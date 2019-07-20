 Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному полі: "Україна з глузду з'їхала"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".
"Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляну олію", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.
Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.
Нагадаємо, Садовий записав ролик на конопляному полі із закликом купувати українську конопляну олію.
- со всех сторон окружена огромной Украиной...
А вот Садовый тут лишний .
Как и все остальные так называемые политики .
Пальмова олія є їстівна і є технічна, яка значно дешевша. Нечисті на руку ділки якраз часто вікористовують технічну, яка шкідливіша.
Як зазначив Андрій Садовий, "корупційна пропозиція" від Порошенка була озвучена вліткку 2016 року.
Так, перша розмова про необхідність досягнути "порозуміння" відбулась в середині червня у приміщенні АП на Банковій в кабінеті Президента. На якій були присутні Андрій Садовий, глава держави Петро Порошенко, тодішній голова АП Борис Ложкін, його заступник Віталій Ковальчук, який тепер є керівником штабу Порошенка.
Петро Олексійович озвучив ідею вийти на компроміс і знизити градус протистояння між Львовом і його командою, з метою припинення сміттєвої блокади міста. Головною причиною проблеми мої співрозмовники відверто називали вихід "Самопомочі" з коаліції і критику влади. З розмови було цілком очевидно, що Президент в курсі організованого процесу блокади і володіє всіма повноваженнями, аби його зупинити,
- наголосив Садовий.
У подальшому діалозі щодо зняття сміттєвої блокади зі Львова брали участь представник Садового Олег Березюк та представник Порошенка - заступник голови АП Віталій Ковальчук
Зустріч між ними відбулась 21 червня в Одесі в ресторані готелю "Kadorr". Саме там Ковальчук передав Березюку проект "сміттєвої" угоди Порошенка, і зазначив, що така пропозиція узгоджена з президентом.
"Згодом Олег Березюк зустрівся з Президентом в АП один-на-один і пояснив, що такий спосіб зняття блокади є неприйнятним і не до обговорення. Розпочалась активна фаза блокування вивезення ТПВ зі Львова, яка тривала більше року", - додав лідер "Самопомочі".У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа. Під завалами сміття загинуло троє рятувальників, які намагалися приборкати вогонь. Після трагедії сміттєзвалище закрили. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мали куди вивозити сміття, тож міська та обласна влади підписали з мерами 19 міст Львівщини меморандум, який передбачав утилізацію сміття впродовж двох років на полігонах області. Проте, на ділі розпочалась масштабна сміттєва блокада.
У лютому 2019 року голова ЛОДА Олег Синютка зустрівся з мешканцями Знесіння (район у Львові), що виступають проти будівництва, та заявив, що скерує звернення Міністерство екології щодо неможливості його будівництва. Відтак, фактично перед стартом будівництва заводу голова ЛОДА намагається заблокувати реалізацію проекту.
У чому полягала сміттєва блокада Львова?- прокуратура, поліція та держадміністрації чинили адміністративний тиск на будь-який резервний полігон, зокрема і приватні, з яким керівництво Львова укладало тимчасові угоди;
- фізично блокувалися виїзди спецтранспорту з міста за допомогою поліції;
- органам влади (рішення рад за ініціативою фракцій БПП) заборонили будь-яким способом сприяти Львову для вирішення кризової ситуації.
И не забудьте приложить видео задолго, до Петруччо и "блокады", мер вони и мусора, когда он говорит, что мусороперерабатывающий завод львовянам зипсует повитря и строить его он не булет.
тому львів'яни стабільно обирають його мером Львів став туристичним центром а коррупційному хряку дали пинка під зад.
дійсно,такі заводи будують далеко від міста.
кисель не разбирается в медицине, как и спрут-супрунша.
И что скажет киселев о наших садах Винничины. полях Полтавщины? Вот ужжж... Что садим, то и садим. И ни у кого спрашивать не будем, ну... разве что у МВФ))
було в Україні
стало на чужбині
Я тоже думал что брехливость, подлость и аморальность это исконно паРашные черты ...
Петрушка помог понять как я заблуждался.. Такого брехливого, аморального, хитрого, подлого, жадного и вороватого экспрезидента у нас ещё не было. Вдумайтесь, откуда у него миллиард баксов если он проработал всю жизнь чиновником ?
ДОХОДЫ ПОРОШЕНКО ЗА ГОД ВЫРОСЛИ ПОЧТИ В 100 РАЗ - ДЕКЛАРАЦИЯ
https://ru.tsn.ua/********/dohody-poroshenko-za-god-vyrosli-pochti-v-100-raz-deklaraciya-1321578.html
Причем тут Петя к наркомании Зели?
Зеля и без Пети прекрасно лажается, отходники и белочку ловит. Трусится и колбасится.