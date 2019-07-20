 У посольстві України в Індії зіпсували всі бюлетені, процес голосування під загрозою, - "Лівий берег"

Про це видання "Лівий берег" повідомляє з посиланням на лист МЗС, який отримали всі посольства України за кордоном, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерство закордонних справ попереджає посольства про неприпустимість передачі виборчим дільницям із виборів депутатів до парламенту печаток виборчих дільниць із виборів президента. Ці печатки мали повернути у МЗС відразу після президентських виборів, підкреслили в міністерстві.
У МЗС повідомили, що подібні безвідповідальні дії посольства в Індії вже призвели до псування всіх бюлетенів і загрози зриву голосування 21 липня.
У МЗС нагадали, що посли несуть персональну відповідальність за зрив підготовки до голосування.
Раніше повідомлялося, що на позачергові вибори до Верховної Ради ЦВК створила 102 закордонні виборчі комісії.
Вибори до парламенту відбудуться в неділю, 21 липня.
Стадо вороватых свиней .
Свиньи всё жадней и воровитей от каденции к каденции , а сами каденции - все длительней , а льготы - всё безумнее .
\\\\\Угольная отрасль сменила смотрящего. Теперь там рулит не человек Кононенко, а человек Коломойского.\\\\\\
ну-ка, кто здесь из "проукраинских сил"? ублюдок от Петка, или шут от Зели? А? смотрящие, "люди того-то", кумы, кореша, тьху!
думаю, что то количество не критично и самолетом можно было бы передать замену,
вместе с "правильной" печатью (на такие случаи есть запас) - было бы желание...
Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів.
На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється.
В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору.
Прес-служба 61 опєбр. (с)
Дабы в России что начать -- нужны бумага и печать! (с)
чертовы индусы - ну ничего доверить нельзя ...