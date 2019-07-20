 Розслідування вбивства Шеремета має бути завершено, - Дезір

Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, опублікованій на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"Скоєне три роки тому вбивство Павла Шеремета залишається нерозкритим і продовжує чинити негативний вплив на свободу слова, свободу ЗМІ і безпеку журналістів. Українська влада зобов'язана забезпечити, щоб його вбивство і всі інші напади на журналістів і вбивства журналістів були розкриті, а виконавці та замовники цих злочинів - притягнуті до відповідальності. Безкарність за такі злочини є неприйнятною і породжує подальші злочини", - зазначив Дезір.

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Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

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