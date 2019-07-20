 Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони

Про це повідомляє у Facebook 61-ша окрема піхотна єгерська бригада, інформує Цензор.НЕТ.
"...Факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється", - сказано в повідомленні пресслужби бригади.
У повідомленні наголошується, що в соцмережі поширюється інформація про наявність поблизу українсько-білоруського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ. Цю інформацію вже доведено до відома командування всіх рівнів.
"У разі підтвердження 61-ша ОПЄБр готова за лічені хвилини розпочати оборону України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", - запевнили в бригаді.
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У коментарі до допису 61-ї ОПЄБр зазначено, що наразі інформація перевіряється "відповідними органами розвідки".
61-ша окрема піхотна єгерська бригада - це з'єднання сухопутних військ ЗСУ, призначене для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевостях.
еще 1 истерично-совковый персонаж проорался
у тебя дида зарезал Муссолини что у тебя у каждом истерическом высере обина на фошистов сквозит?
иди пей водку за 3.20, или как вы там скулите?
2.лично ты что читал о фин войне..или пи с д е ть не строить???
3. в начале любой войны нужно уничтожить активное население..что бы потом маршем пройти
4. иди манную кашу покушай на ночь...студент теоретик
Центр «Миротворець» опублікував діючий план Росії по нападу на Україну. Росія планує захопити всю Лівобережну Україну за 14 днів, інформують Патріоти України.
"Цілком таємно". Це російський план «Барбаросса» щодо нападу на суверенну Україну силами ЗВО РФ. Подібні плани є і у інших ОСК. Подібно гітлерівському, російський план бліцкригу по захопленню лівобережної частини України розрахований на 14 днів. Документ розроблений в м С-Петербург в штабі Західного військового округу РФ. Реалізація плану нападу планувалася на квітень-травень 2015 року.
Незалежна експертиза підтвердила справжність документа", - коментує Центр "Миротворець" наведені документи.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-moskovskyi-plan-barbarossa-opublikovano-stratehiiu-rozghromu-rosiieiu-ukrainy-vprodovzh-14-dniv-285295.html
Армия Рассии берет на вооружение доктрину Гитлера. 18 Июня 2019.
российские военные в ближайшее время должны заняться выработкой новой теории ведения боевых действий на среднесрочную перспективу. !
На открытии научно-практической конференции с руководящим- заявил Шойгу отметил, что современные войны требуют новых подходов. «Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», - добавил глава Минобороны.
Пользователи сети обратили внимание на то, что новая доктрина армии РФ практически слово в слово копирует доктрину «Блицкрига» - правил ведения военных действий Третьего Рейха, времен Гитлера.
---- http://vlasti.net/news/301771
Зараз такий час, зміна влади, внутрішня нестабільність.. Моцкалі прагнуть скористатись.
Кранты там путиноидам - или заедят вусмерть, или репеллентами отравятся.
Почему Парашенского проплаченого тролля- Гройсман в прямом эфире сказал - Пеця на выборы нанял (создал) фабрику троллей ,в количестве более 2 тыс. Цель- распускать фейки, провоцировать выборы.
Почему Парашенского проплаченого тролля- Гройсман в прямом эфире сказал - Пеця на выборы нанял (создал) фабрику троллей ,в количестве более 2 тыс. Цель- распускать фейки, провоцировать выборы.