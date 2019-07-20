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Все про:Кривий Ріг (253) обшук (745) СБУ (4528) екологія (440)

 На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі відбулись обшуки

Адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Заяву в.о. генерального директора підприємства Олександра Іванова опубліковано на сторінці ArcelorMittal у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представники Служби безпеки України прийшли з обшуком на сучасний, щойно побудований об'єкт - третю машину безперервного лиття заготовок. У нас вилучили копії всіх документів щодо цього обладнання і почали перевірку з контролю іонізаційного випромінювання", - сказав Іванов.

Він нагадав, що підприємство підозрюють в екоциді. Водночас, за словами Іванова, у ArcelorMittal є дозвільні документи, пройдено екологічні перевірки, зокрема позапланова була у квітні поточного року.

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Факт проведення на підприємстві обшуку підтвердили джерела "Громадського радіо". Інформацію про проведення обшуків на комбінаті 20 липня в СБУ не підтвердили, але і не спростували.

"Коли відкривається провадження, проведення обшуків цілком можливе", - зазначила прессекретар відомства Олена Гітлянська.

Як повідомлялося, СБУ відкрила кримінальне провадження щодо ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через забруднення навколишнього середовища за ст. 441 Кримінального кодексу України (екоцид).

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Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138667
 
   
 Топ коментарі
 
А почему таких обысков нет на "Азовстали" и "ММК Ильича" в Мариуполе. Ахметов засирет не только воздух но и Азовское море
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Инвестируй ТЕ в Украину, или как там было в недавнем обращении. Ну ну...
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Якщо вже ArcelorMittal почали "перевіряти" - інвестори задумались... Хоча ні, вони ще з квітня почали готувати шляхи "відступу".
73%зебіли! Припинення інвестування в Україну та старт масового виведення капіталу - це ваша "заслуга"! Ви - "здобули" це разом з ворогами України, зажопами та іншою ригівською сволотою!
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Германия для всех! -- тут кого-то "ауслендером" = иностранцем, обозвать -- ...и денег заплатишь и нервы порвёшь...
Но правят Германией немцы! ...а Турцией -- турки... ...а Украиной -- "ауслендеры"!
-- пойняв, Али? *)
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неправильно "мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду..."
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-- вчера наступит завтра... -- но Ты прав! *)
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я себе не представляю от слова совсем Президента Штатов не говорящего
по английски - Украина в етом плане далеко ушла...
и да - хотите шо бы били негирийцев?
изберите негирийца президентом и все будет.
я уже ничему не удивлюсь.....
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-- Президент США -- на ломаном украинском тебя устроит? -- щас фсё организуем! *)
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Спасибо, не надо. Тут за шуточки в стиле "германской порноактрисы" голову президента насадят на пику на лужайке перед Белым Домом. А оно нам тут надо?
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По-немецки -- цацки-пецки. А по-русски -- бутерброт! *)
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...та... ...я уже за этот ******** "украинский народ" не переживаю -- переживу, как-нить...
Переживаю за Украинских Волонтёров, Воинов и Патриотов! ...очень сильно переживаю!
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я бы не называл наш народ ********, но по сути все верно....
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Ну і чий стане комбінат? Корбана, чи напряму- Коломойського?
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Зеленского. .....он уже Власть хорошо почувствовал... -- ещё и Беню кинет!
...а кинутых украинцев -- в свидетели Своего Пришествия возьмёт...*)
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Той, хто бєню кине не знайде місця гв Ізраїлі🐸
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Ты думаешь, Зеля мыслит дальше сценария?
...я актёров знаю -- Погребничко... ...ну и прочих... ...типа -- студии театра Ивана Франка, Театрального Института, ...Леси Украинки... -- ну и всё такое... ...театр актёров Киностудии Довженко, например. Ещё -- Ада Роговцева с моей Мамой дружили кадысь...
Зелю в Израиловке уже не примут... -- токо после Коломойского, разве что...*)
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Ой, Беня - самый отмороженный украинский олигарх (например, он единственный, кого другой олигарх (Пинчук) публично обвинял в похищениях и убийствах людей из его окружения) и пытаться кинуть его крайне опасно для здоровья, Зеленский это точно должен понимать.
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А щось не чутно криворіжської дворянки з далекими коренями щось перемелювати🐸
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Пуйло тоже, после прихода к власти, начинал с постановки под свой контроль крупного бизнеса и сми...
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и делал это с помощью фсб и других силовых органов
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А что начнётся после 22го.? Ужассс.Земляки ЗЕ нажаловались.Акции арцелора автоматом упадут.На Западе ТБ и экология-превыше всего!Митталу не завидую.Попал на бабки такие,что разор.От его продукции из-за зели откажутся.
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Gai Miroslav2 хв. ·

Кто, что знает по этому делу? Люди топили за Зе, теперь претензии какие то. Странные чуваки.
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Виталий Сыч - главный редактор "Нового времени". Очень хотел преЗедента.

Віталій Сич54 хв.
Итак, началось.Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции. К вечеру по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях. Короче, поздравляю, радикальное улучшение бизнес-климата налицо.Суть дела такова: согласно руководству АрселорМиттала, СБУ вменяет международному гиганту статью экоцид, то есть экологический геноцид. По этой статье грозит от 8 до 15 лет - кому неясно, предположительно, руководству компании.
Менеджмент компании утверждает, что руководство СБУ уклоняется от прямого контакта и обсуждения вопроса. То, что известно менеджменту АрселорМиттала сейчас, что у спецслужбы есть претензии к - внимание - радиоактивности оборудования в новых цехах. В то же время, люксембуржско-индийский гигант утверждает, что использует одних и тех же поставщиков оборудования по всему миру - как в ЮАР, так и в Индии. В данном случае, это германо-австрийский конгломерат, который производит оборудование для всех заводов компании.В целом в компании заявляют - а я не поленился и набрал руководство в субботу - что уменьшили вредные выбросы вдвое с момента покупки меткомбината Криворожсталь. Также добавляют, что инвестировали в предприятие 9 млрд дол, что делает АрселорМиттал крупнейшим инвестором в истории Украины.Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Вл, адимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может
это как-то обуславливает географию их источников информации.На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места. В Украине есть много чиновников-коррупционеров, депутатов-мародеров и бизнес не должен быть первой целью атак. А если и бизнес, то проверки и претензии должны быть ко всем, включая своих вчерашних сторонников. Иначе это выглядит как политически мотивированное давление.Ну и уж тем более, нельзя зазывать инвесторов в страну и надеяться на ускорение экономического роста и в то же время кошмарить крупнейшего иностранного инвестора страны.Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, Нефьодов как глава таможни, новый более качественный парламент на подходе - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира.Не, ну не ******? Нам тут пороблено наверное.Взяли неплохую траекторию, так давайте ее придерживаться. Зачем нужны эти дворовые разборки? Есть большая цель и хорошие намерения, не стоит скатываться в обычный провинциализм.
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Самый крупный, самый большой. Прям, лапки к верху. Законы соблюдай! Привыкли взятками делишки обтяпывать!
Тебя послушать, так на дороге чувак на Лексусе важнее, чем чувак на Жигулях. 🎈🇺🇦
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Хм..странная наводка Зеленского. Уж он то должен знать, что основные выбросы они делают ночью, когда отключают электрофильтра, чтобы повысить производительность. Наутро город весь в пыли. Но это проблема геолокальная. Там...ЧЕТЫРЕ!! дружбана - Акселор главный, потом Хельдерберг с цементной пылью, суриковый и наконец коксохим с концентратом ядовитых газов. А срут дружно вместе, на своих же работников и детей. В надежде, что роза ветров их спасет. Но тетя Роза в последнее время такая изменчивая...
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После всего этого теперь, когда Зеленский будет приглашать инвесторов в Украину, они будут думать, что это такая новая шутка Квартала 95.
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Sergey Shevchenko ********

После всего этого теперь, когда Зеленский будет приглашать инвесторов в Украину...
На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі відбулись обшуки - Цензор.НЕТ 7345

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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі відбулись обшуки
 
 
 
 
 
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