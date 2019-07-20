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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (483) МЗС (1828) анклав (1) Божок (20) Сійярто (63)

 Угорщина намагається створити на Закарпатті анклав, - МЗС України

Угорський уряд намагається створити на території України анклав, подібно до того, як це було зроблено в Сербії. Україна протистоятиме цьому - так само, як протистоять створенню подібних анклавів у себе Словаччина та Румунія.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інформує Цензор.НЕТ.

"Основною проблемою є так званий угорський іредентизм (політика возз'єднання територій. - Ред.), який засліпив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і його соратників. Останніми роками це створює проблему не лише для України, але і для низки країн-членів ЄС", - сказав Божок.

За його словами, уряд України протистоятиме діям Будапешта, спрямованим на спробу возз'єднання територій.

"Київ не згоден із кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, зокрема зі створенням угорського анклаву на території України. Це те, чого вони домоглися в Сербії і чому протидіють Словаччина та Румунія", - пояснив заступник голови МЗС.

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У міністерстві підкреслили: побувавши в Україні напередодні виборів, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто порушив українське законодавство.

"Свій візит до Закарпатської області пан Сійярто виправдовує тим, що його запросив член українського парламенту. Йдеться про Василя Брензовича. Але він також є кандидатом у народні депутати на цих виборах... Стаття 74 закону України про вибори народних депутатів абсолютно чітко забороняє іноземцям брати участь у будь-яких заходах, організованих за підтримки кандидатів у народні депутати", - сказав Божок.

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МЗС доповіло про ситуацію президентові Володимиру Зеленському, але далі роздувати скандал не збирається.

"Україна і МЗС у жодному разі не налаштовані на подальший скандал у відносинах між Україною й Угорщиною. Ба більше, не налаштовані на жодну конфронтацію. І ми про це повідомили угорській стороні. Ми залишаємо відкритою пропозицію розробити пакет заходів щодо нормалізації наших відносин і повернення до добросусідських відносин", - підсумував дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138674
 
   
 Топ коментарі
 
Закрийте консульство мадярів на Закарпатті!!!
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Мадяри бредят Великой Венгрией, мания величия небольшого народа.
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Прожили 1000 років у Європі а таки азіатами залишились.
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Мадяри бредят Великой Венгрией, мания величия небольшого народа.
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Прожили 1000 років у Європі а таки азіатами залишились.
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Дмитро Снєгирьов
18 липня о 18:24 ·

Проведення угорськими спеціальними та дипломатичними службами "операцій по захисту угорських громадян" свідчать про те, що територіальні претензії Угорщини до України можуть вилитися у трагічні події. Ситуація штучно загострюється, створюються всі передумови для появи на політичній арені т.зв. "Карпатського бассейну".https://lb.ua/blog/dmytro_snegiryov/432500_pro_ugorske_lobbi_ukrainskomu.html?fbclid=IwAR1KII3jelG-lI2MLUwD8frqsPKnqLST25EqjlYDeTEQkhfXflr-KkvXj3g

Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9405
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Ще захотілось трішки українських територій і не самих найгірших за розташуванням і розвитком.
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Венгрия просто решает за счет Украины свои демографические задачи пользуясь своей более стабильной экономической ситуацией... при возможности попытается и территориальные.
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Мокшани приперлись з півночі, мадяри взагалі з Приуралля, а Українці споконвіку на своїй землі.
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Эх, вышвырнуть бы их откуда приперлись.... Где-то там за Урал. Что должны сидеть тише травы, то они вякают и лезут ко всем. Реальные братья по хромосомам с кацапами.
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Зебил все просирает и просрет - поэтому вся нечисть и активизировалось!.... Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 2371
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Сегодня не трогай. Закон не велит! А завтра уже может быть поздно!
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_Просрать - это значит что-то утратить вопреки своей воле, в то время как зезидент - сознательный предатель! Оно ведает что творит!
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ай да Зеля, везде успел, и москаля туда губернатором поставил.
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Таже проблема что и с Донбассом. Украину не любят, но и валит на свою этническую родину не желают Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8976 . Наверное надо помочь с выбором Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8359. Чтобы потом проблем меньше было
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кацапы нависли с востока и севера, президент в Украине редкое дурко,
чего бы и ****** кусок от Украины не отгрызть?
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Хочется да сцыкотно, никто ж дарить не будет.
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тут да - можно ж и по хлебальнику отгрести...
тока ***************** бздрыги на уровне песочницы... пока...
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все испытания ракет или там всего я бы в закарпатье проводил.
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Эта фигня заложена изначально после второй мировой когда нарезали государства на карте сильные мира сего. Никто не заморачивался тогда. Как нарисовали так и делили. В Венгрии остались украинские поселения в Украине венгерские и т.д. и т.п. Теперь расхлебыват все это д**ьмо наше поколение. Вроде бы и наша территория но люди, люди то... Генно они же ведь другие, естественно их тянет к родному... Ну как то так...
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кто мешает закарпатским венграм, если уже так тянет в матушку венгрию, туда уехать?
вроде и опаспаспорченые все... нехай двигают.
так не хочут же - хотят венгрию в Украину принести...
и ето именно то шо я никогда не пойму и не приму.
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Ну так ты же понимаешь, что их предки до седьмого колена жили на этой земле? Кто кроил государства с йоськой сралиным? Вот те и намутили. Я за целостность государства Украина, но я же об этом и говорю, что натворили делов теперь как это все разгрести хрен его знает...
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какие бы границы не были - они границы.
перекраивать их ето кацапятницкое.
ты любые границы нарисуй всегда найдуться "венгры" не в той стране.
не нравится страна? дуйте в ту шо нравится, не пешком пойдут...
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О, еще одни гниды нарисовались! Хватит дербанить Украину!
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Закрийте консульство мадярів на Закарпатті!!!
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объявить ******* нежелательными элементами религия нынешняя запрещает?
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Что подумают венгры? Наверное то, что когда о таком сообщают всему миру, значит нет в наличии стратегии противостояния, нет и тактики.
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По уму даже их подначивать к этому шоб иб..нуть сразу со всей дури прямо в пятак, сразу цыганам отшепчет ещё лет на 50.
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Это серьезно и этим надо жестко заниматься не обращать внимания на шантаж Венгрией , насчет ЕС . Нам ЕС не светит .а самое главное, что его уже и не будет скоро . а сама Венгрия войдет в орбиту друзей Мокшандии ( если та сохраниться) . Жестче с мадьярами надо , тем более они пугливые .
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Проснулись? Уже пять лет об этом гудят СМИ, а они всё по заграничным командировкам... все пять лет решают проблемы мирового масштаба, а аннексию мадьярами части Западной Украины в упор не видели...
парашенке и климкину скажите спасибо. Это эти два гада привели страну к очередной проблеме.
Эта шоколадная мразь уже себе на пожизненное намотала. Просрало всё, все его "деяния" рассыпаются на глазах. Бо были слеплены исключительно из говна и палок.
Не дай Боже, шобы эта мразь снова пролезла в неприкасаемые.
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Будут в парламенте,не рви душу.Мы все поможем .
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який такий ірідєтізьм? Шо? уроки другої світової забуті? Заключний акт Наради з безпеки в Еуропі похєрєно???
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Похерено! Ты последние 10-12 лет отсутствовал на Земле?
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"Премьер Венгрии предлагал Польше поделить Украину, - экс-евродепутат" ttps://www.rbc.ua/rus/news/premer-vengrii-predlagal-polshe-podelit-ukrainu-1555599308.html
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Отсосете . Собирайтесь в кучу ,, я вам чучу запендрючу .
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" Короче говоря, мадьяры - шваль,-- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.-- Каждый из них виноват,-- сказанул тоже! "
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Венгры всегда были мародерами , При Гитлере , сцыкливые на цирлах ходили .
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и Москалю спасибо за это скажите. орден заслужил от сийярто. эта тварь мусорская везде нагадит.
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Венгри не вбили ні одного українця, не забрали ні метра землі. Міністерство закордонних справ не в ту сторону дивиться. Краще вводіть візовий режим з кацапами, стурбовані.
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шакалы сбегаются со всех сторон - нам нужно выстоять, не ползти на коленях, как предлагает Зебил, договариваться "где то по середине!", а ВЫСТОЯТЬ!... иначе, смерть.....
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Проблема закарпаття вирішується легко і швидко але тоді там не буде хабарів і контрабасу
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Доки в Україні буде так як в Німецькій ДР, - до падіння Берлінської стіни, - чи в СРСР, люди будуть тікати з такої держави, особливо молоді. Одна з причин втрати Криму і територій на сході України, яку тепер називають Лугандоном, низький рівень життя і зневіра в покращенні. І що етнічних угорців, чи етнічних румин можна буде утримавати як за Берлінською стіною, чи відмінити паспорта ? А тут ще законом про мову стали інші народи притісняти. Мабуть спочатку достоєне життя забезпечувати в процвітаючій державі, а вже потім закон про мову, декомунізацію, перейменування міс і вулиць. Як і всякі військові паради...
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Буга га, братишки сербы получили проблемы от братишек венгров. Веселая компашка
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУгорщина намагається створити на Закарпатті анклав, - МЗС України
 
 
 
 
 
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