 У виборчкомі на Житомирщині зіпсували 717 бюлетенів, поставивши штамп "вибув" навпроти іншого кандидата

Штамп "вибув" поставили не навпроти прізвища кандидата Олександра Навроцького, який 10 липня відмовився балотуватися, а навпроти іншого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадянської мережі ОПОРА.
У коментарі голова ДВК №181323 розповла, що така ситуація сталася механічно.
"Є такий випадок. Проблема суто механічна, річ у тім, що нам дали зразок, а він був не повним списком, там було виділено лише трьох людей і посередині трьох осіб була печатка "вибув". І ми уважно до кінця не дочитали цей організаційний лист, оскільки всіх кандидатів у депутати там не було. А як там зверху було, так зверху навпроти другої особи і поставили штамп "вибув", – розповіла голова ДВК Людмила Лавринович,
Окружна виборча комісія написала звернення до ЦВК. Чекають на нові бюлетені.
У поліції інформацію про події підтвердили.
"Близько 21:10 19 липня до цього ж відділу поліції надійшло повідомлення від секретаря місцевої ОВК про пошкодження 717 бюлетенів на одній із виборчих дільниць Новограда-Волинського. На місці події співробітники слідчо-оперативної групи поліції з'ясували, що працівники виборчої комісії помилково проставили позначку "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів замість іншого, який зняв свою кандидатуру", - повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Источник: https://censor.net.ua/n3138670
Завтра целый день свободны .
Звичайна практика.
зато такие как ты -
Сядь в тазик со льдом,попустит)))
На 143-м округе в Измаиле городская власть организовала сетку по скупке голосов: поименный список
Как известно, не так давно в Белгород-Днестровском произошло громкое разоблачение масштабной сетки по подкупу избирателей на 141-м округе.
Напомним, сотрудники Департамента защиты экономики и Главного следственного управления Национальной полиции Украины провели несколько обысков в офисах действующего нардепа Виталия Барвиненко, в ходе которых изъяли списки с фамилиями граждан, которые «продали» свой голос, списки с указанием денежных средств, которые выделялись на эту схему по подкупу избирателей. Также изъяты телефоны с перепиской между участниками преступной группы, ноутбуки, в которых находится списки «купленных» избирателей, их данные и тому подобное.
По информации правоохранителей, установлено, что за каждый голос в случае предоставления фотодоказательства избирателям предлагали от тысячи до полутора тысяч гривен. К функционированию «сетки» подкупа избирателей причастны более 20 человек, которым уже вручили повестки.
По данному факту следователями начато уголовное производство по ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.
В то же время, как нам стало известно, еще большую «сетку» по подкупу избирателей, в которой задействовано не менее 35 человек, работавшую по подобной схеме, правоохранители разоблачили в 143-м округе с центром в городе Измаил.
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Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, в основном в незаконной схеме задействованы сотрудники Измаильского и Ренийского городских и районных советов, а также нескольких сельских советов и медицинских учреждений.
По предварительным данным, под видом агитации они склоняли избирателей голосовать за одного из кандидатов, который уже является фигурантом нескольких уголовных производств связанных с расхищением бюджетных средств, в обмен на финансовое вознаграждения. На данный момент правоохранители занимаются установлением всех деталей незаконной деятельности указанной группы лиц.
По нашей информации, детали данного дела будут опубликованы уже после выборов в понедельник, 22 июля, с целью не допустить его политизации.
Чмыга Сергей Георгиевич, секретарь Измаильского городского совета
Баткилин Сергей Львович, заместитель городского головы Измаила
Павлухин Сергей Александрович, заместитель городского головы Измаила
Лузанов Сергей Аркадьевиич, начальник отдела культуры Измаильского горсовета
Агаев Назим Бахрамович, директор КП «Жилсервис»
Белов Виталий Федотович, директор КП «ИПУВКХ»
Шарафаненко Михаил Владимирович, директор КП «Тепловые сети «Измаилтеплокоммунэнерго»
Парамонова Елена Викторовна, начальник УЖКХ Измаильского горсовета
Бойко Наталья Павловна, директор Дворца культуры им. Т.Г. Шевченко
Плехов Игорь Викторович, городской голова Рени
Антонюк Василий Павлович, председатель Измаильского райсовета
Данукалова Алла Петровна, заместитель председателя Измаильского райсовета
Тодорова Наталья Ивановна, глава Измаильской райгосадминистрации
Клименко Ольга Андреевна, сельский голова села Сафьяны Измаильского района
Лефтеров Иван Алексеевич, сельский голова села Каменки Измаильского района
Куртев Николай Васильевич, сельский голова села Кирнички Измаильского района
Генчевский Петр Дмитриевич, поселковый голова поселка Суворова Измаильского района
Даки Валентина Степановна, сельский голова села Утконосовка Измаильского района
Минжинер Григорий Петрович, сельский голова села Старая Некрасовка Измаильского района
Ница Павел Георгиевич, и.о. сельского головы Озерного Измаильского района
Герги Петр Михайлович, член исполкома Озернянского сельского совета
Бойчев Петр Дмитриевич, сельский голова Васильевки Болградского района
Генчев Виктор Петрович, сельский голова Банновки Болградского района
Готка Виктор Федорович, сельский голова Долинского Ренийского района
Зуев Олег Васильевич, заместитель Ренийского районного совета
Скоробреха Игорь Александрович, помощник народного депутата Украины
Балабан Ольга Яковлевна, главный специалист пресс-службы горсовета исполкома
Трофименко Мария Николаевна, депутат Ренийского горсовета
Кравцуненко Снежана Ивановна, депутат Измаильского горсовета
Пономаренко Александр Константинович, депутат Измаильского райсовета
Славов Николай Иванович, тренер по вольной борьбе Измаильской ДЮСШ
Молдаван Любовь Евгеньевна, и.о. главного врача Измаильского городского центра первичной медико-санитарной помощи
Чумаченко Владимир Васильевич, депутат Одесского облсовета
Ерохин Андрей Юрьевич, директор ГП «Измаильский морской торговый порт»
Кесиора Наталия Кондратьевна, начальник фонда коммунального имущества Измаильского горсовета
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/316401-na_143-m_okruge_v_izmaile_gorodskaja_vlastj_organizovala_setku_po_skupke_golosov_poimennyj_spisok
21-го прийду до виборчої дільниці, не плекаючи надії, не тішачись марними сподіваннями.
Бюлетень - це мій салют усім вбитим на моїх очах майданівцям, всім полеглим героям АТО, всім, хто зараз в окопах, всім, хто в московських тюрмах, всім, хто продовжує боротьбу.
Героям слава !
Хай *** хоть кто-то начнёт отвечать за свои действия в этой стране!
Це ж ви захотіли дострокових? Ну от і отримуйте. Чи може ви думали що платить за вас буде хтось інший? Краще думайте натужно своїми 73IQ, хто й по скільки скидатиметься Бєні.
Попереджаю, на мене не розраховуйте, - саменькі, саменькі.