нової влади- квртальні виступи на сцені не допоможуть.
Навряд чи цього досить для вступу в НАТО.
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вариантов акромя НАТО нет.
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Изменится
А у нас тоже тут растёт новое поколение выборцев
Вы думаете Меркель и все эти рожи достали только вас? Так вы думаете неправильно
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Применица Меркель не сильно от нее отличается.
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Да но вопрос о ХДС в принципе
Как и о социалистах
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в НАТО и без Меркель у нас проблемы. Кроме прибалтов и поляков все будут против. Пока ***** не сдохнет, будут бояться.
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Кстати Крамп ну преемница Меркель пошла на министра обороны
Так что придётся новую выбирать

В остальном имхо нужно приводить армию к стандартам НАТО. Потому что все меняется.
И да, не прибалты а балтийцы.
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"Сегодня мы сосредотачиваемся на...усилия по увеличению количества женщин в военном руководстве" - Вот это то, что считают приоритетным в НАТЕ, в период разгорающейся Третьей Всемирной?? Серьёзно?! Да они же шизофреники, пля!
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Они себе разберутся, за них не переживай. Италия вроде ни с кем не воюет, а здесь в моей зоне нет ни дня когда не летают истребители и вертушки,Глобмастер над бошкой, 5 чинуков сразу и 3 подряд ф35 это из самого запомнившегося. А ещё на вокзалах стоят всегда вояки , (но это ни о чем )но о чём то шо у них на автоматах стрелковая оптика массово, я у нас много оптики ка калашах хер где видел.
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увеличению количества женщин в военном руководстве

Так. І в армії в цілому.
Серйозно.
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НАТО это для наших внуков , так что успокойтесь ,а пока нам украинцам надо вымереть до 10-15 млн человек.
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Таки да, поки не вимре вата, ніяка НАТА нам не світить.
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звичайно займе..час...коли НАТО всреться
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блін, скільки тут на гілці ватників...
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Как то все вокруг да около.Делайте решительный шаг, пишите заявление и несите в штаб. Они обязаны наложить резолюцию, принять, или отказать. Тогда и планировать дальше свои действия.
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Через сто років і роССії не буде, рускіє вимруть.
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НАТО это грозная сила конечно.
Вот иранские военные захватили 2 гражданских танкера Великобретании, а Великобретания вместе со всем НАТО, все думает как покусать беззубым ртом иранский обрез.
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_Да соски они позорные. Западом руководят ничтожества, это и есть причина почему путлер и прочие людоеды так борзеют.
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Просто приоритеты другие. Либералы заняты более важными делами. Например, как везде разрешить мальчикам считающих себя девочками писать в женских школьных туалетах. Или как обьяснит через комиксы, что лучше не насиловать белых девочек, а уговорить их трахаться добровольно. Все остальное куда менее важно для светлого будущего.
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Средний Восток и Персидский Залив не входят в зону ответственности НАТО. Там каждый член НАТО сам за себя.
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Тем не менее херачили хусейна всей натой.
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С одной страной легче договориться, чем со многими.
В качестве промежуточного этапа следует просить США сделать Украину стратегическим партнером, чтобы Украина не оставалась серой зоной, чтобы у россии не возникало желания вторгаться дальше в Украину, устраивать еще большую войну в Европе.
Пользуясь защитой США можно спокойно, постепенно достичь стандартов НАТО и уже когда придет время, стать членом НАТО.
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Если Украина стенет стратегичским партнером США, то НАТО не нужно, как Израилю.
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Каким образом стратегическое патрнерство с США не даст вторгнутся России?
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таким же как и НАТО, вооруженной защитой.
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Ничего подобного. Стратегическое патрнерство это не папик которого можно позвать и он придет наказать плохих дядей.
Израиль тому яркий пример. Воевать все равно надо будет только и исключительно самим.
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никто не говоритчит, что за нс кто то будет воевать. Нам пару Першингов хватит.
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То есть, нужна всего то Скатерть самобранка, Печка которая ездить куда надо, ну и щука которая исполняет желания ))
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Для США эта часть света не представляет существенного экономического, политического или военно-стратегического интереса. Вмешательство США возможно только по очень большой просьбе европейских союзников ради их поддержки - как это было в случае югославского конфликта. И то при президенте Трампе готовность США защищать интересы европейских стран сильно ослабла: America first.
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_Поздно, время ушло! Путлер сложа руки наблюдать за этим не будет - гарантирую это - и его войска уже на границе белорусии с Украиной. Напротив Киева...
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вот неопределённое время точно займёт ..
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А зачем ? Польша и Чехословакия были в свое время в союзе . Ты должен быть сильным , иначе зачем тебе быть . В. Цой .
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Послезавтра может стать понятнее: если "Слуга Народа" получит большинство в Раде и сможет сформировать однопартийное правительство, то о НАТО можно будет забыть на неопределенное время: Зеленскому и его команде никто доверять не будет - ненадежная, несерьезная и непредсказуемая публика.
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прпо НАТО можно было забыть уже при Ющекно. Когда все было готово для ПДЧ. Обычный развод порхоботовских лохов.
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Чего все так нервничают?! Ключевое- как всегда- в конце: "и усилия по увеличению количества женщин в военном руководстве", - подчеркнул канадский премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3138675 Ото и всё.
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А шо такое, Андрюха? -- вчера немцы одну Даму на другую поменяли ... -- а первая, в ЕС -- главная стала...*) ...не любишь ты женщина! -- ошибка твоя...*)
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Украине НАТО ненужно! -- это всё разводки под чужое подчинение.
Нужен новый, военный, Восточно Европейский Блок. ...под протекторатом НАТО, само собой.
А так и будет! -- северная Антлантика, это не северное Причерноморье и Балтийский регион.
Думаю, лет через 10, фины и прочие "рюрики", активно подключатся... *)
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Без Сполучених Штатів Америки нічого не буде, як вони скажуть так і буде.
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