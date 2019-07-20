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Все про:армія РФ (1979) кордон (1314) 61-ша окрема єгерська бригада (1)

 Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони

Компетентні служби перевіряють інформацію із соцмереж про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження поблизу північного кордону України нібито перебувають війська РФ.

Про це повідомляє у Facebook 61-ша окрема піхотна єгерська бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"...Факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється", - сказано в повідомленні пресслужби бригади.

У повідомленні наголошується, що в соцмережі поширюється інформація про наявність поблизу українсько-білоруського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ. Цю інформацію вже доведено до відома командування всіх рівнів.

"У разі підтвердження 61-ша ОПЄБр готова за лічені хвилини розпочати оборону України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", - запевнили в бригаді.

Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони 01

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У коментарі до допису 61-ї ОПЄБр зазначено, що наразі інформація перевіряється "відповідними органами розвідки".

61-ша окрема піхотна єгерська бригада - це з'єднання сухопутних військ ЗСУ, призначене для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевостях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138668
 
   
 Топ коментарі
 
Ти б почекав результатів розвідки. А то ти завжди отак - ляпнеш, а потім робиш вигляд що ні до чого.
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И все ж таки, я, например, предпочел бы с рашистами, извините, перебздеть, чем, опять пардоньте, недобздеть, памятуя об их шакальей сущности.
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Это соевые тролли-паникеры разгоняют зраду. При этом сами себе противоречат: если новая власть пророссийская - то российские войска вводить абсолютно не нужно.
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кацапо-фашисткая падаль может...отовсюду лезть
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о!
еще 1 истерично-совковый персонаж проорался Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 1434
у тебя дида зарезал Муссолини что у тебя у каждом истерическом высере обина на фошистов сквозит? Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони - Цензор.НЕТ 1434
иди пей водку за 3.20, или как вы там скулите?
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Шо пора вводить стан? Местные бородатые пэтриоты, все в военкомат!
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теперь за всё зебилы в ответе.. их очередь "ваивать".. а мы - того, будем "уставать от вайны в кафешках"
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Т. е. все, теперь тебе на Украину пиливать с большой кафешки?))
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а когда это ворье рошеновское воевало ?? оборонку разворовывать это дааа.... а вообще какое тебе дело гавноед мацковский ?
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А Лукашенко?Луччий друг украинцев?Молчит?
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Зєлєнскій запросив до України військового союзника Путіна...
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А вообще кстати, говорят прикольное место. Я бы съездил
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пане президент..выходите с ломки..нюхните(богдан принесет).. где вы??обьясните есть ли на кордоне орки? почему гибнут солдаты? пороха нет 60 дней..кто наживается на смерти солдат?? вы??
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и проверять... и делать выводы.. ибо оно так всегда - откуда не ждешь
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фейк от ПСОВ ! Есть другие реально опасные направления , Николаевская . Херсонская .Одесская . Харьковская области . Где ВАТА , там и тонко .
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там броском не получиться пересеченка местности . леса .болота речушки ..
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тактик ты наш..вот конкретно там и не надо..надо выбить там где меньше руссссскага мира..а дальше пойдет по накатаной..почитай че гивару и других там все описанно..удар в самое сердце КИЕВ
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Хаха! Зачем мне воспринимать немытого Че ГЕвару . а второе я читал его воспоминания . он просто протестный человек . но не полководец . Поэтому, никто не пойдет по территории патриотов , а пойдут по вате и по хорошей местности .Почитай о финской войне поймешь .Почитай Гудериана . Роммеля. Монтгомери., Паттона их труды и о них .
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1. ты считаешь себя мытым?? ну ну
2.лично ты что читал о фин войне..или пи с д е ть не строить???
3. в начале любой войны нужно уничтожить активное население..что бы потом маршем пройти
4. иди манную кашу покушай на ночь...студент теоретик
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Опубліковано стратегію розгрому Росією України впродовж 14 днів.

Центр «Миротворець» опублікував діючий план Росії по нападу на Україну. Росія планує захопити всю Лівобережну Україну за 14 днів, інформують Патріоти України.
"Цілком таємно". Це російський план «Барбаросса» щодо нападу на суверенну Україну силами ЗВО РФ. Подібні плани є і у інших ОСК. Подібно гітлерівському, російський план бліцкригу по захопленню лівобережної частини України розрахований на 14 днів. Документ розроблений в м С-Петербург в штабі Західного військового округу РФ. Реалізація плану нападу планувалася на квітень-травень 2015 року.
Незалежна експертиза підтвердила справжність документа", - коментує Центр "Миротворець" наведені документи.
https://patrioty.org.ua/politic/khity-tyzhnia-moskovskyi-plan-barbarossa-opublikovano-stratehiiu-rozghromu-rosiieiu-ukrainy-vprodovzh-14-dniv-285295.html
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РФ может напасть на Украину и воспользоваться моментом, когда в ЕС может начаться кризис..и за популистов которые пришли к власти.
Армия Рассии берет на вооружение доктрину Гитлера. 18 Июня 2019.
российские военные в ближайшее время должны заняться выработкой новой теории ведения боевых действий на среднесрочную перспективу. !
На открытии научно-практической конференции с руководящим- заявил Шойгу отметил, что современные войны требуют новых подходов. «Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», - добавил глава Минобороны.
Пользователи сети обратили внимание на то, что новая доктрина армии РФ практически слово в слово копирует доктрину «Блицкрига» - правил ведения военных действий Третьего Рейха, времен Гитлера.
---- http://vlasti.net/news/301771
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Туфта , после того как Зеленский предложил сделать Зону туристической мекой, Лука сделает зеркальный ход , в зоне действительна девственная природа , вся Красная книга там . Лука программу сделает . Какие войска ?
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Скарее Лука срал на Путина , вспомни 6 мешков картошки, это как в Украине подарить гарбуза .
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А чому б і ні ?
Зараз такий час, зміна влади, внутрішня нестабільність.. Моцкалі прагнуть скористатись.
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І не просто москалі, а спеціальні виведені радіоактивні мутанти. Уяви солдат з шістьма руками...
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В этом году разлив Припяти поздний. В пойме комаров и мошки - ужас.
Кранты там путиноидам - или заедят вусмерть, или репеллентами отравятся.
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То в Сибири не были.Там жуть!Берёзовым дёгтем мажутся.Даже собак.Моська исчо из Сирии не вылез.На 2 фронта не потянет.У него некомплект по пушечному мясу,хоть и повышает содержание.И потом .Мериканцы на своих беспилотниках кругом летают,далеко видят.Чистой воды гибридная чернуха.
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Так только березовый деготь помогает от мошкары. Все мази, спреи и маски просто бесполезны.
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На севере Ху.лу нечего делать - там нет той ваты, которая была на Донбассе. В Луганской области орки остановились там, где были украиномовны села. Ху.ло блефует.
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"Кончились людские ресурсы". И кто их кончил, кацап? Инопланетяни?
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Я б сказав, закінчився бюджет в ФСБ. Хотіли дешево захапати.
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зато там нет вообще никого. Т.е. удобно сделать бросок до Киева, как можно дольше незамеченными.
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То есть, за все время конфликта так и не создан мониторинг границ и ближайших к ним территорий? ))
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Мне вот интересно, если бригаду вдруг назвать егерской, она так хоп, и сразу егерничать умеет?
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Рузня любую хрень может выкинуть, ихний надежный партнер-мародер мимо рады летит....
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В них є перевірені часом за$оби, завдяки яким партнери не закінчуватимуться.
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Полная срань. Весь пост Парашенского троля в одном предложении- "чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука.
Почему Парашенского проплаченого тролля- Гройсман в прямом эфире сказал - Пеця на выборы нанял (создал) фабрику троллей ,в количестве более 2 тыс. Цель- распускать фейки, провоцировать выборы.
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Языка надо взять.Он расскажет.Так всегда делали.
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Сейчас интернет лучше любого "языка". Завтра появятся фотки танков, пушек и личного состава в соцсетях. Не спите в шапку, а мониторьте ок и вк.
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Если бы хотели напасть, в фейсбуке не писали. На лохов расчитано.
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А вилкулв , ахмета и медвейчука , слабо грохнуть ?
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Полная срань. Весь пост Парашенского троля на фейсбуке в одном предложении- "чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука.
Почему Парашенского проплаченого тролля- Гройсман в прямом эфире сказал - Пеця на выборы нанял (создал) фабрику троллей ,в количестве более 2 тыс. Цель- распускать фейки, провоцировать выборы.
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Зачем воевать с хохлами малороссами тем более шо их около 73%. Если ЗЕкловун с Портновым, Разумковым, Богданчиком и Шефиром дадут отмашку вся ЗЕбилятня сама будет встречать окупантов цветами, и ***** родным папой называть. Зебилы это ж реальные подкацапники малороссы..
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Теперь Петя будет просить, чтобы Путеннапал таки, а то не охотка бегать все время от следователей
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