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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кисельов Дмитро (219) пропаганда (1218) Садовий (246)

 Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"

В одній з пропагандистських передач на прокремлівському телеканалі "Росія 1" "взяли в роботу" ролик мера Львова і лідера "Самопомочі" Андрія Садового, де він популяризує і агітує за конопляну олію українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

"Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляну олію", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.

Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.

Нагадаємо, Садовий записав ролик на конопляному полі із закликом купувати українську конопляну олію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138662
 
 
 Топ коментарі
 
А так вітають кацапню в Чернівцях Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8916

Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 9490


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Кацапських новин без згадки про Україну не буває.
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Ага, такое впечатление, что маленькая Московия
- со всех сторон окружена огромной Украиной...
Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 621
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Кацапських новин без згадки про Україну не буває.
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Ага, такое впечатление, что маленькая Московия
- со всех сторон окружена огромной Украиной...

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Тупо, Дмитрий Константинович, тупо.
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Если что-то нас и спасёт , или просто сделает жизнь немножко веселей , что тоже неплохо , то это шишки .
А вот Садовый тут лишний .
Как и все остальные так называемые политики .
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вот если бы он пальмовый жыр рекламировал.....это ж кацапский деликатес
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Думаешь нас меньше этим говном кормят повсеместно?
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Пальмова олія не з дешевих тому здебільшого додають іньше лайно.
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Дивлячись яка, а так звичайно, в нас її дуже багато, просто в нас багато своєї соняшникової, москалям приходиться купляти пальмову або моржову.
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звийсно. але е технична пальмова олия. её кацапи и хавають.
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+5коп.
Пальмова олія є їстівна і є технічна, яка значно дешевша. Нечисті на руку ділки якраз часто вікористовують технічну, яка шкідливіша.
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Юрий Кот ,сбежавший журнашлюх, это тот, который был голосом антимайдана в парке в 2014?
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И лото когда-то разыгрывал в прямом эфире. Но дикция у него потрясающая- чего не отнять...
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Кто о чем грезит, а наркозависимим конопля мерещится. Проклятие пендоси перекрили поток любимого кацкой елитой кокса. А мухомори шаманов Кужугутович окончательно снесли кришу Пу ( он же ***** обичний).
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кісель то кісельовщина, це одне; але і садовий тут як в калюжу набздів. Самопоміч попервах була партією, з достойними кандидатими, з актуальною програмою та пропозиціями гарних конкретних кроків... але потім, коли садовому-березюку-сироїд необгрунтовано захотілося більше влади в державі (а зіміну з грішіним - ще більше анархії) вони, як самонеміч, перетворилися в самодроч. На шкоду Україні...
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АНДРУША, ЗАЙМИСТ ЛЬВОВОВ - своими прямыми ОБЯЗАННОСТЯМИ, а не шарся по бигбордам. ЛЬВОВ В Г..НЕ.
Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8003
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Президент України Петро Порошенко пропонував меру Львова Андрію Садовому зняти сміттєву блокаду зі Львова, яка виникла у 2016 році. Умовою глави держави був перехід "Самопомочі" в інше підпорядкування.
Як зазначив Андрій Садовий, "корупційна пропозиція" від Порошенка була озвучена вліткку 2016 року.
Так, перша розмова про необхідність досягнути "порозуміння" відбулась в середині червня у приміщенні АП на Банковій в кабінеті Президента. На якій були присутні Андрій Садовий, глава держави Петро Порошенко, тодішній голова АП Борис Ложкін, його заступник Віталій Ковальчук, який тепер є керівником штабу Порошенка.
Петро Олексійович озвучив ідею вийти на компроміс і знизити градус протистояння між Львовом і його командою, з метою припинення сміттєвої блокади міста. Головною причиною проблеми мої співрозмовники відверто називали вихід "Самопомочі" з коаліції і критику влади. З розмови було цілком очевидно, що Президент в курсі організованого процесу блокади і володіє всіма повноваженнями, аби його зупинити,
- наголосив Садовий.
У подальшому діалозі щодо зняття сміттєвої блокади зі Львова брали участь представник Садового Олег Березюк та представник Порошенка - заступник голови АП Віталій Ковальчук
Зустріч між ними відбулась 21 червня в Одесі в ресторані готелю "Kadorr". Саме там Ковальчук передав Березюку проект "сміттєвої" угоди Порошенка, і зазначив, що така пропозиція узгоджена з президентом.
"Згодом Олег Березюк зустрівся з Президентом в АП один-на-один і пояснив, що такий спосіб зняття блокади є неприйнятним і не до обговорення. Розпочалась активна фаза блокування вивезення ТПВ зі Львова, яка тривала більше року", - додав лідер "Самопомочі".У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.

У лютому 2019 року голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння (район у Львові), що виступають проти будівництва, та заявив, що скерує звернення Міністерство екології щодо неможливості його будівництва. Відтак, фактично перед стартом будівництва заводу голова ЛОДА намагається заблокувати реалізацію проекту.
У чому полягала сміттєва блокада Львова?- прокуратура, поліція та держадміністрації чинили адміністративний тиск на будь-який резервний полігон, зокрема і приватні, з яким керівництво Львова укладало тимчасові угоди;
- фізично блокувалися виїзди спецтранспорту з міста за допомогою поліції;
- органам влади (рішення рад за ініціативою фракцій БПП) заборонили будь-яким способом сприяти Львову для вирішення кризової ситуації.
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Аудио, видео запись в студию за выше вами означенное.
И не забудьте приложить видео задолго, до Петруччо и "блокады", мер вони и мусора, когда он говорит, что мусороперерабатывающий завод львовянам зипсует повитря и строить его он не булет.
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Садовй викликає значно більше довіри ніж брехливий "батько нації"
тому львів'яни стабільно обирають його мером Львів став туристичним центром а коррупційному хряку дали пинка під зад.

дійсно,такі заводи будують далеко від міста.
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откуда ж разбираться, они спецы по порошках
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цих двох вище мабуть не відпусте ще довго порошок
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Чи й не новина. Краще зацініть креатив закарпатських кандидатів !!! (це не актор,а реальний кандидат):https://twitter.com/i/status/1152509785117528064
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Зацінив. та цеж плагіат! Вкрадено все з ролику одного із кандидатів у преЗЕденти України! Дань сьогоднішній моді!
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Прокинулись, в Чернівцях таке вже п'ять років висить і не тільки на ресторанах.
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там ещё развозые грузовички фирмы Рома ездят с огромными надписями ПТН ПШНХ
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Навіть по такому , дуже поганої якості фото, вони себе впізнали ?
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Плувати на думку руссскіх смєрдов і холопов.
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Ну кому конопляное масло,кому ягель с грибами.Каждому своё
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как то пофиг и на иисусика в конопле ,а тем более на пришибленных кацапов
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Не вся конопля наркотическая как и мак.
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дивно,що не побачили на конопляном поле--распятого мальчіка в трусіках пожираючого сінічек Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8350
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Фантазія в них вичерпалась одночасно з аргентинськими продуктами з борошна
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Не уважаю пропоганду Киселева, но в чем то он прав. Не, ну и правда, НЕКОТОРЫЕ сходят с ума, ВЛАСТЬ у них, как НАРКОТИК.
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Чтобы ТАМ не выдумывали черти-шо, надо бы подумать, сеять ли нам на наших полях кукурузу. подсолнечник. сою, и.т.д. А то мало ли чего ТАМ придумают... У них скоро и собственный сочинский виноград с астраханскими арбузами будут марихуаной казаться...
И что скажет киселев о наших садах Винничины. полях Полтавщины? Вот ужжж... Что садим, то и садим. И ни у кого спрашивать не будем, ну... разве что у МВФ))
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Придурки. Конопляное масло всегда продавалось и продается в магазинах. Вы биы еще маляра высмеяли который рекламирует краски и лаки потому что их можно нюхать.
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В США -бум конопли.Садовый хайпнул.В США различают Марихуану и Коноплю.Марихуаной у них считается конопля с содержанием ТГК более 0,3 % .Остальное -конопля .Марихуана относится 1 му классу наркотиков,наравне с маком и кокой,а конопля к 5 классу,то есть не вызывает привыкания.Разрешили в США и Канаде коноплю в 2018 году и сейчас её рынок превышает миллиард долларов.Наука не успевает открывать и тестировать новые полезности,а реклама и торговля делают своё дело.При советах тоже выращивали коноплю с малым содержанием ТГК.А сейчас -с более высоким содержанием ТГК.На конопле специализировался север Полтавщины.Конопляное масло считается полезным лечебно-пишевым продуктом.А травка -прекрассным антисстрессовым средством.В США рынок антидепрессантов-4 млрд долларов.
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А не насрать что там у кацапов? Украинци смотрят канал Киселева?
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хватає гнид, які те лайно через сателіт як мед хавають, духовна скрепляюцо, так сказать
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Одічавшие не могут без цензора, тут срать кацабов банят так они через тор сюди лізуть а якщо вже заткнули , то на борде самі гадять і тим же лайном себе обмазують , бо ніхко крім них те ж лайно не жере
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Когда Украине будет плевать что там у соседей говорят, тогда и начнет проявляться настоящая независимость.
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ну ось цензор же дивиться кисіля, то й вкида потоки сюди, щоб подивитись як у місцевих пригорає
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Я вообще не понимаю как можно смотреть ТВ, ничего кроме сплошного зомби программирование там нет.
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забажав кисіляка в нямкриш анус в партеніті в море погрузити, мелітопольскої конопельки пихнути, скрепанути, рузький дух випустить а не тут то було, накрили розсадник, перекрили як канал з водою, ось і біснуються моцьковські чортяки
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Конопляное масло великолепный продукт, по составу близко к льняному, только хранить без потери качества можно значительно дольше. Жалко, что цена высоковата, да и купить не так просто как оливковое.
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Без сонячнихх панелей в кілька шарів нізачот
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А чем отличается ******* брехня про Зеленского (наркоман, агент пукина и т.д.) от брехни от ролика о Садовом ?
Я тоже думал что брехливость, подлость и аморальность это исконно паРашные черты ...
Петрушка помог понять как я заблуждался.. Такого брехливого, аморального, хитрого, подлого, жадного и вороватого экспрезидента у нас ещё не было. Вдумайтесь, откуда у него миллиард баксов если он проработал всю жизнь чиновником ?
ДОХОДЫ ПОРОШЕНКО ЗА ГОД ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В 100 РАЗ - ДЕКЛАРАЦИЯ
https://ru.tsn.ua/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
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Ты - тыпил.
Причем тут Петя к наркомании Зели?
Зеля и без Пети прекрасно лажается, отходники и белочку ловит. Трусится и колбасится.
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Зеленский своим поведением так себя ведет. Никто его не заставляет. А тут навешивают на людей того, чего нет.
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И состояние Порошенка от бати. Который и занимался всем семейным бизнесом долгие годы. Именно батя сколачивал весь капитал и всё такое прочее, пока сынишка делал карьеру, чтобы отец гордился. Вот и вся история.
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5 грн. зараблтал...смотри не объешься шоколадом, а-то диатез заработаешь, калуй улёбка.
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Ну конечно будут ржать с таких дебилов как Садовой или Канаплевой, потому что нашёл он как ролик свой выпустить, походу видимо он как раз был на своих плантациях с киногруппой и они клёво покурили................
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Меня,при совке в детстве, после операции,3 месяца заставляли пить медицинский коноплянный сироп Для поднятия аппетита и лечении польнейщей аппатии. Наркоманом я не стал.
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Розумію обурення росіян - це ж не реклама бояришнику
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"
 
 
 
 
 
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