 На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі відбулись обшуки

Заяву в.о. генерального директора підприємства Олександра Іванова опубліковано на сторінці ArcelorMittal у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт - третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів щодо цього обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання", - сказав Іванов.
Він нагадав, що підприємство підозрюють в екоциді. Водночас, за словами Іванова, у ArcelorMittal є дозвільні документи, пройдено екологічні перевірки, зокрема позапланова була у квітні поточного року.
Факт проведення на підприємстві обшуку підтвердили джерела "Громадського радіо". Інформацію про проведення обшуків на комбінаті 20 липня в СБУ не підтвердили, але і не спростували.
"Коли відкривається провадження, проведення обшуків цілком можливе", - зазначила прессекретар відомства Олена Гітлянська.
Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид).
Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
Но правят Германией немцы! ...а Турцией -- турки... ...а Украиной -- "ауслендеры"!
-- пойняв, Али? *)
по английски - Украина в етом плане далеко ушла...
и да - хотите шо бы били негирийцев?
изберите негирийца президентом и все будет.
я уже ничему не удивлюсь.....
no... nobody needs that shit ...
Переживаю за Украинских Волонтёров, Воинов и Патриотов! ...очень сильно переживаю!
...а кинутых украинцев -- в свидетели Своего Пришествия возьмёт...*)
...я актёров знаю -- Погребничко... ...ну и прочих... ...типа -- студии театра Ивана Франка, Театрального Института, ...Леси Украинки... -- ну и всё такое... ...театр актёров Киностудии Довженко, например. Ещё -- Ада Роговцева с моей Мамой дружили кадысь...
Зелю в Израиловке уже не примут... -- токо после Коломойского, разве что...*)
Кто, что знает по этому делу? Люди топили за Зе, теперь претензии какие то. Странные чуваки.
Віталій Сич54 хв.
Итак, началось.Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции. К вечеру по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях. Короче, поздравляю, радикальное улучшение бизнес-климата налицо.Суть дела такова: согласно руководству АрселорМиттала, СБУ вменяет международному гиганту статью экоцид, то есть экологический геноцид. По этой статье грозит от 8 до 15 лет - кому неясно, предположительно, руководству компании.
Менеджмент компании утверждает, что руководство СБУ уклоняется от прямого контакта и обсуждения вопроса. То, что известно менеджменту АрселорМиттала сейчас, что у спецслужбы есть претензии к - внимание - радиоактивности оборудования в новых цехах. В то же время, люксембуржско-индийский гигант утверждает, что использует одних и тех же поставщиков оборудования по всему миру - как в ЮАР, так и в Индии. В данном случае, это германо-австрийский конгломерат, который производит оборудование для всех заводов компании.В целом в компании заявляют - а я не поленился и набрал руководство в субботу - что уменьшили вредные выбросы вдвое с момента покупки меткомбината Криворожсталь. Также добавляют, что инвестировали в предприятие 9 млрд дол, что делает АрселорМиттал крупнейшим инвестором в истории Украины.Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Вл, адимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может
это как-то обуславливает географию их источников информации.На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места. В Украине есть много чиновников-коррупционеров, депутатов-мародеров и бизнес не должен быть первой целью атак. А если и бизнес, то проверки и претензии должны быть ко всем, включая своих вчерашних сторонников. Иначе это выглядит как политически мотивированное давление.Ну и уж тем более, нельзя зазывать инвесторов в страну и надеяться на ускорение экономического роста и в то же время кошмарить крупнейшего иностранного инвестора страны.Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, Нефьодов как глава таможни, новый более качественный парламент на подходе - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира.Не, ну не ******? Нам тут пороблено наверное.Взяли неплохую траекторию, так давайте ее придерживаться. Зачем нужны эти дворовые разборки? Есть большая цель и хорошие намерения, не стоит скатываться в обычный провинциализм.
Тебя послушать, так на дороге чувак на Лексусе важнее, чем чувак на Жигулях. 🎈🇺🇦
После всего этого теперь, когда Зеленский будет приглашать инвесторов в Украину...