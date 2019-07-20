 Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
У терористичному угрупованні "ДНР" заявили, що "всім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведено норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню й умов його дії".
"Висловлюємо готовність до виконання умов чергового перемир’я і готові, як і раніше, до дотримання режиму припинення вогню", - таке повідомлення розміщено на одному з інформресурсів угруповання "ЛНР".
Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.
Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний 18 липня заявив, що "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню".
Наступного дня, 19 липня, він уточнив, що українські військові все ж мають право стріляти у відповідь, якщо ворог першим порушить режим тиші.
Вы нам пророссийский парламент,а мы вам перестаем убивать.
Но дело в том что кремлт кидало еще то.
Поэтому ставлю на то что ничего не изменится.
Наоборот даже.
Будут ждать пока наш зеля на коленях приползет с извинениями.
За-тра-ха-лиии!!!
Уроды кондитерские...
Мертветчук говорит , шо то наши граждане ...
"У Зеленского раскрыли тайну ночных переговоров с Пинчуком и Кучмой
Наталия Митрофанова
10.06.2019, 13:38
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Первый советник Зеленского рассказал, что бизнесмен Пинчук и Кучма приезжали в АП чтобы обсудить Минский процесс. Шефир заявил, что второй президент согласился вернуться, и есть шансы оживить диалог."
https://uanova.net/politic/12012-u-zelenskogo-raskryli-tajnu-nochnyh-peregovorov-s-pinchukom-i-kuchmoj.html
"ЛНР" сказало: Надо!
Офис президента: Всегда готов!
Щодня йдуть військові навчання з бронетехнікою і навіть авіацією.Місцеві жителі кажуть що росіяни тренуються "ламати" кордон України.Сплутати їх з білорусами не можливо - тому що чи не половина військових виглядають як "буряти" чи "якути".
Орда Батия знову під стінами Києва - і чекає поки їй відкриють ворота.(с) Володимир Мартинюк.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ukrainskie-*******-proveryayut-informaciyu-o-prisutstvii-voysk-rf-na-belorusskoy-chasti-chernobylskoy-zony-otchuzhdeniya-1130742.html
Новососи обдовбані.
Когда не было днр никто от обстрелов не погибал.
Может в этом все и дело?
Или у Пети не было жертв и перемирей?