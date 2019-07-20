 Розвідка перевіряє інформацію про нібито російські війська в білоруській частині Чорнобильської зони

Про це повідомляє у Facebook 61-ша окрема піхотна єгерська бригада, інформує Цензор.НЕТ.

"...Факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється", - сказано в повідомленні пресслужби бригади.

У повідомленні наголошується, що в соцмережі поширюється інформація про наявність поблизу українсько-білоруського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ. Цю інформацію вже доведено до відома командування всіх рівнів.

"У разі підтвердження 61-ша ОПЄБр готова за лічені хвилини розпочати оборону України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", - запевнили в бригаді.

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У коментарі до допису 61-ї ОПЄБр зазначено, що наразі інформація перевіряється "відповідними органами розвідки".

61-ша окрема піхотна єгерська бригада - це з'єднання сухопутних військ ЗСУ, призначене для ведення бойових дій у лісовій та болотистій місцевостях.