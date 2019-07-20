EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  1271  50
Матеріали за темою:
Все про:Донбас (12555) перемир'я (391)

 Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня

Підконтрольні бойовикам ЗМІ в Донецьку та Луганську поширили заяви про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я на Донбасі з 21 липня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

У терористичному угрупованні "ДНР" заявили, що "всім підрозділам і кожному військовослужбовцю в установленому порядку доведено норми дисциплінарної відповідальності за порушення режиму припинення вогню й умов його дії".

"Висловлюємо готовність до виконання умов чергового перемир’я і готові, як і раніше, до дотримання режиму припинення вогню", - таке повідомлення розміщено на одному з інформресурсів угруповання "ЛНР".

Читайте також: Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний 18 липня заявив, що "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню".

Читайте також: Переговори в Мінську: Сайдік розкрив деталі домовленостей щодо "безстрокового перемир'я" та моста в Станиці Луганській

Наступного дня, 19 липня, він уточнив, що українські військові все ж мають право стріляти у відповідь, якщо ворог першим порушить режим тиші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138664
 
 
 Топ коментарі
 
Краще б вони здохли. Разом з кацапією.
 показати весь коментар
 
По отсутствию реакции на последнии обстрелы и убиства официальной нашей власти конечно заметно что они сидят ждут договоренностей выполнения.
Вы нам пророссийский парламент,а мы вам перестаем убивать.
Но дело в том что кремлт кидало еще то.
Поэтому ставлю на то что ничего не изменится.
Наоборот даже.
Будут ждать пока наш зеля на коленях приползет с извинениями.
 показати весь коментар
 
Зарикалась свиня лайно істи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Краще б вони здохли. Разом з кацапією.
 показати весь коментар
 
 
Нажаль так багато вважає. Хотять повернути Донбас та Крим. Але бажаючи усім смерті, тобто повернути голі території без мешканців
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Какие-то неправильные террористы...
 показати весь коментар
 
 
Чому, навіть Рамірес Шакал не кожен день стріляв.
 показати весь коментар
 
 
Типові росіяни - ні секунди без брехні.
 показати весь коментар
 
 
Какие-такие террористы, теперича они фулюганы, ставшие на путь исправления... (.б твою мать!)
 показати весь коментар
 
 
Что-то мне подсказьівает , что на єтот раз перемирие таки будет. Посмотрим...
 показати весь коментар
 
 
По отсутствию реакции на последнии обстрелы и убиства официальной нашей власти конечно заметно что они сидят ждут договоренностей выполнения.
Вы нам пророссийский парламент,а мы вам перестаем убивать.
Но дело в том что кремлт кидало еще то.
Поэтому ставлю на то что ничего не изменится.
Наоборот даже.
Будут ждать пока наш зеля на коленях приползет с извинениями.
 показати весь коментар
 
 
Мля, вы уже затрахали нормальных людей, вот этой своей соевой зрадой!
За-тра-ха-лиии!!!
Уроды кондитерские...
 показати весь коментар
 
Конечно будет. Как и сто перемирий до этого. Но именно в этот раз особенное...
 показати весь коментар
 
 
Какие террористы ???
Мертветчук говорит , шо то наши граждане ...
 показати весь коментар
 
 
после 2 сегодняшних погибших????????????????
 показати весь коментар
 
 
Чорний Мертвечук плете свої тенета, не інакше...
 показати весь коментар
 
 
Это происки «мудрого Хатхи», постоянно и невпопад трубящего перемирия. Как могут террористы, если они террористы, придерживаться перемирий?
 показати весь коментар
 
 
В білоруській частині чорнобильської зони відчуження розгортаються московські війська, а Цензор знову спить.
 показати весь коментар
 
Ну вроде все же пошло какое то хоть движение... Жаль только, столько времени потеряно
 показати весь коментар
 
какое движение,кацап?)после завтра ,самое позднее ,опять свинособаки вылезут и получат по щам -и все по новой
 показати весь коментар
 
Видимо они решили выглядеть стороной переговоров, после того, как узнали, что их ***** не контролирует...
 показати весь коментар
 
 
...очень видимо, шо инициатива к переговорам и миру, исходит из Украины.
 показати весь коментар
 
Кучма, которого по протекции Пинчука взял Зелемойский уже заявлял об орках, как о стороне переговоров...

"У Зеленского раскрыли тайну ночных переговоров с Пинчуком и Кучмой

Наталия Митрофанова

10.06.2019, 13:38
читателей 2 364

Терористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня - Цензор.НЕТ 7749Первый советник Зеленского рассказал, что бизнесмен Пинчук и Кучма приезжали в АП чтобы обсудить Минский процесс. Шефир заявил, что второй президент согласился вернуться, и есть шансы оживить диалог."

https://uanova.net/politic/12012-u-zelenskogo-raskryli-tajnu-nochnyh-peregovorov-s-pinchukom-i-kuchmoj.html
 показати весь коментар
 
...щас в Украине, всё шито такими толстыми, лохматыми и белыми нитками, шо ваша беларуская портняжная фабрика -- просто белошвейка...*)
 показати весь коментар
 
Лукашенко, по крайней мере, на несколько порядков умнее Зелемойского...
 показати весь коментар
 
В Кремле приказали,а они говорят ,что это надо для "за жизнь!" согласно договору для возврата в "семью" граждан Украины
 показати весь коментар
 
"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", - такое сообщение размещено на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР"

"ЛНР" сказало: Надо!
Офис президента: Всегда готов!
 показати весь коментар
 
 
Щойно розмовляв з мешканцем Іванківського району, який проживає поруч з кодону з Білоруссю. Твердить що в білоруській частині Чорнобильській зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись з українцями які традиційно ходять через кордон в Білорусь, ці військові заявлять що їх завдання - швидко зайняти Київ. Твердять що до нового року вони нас, тобто Україну "сделают". А зараз вони, схоже, чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука.
Щодня йдуть військові навчання з бронетехнікою і навіть авіацією.Місцеві жителі кажуть що росіяни тренуються "ламати" кордон України.Сплутати їх з білорусами не можливо - тому що чи не половина військових виглядають як "буряти" чи "якути".
Орда Батия знову під стінами Києва - і чекає поки їй відкриють ворота.(с) Володимир Мартинюк.
 показати весь коментар
 
Украинские военные проверяют информацию о присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/ukrainskie-*******-proveryayut-informaciyu-o-prisutstvii-voysk-rf-na-belorusskoy-chasti-chernobylskoy-zony-otchuzhdeniya-1130742.html
 показати весь коментар
 
Теж мені сторона перемовин..
Новососи обдовбані.
 показати весь коментар
 
 
Наблюдаю за тобой давно, вот не выдержала: тыж образец порошенковской тупости!))))) Тебе удобно жить в своей параллельной реальности? Или ты-страус? За последнюю неделю погибли две пожилых женщины в ДНР!)))) Они себя обстреляли, курица ты!!!!!!????? Вперёд, к модератору, пожалься, у нас же свобода слова)))))
 показати весь коментар
 
Где погибли?
Когда не было днр никто от обстрелов не погибал.
Может в этом все и дело?
 показати весь коментар
 
 
Так продолжала бы наблюдать, если ты вылезла только для этого высера.
 показати весь коментар
 
А Пете он такое писал?
Или у Пети не было жертв и перемирей?
 показати весь коментар
 
"Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия с 21 июля" - причём здесь террористы, уголовники ничего самостоятельно не решают, значит кремлёвский мясник дал такую команду, а вот в связи с чем, не знаю,
 показати весь коментар
 
Интересно когда власть Украины даст Днепровскую воду в Крым,ведь разрушенный и ограбленный Донбасс уже начали готовить к передаче Украины?
 показати весь коментар
 
При ПОРОШЕНКО такого не было. Во ГАДЫ, шо придумали.
 показати весь коментар
 
 
было,и не один раз - поэтому ни один украинец вам,свинособакам ,не поверит,что вы вдруг не свинособаками стали
 показати весь коментар
 
теперь ссыклобородько наградит сепаров орденом мудрого...
 показати весь коментар
 
 
зеля "добился" что обстрелы куйла стали действовать. зеля прогибается - обстрелы приостанавливаются, как на поводке
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїТерористи з "ДНР" і "ЛНР" заявили про готовність дотримуватися безстрокового перемир'я з 21 липня
 
 
 
 
 
 вгору