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 Політика України
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Все про:кандидат (176) клони (3) мажоритарний округ (21) ЧЕСНО (18)

 З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-"клонів" і порушників. ІНФОГРАФІКА

Відмовитися від участі у виборах був змушений кожен 24-й кандидат-мажоритарник. Найбільше серед них самовисуванців.

Наразі у 199 мажоритарних округах балотуються 3 084 кандидати, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЧЕСНО".

Скасування реєстрації кандидатів відбулося у 86 округах. 129 із них самі забрали документи. Сімох зняла з реєстрації ЦВК.

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 01

У відсотковому співвідношенні найбільше кандидатів скасували свою реєстрацію в округах №92 в Київській області - 24% (5 кандидатів), №78 у Запорізькій області - 23% (3 кандидати), №36 у Дніпропетровській області (4 кандидати).

З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 02

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По областях в абсолютних числах найбільше вибулих на Дніпропетровщині, але варто зазначити, що в цьому регіоні також зареєстровано найбільшу кількість кандидатів.

"Серед скасованих реєстрацій ми виявили 27 клонів у 17 округах. Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі №92 і в Одесі в окрузі-рекордсмені за кількістю кандидатів №133", - зазначили в "ЧЕСНО".


З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 03
З парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-клонів і порушників 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138669
 
 
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бидни мажорытарщыкы...отсутствие паспорта синайского таки сказалось.
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Они будут распоряжаться жизнями украинцев./В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак /"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО коммуниста Сигачова./ Фанат СССР от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине/ На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке./ Силовики попросили ЦИК снять с выборов кандидата Медведчука с 9 паспортами. / Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах/ Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации /Вишенка на торте: Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны./Зато : Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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опануй себе малюк,петя вже ніколи не повернеться до корита
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петя /раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до сльских сортиров включительно- отвечал Порошенко.Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до сельских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Многие этого не осознали.Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский.Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук.Президент-Зеленский.
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петіна / ненависть к прошлым правителям-это нормально.Ненормально любить существующего правителя. Были Порошенко-порохо-лизы. Сейчас-Зеленский-зеля-лизы.Существующих правителей следует ругать и проклинать.
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в нас царів та золотих рибок не обирають,якщо продавець цукерок не міг забезпечити законність може "їх" зробить клоун.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ парламентських перегонів у мажоритарних округах вибули 136 претендентів-"клонів" і порушників. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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