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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:бюлетені (40) Індія (43) МЗС (1828) посольство України (146)

 У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"

Бюлетені зіпсовано через те, що на розташовану в посольстві виборчу дільницю передали печатки з виборів президента, що відбулися навесні.

Про це видання "Лівий берег" повідомляє з посиланням на лист МЗС, який отримали всі посольства України за кордоном, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерство закордонних справ попереджає посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям із виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць із виборів президента. Ці печатки мали повернути у МЗС відразу після президентських виборів, підкреслили в міністерстві.

У МЗС повідомили, що подібні безвідповідальні дії посольства в Індії вже призвели до псування всіх бюлетенів і загрози зриву голосування 21 липня.

У МЗС нагадали, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.

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Раніше повідомлялося, що на позачергові вибори до Верховної Ради ЦВК створила 102 закордонні виборчі комісії.

Вибори до парламенту відбудуться в неділю, 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138665
 
 
 Топ коментарі
 
Не так, адепти зе люблять вживати фразу "замовник війни"
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Евгений Шинский, скажи, а кто развязал войну на Донбассе?
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Нет там никаких проукраинских сил .
Стадо вороватых свиней .
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Тільки гасла у них всіх різні. А сама ідея, чого вони пруться в ВР - це красти, красти і ще раз красти.
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Стадо вороватых свиней . Так присмотрись и определись возможно не все свиньи и что то выбрать можно, вроде и партии представлены разные и на любой вкус.
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Уже тридцать лет присматриваюсь .
Свиньи всё жадней и воровитей от каденции к каденции , а сами каденции - все длительней , а льготы - всё безумнее .
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самопомич, свобода, голос- проекты ФСБ!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину и спасти украину от русского мира!!
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прошла истерика? а я не пойду голосовать больше никогда. и весной не ходил.

\\\\\Угольная отрасль сменила смотрящего. Теперь там рулит не человек Кононенко, а человек Коломойского.\\\\\\

ну-ка, кто здесь из "проукраинских сил"? ублюдок от Петка, или шут от Зели? А? смотрящие, "люди того-то", кумы, кореша, тьху!
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На Крим же напав, хоча за три роки до нападу казав що Крим український, так що твоя моржова піська з вавкою в голові на все здатна.
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Не знаю , кому как , но в такой компании никаких наших просто быть не может ...
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Не любит наш народ нарушения, особенно когда агитируют в "день тишины"! Когда плохо учат уроки из прошлого, ошибки и неудачи будут и в будущем...
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а много там было бюллетеней? 100 - 1 000 - 10 000...сколько?
думаю, что то количество не критично и самолетом можно было бы передать замену,
вместе с "правильной" печатью (на такие случаи есть запас) - было бы желание...
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Добрий ти Василь, махом двом ментам відрядження до Індіїї організував. У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 701
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Даешь электронное голосование. Сплошная экономия - никаких командировочных, бумажных бюллетеней и перстней для фальсификаций

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индусы по посольству не лазят , это работа сотрудников
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засчитайте эти 20 голосов ( а их там больше и не будет ) Пете,все равно это его не спасет , пролетит как фанера У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 1299
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Послепорошенковский бардак. Пять лет только воровал.
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Якщо до Пєті додати Овоча/Бджоляра/Датьнилича/Тачку, то принаймні років десять-п'ятнадцять потрібно...
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И печати в посольстве Индии тоже украл？Не креативные методички у тебя.
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МИД,для тех кто в танке-Министерство Иностранных Дел.
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Для тех, кто в унитазе - для чего он тогда нужен такой безконтрольный ?
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В соціальній мережі Фейсбук шириться інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218439095582212&id=1038608921 ).
Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів.

На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється.

В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору.
Прес-служба 61 опєбр. (с)
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Добре що є фейсбук, погано що розвідка там не зареєструвалась.
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Прекрасно! Петро, вместо дачи показаний следователю, засел в фейсбук! Придумать, что вражеские войска засели под прикрытием радиации в Чернобыльской зоне мог придумать только он! Может стоить проверить, кто пишет такой бред!
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на расположенный в посольстве избирательный участок передали печати с состоявшихся весной выборов президента

Дабы в России что начать -- нужны бумага и печать! (с)
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Мир не рухнет если не проголосует кто , даже наоборот, может выборы признают несостоявшимися и назначат нормальные повторные
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ответочка за это - СБУ нагрянула с обысками в ArcelorMittal Кривой Рог.
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В ИНДИИ ВСЕ ПЛОХО ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ НО !!! РОССИЯ АННЕКСИРОВАЛА ИНДИЮ !?)
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Ниочем, на президентских выборах в Индии проголосовало 58 человек.
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шо все 3?
чертовы индусы - ну ничего доверить нельзя ...
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Опять по бюллетеням зеленые зеленые сопли размазали
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Что за тема? Какие журнашлюхи их порождают? В Антарктиде полярникам разрешили самостоятельно изготовить бюлетени, проголосовать и отправить результаты в ЦВК без всяких печатей. На украинских кораблях в плавании за пределами Украины процедура та же. В Индии весной на выборах проголосовало 100-110 избирателей, и что не из-за тех печатей на бюллетенях с многократной защитой, доставленных дипппочтой, ста человекам не дадут проголосовать, запретят? "Что за бред". Проголосуют как-нибудь, выкрутятся на основании дополнительных инструкций ЦВК, иначе это ЦВК тогда выборы в Индии сорвет, а зачем им это нужно? Им это не нужно.
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писец! теперь выборы можно, считать недействительными, ну если, там найдется около двух-трех миллионов с действительными паспортами Украины! У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 6744
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"
 
 
 
 
 
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