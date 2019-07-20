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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кисельов Дмитро (219) пропаганда (1218) Садовий (246)

 Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала"

В одній з пропагандистських передач на прокремлівському телеканалі "Росія 1" "взяли в роботу" ролик мера Львова і лідера "Самопомочі" Андрія Садового, де він популяризує і агітує за конопляну олію українського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні "з’їхали з глузду".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі. ВIДЕО

"Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляну олію", – додав журналіст-утікач Юрій Кот.

Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.

Нагадаємо, Садовий записав ролик на конопляному полі із закликом купувати українську конопляну олію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138662
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапських новин без згадки про Україну не буває.
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вот если бы он пальмовый жыр рекламировал.....это ж кацапский деликатес
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А так вітають кацапню в Чернівцях Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8916

Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 9490


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Кацапських новин без згадки про Україну не буває.
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Ага, такое впечатление, что маленькая Московия
- со всех сторон окружена огромной Украиной...

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Если что-то нас и спасёт , или просто сделает жизнь немножко веселей , что тоже неплохо , то это шишки .
А вот Садовый тут лишний .
Как и все остальные так называемые политики .
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вот если бы он пальмовый жыр рекламировал.....это ж кацапский деликатес
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Думаешь нас меньше этим говном кормят повсеместно?
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Пальмова олія не з дешевих тому здебільшого додають іньше лайно.
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Дивлячись яка, а так звичайно, в нас її дуже багато, просто в нас багато своєї соняшникової, москалям приходиться купляти пальмову або моржову.
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Юрий Кот ,сбежавший журнашлюх, это тот, который был голосом антимайдана в парке в 2014?
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И лото когда-то разыгрывал в прямом эфире. Но дикция у него потрясающая- чего не отнять...
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Кто о чем грезит, а наркозависимим конопля мерещится. Проклятие пендоси перекрили поток любимого кацкой елитой кокса. А мухомори шаманов Кужугутович окончательно снесли кришу Пу ( он же ***** обичний).
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кісель то кісельовщина, це одне; але і садовий тут як в калюжу набздів. Самопоміч попервах була партією, з достойними кандидатими, з актуальною програмою та пропозиціями гарних конкретних кроків... але потім, коли садовому-березюку-сироїд необгрунтовано захотілося більше влади в державі (а зіміну з грішіним - ще більше анархії) вони, як самонеміч, перетворилися в самодроч. На шкоду Україні...
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АНДРУША, ЗАЙМИСТ ЛЬВОВОВ - своими прямыми ОБЯЗАННОСТЯМИ, а не шарся по бигбордам. ЛЬВОВ В Г..НЕ.
Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8003
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откуда ж разбираться, они спецы по порошках
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Чи й не новина. Краще зацініть креатив закарпатських кандидатів !!! (це не актор,а реальний кандидат):https://twitter.com/i/status/1152509785117528064
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Зацінив. та цеж плагіат! Вкрадено все з ролику одного із кандидатів у преЗЕденти України! Дань сьогоднішній моді!
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Прокинулись, в Чернівцях таке вже п'ять років висить і не тільки на ресторанах.
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Навіть по такому , дуже поганої якості фото, вони себе впізнали ?
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Плувати на думку руссскіх смєрдов і холопов.
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Ну кому конопляное масло,кому ягель с грибами.Каждому своё
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как то пофиг и на иисусика в конопле ,а тем более на пришибленных кацапов
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Не вся конопля наркотическая как и мак.
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дивно,що не побачили на конопляном поле--распятого мальчіка в трусіках пожираючого сінічек Пропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала" - Цензор.НЕТ 8350
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Не уважаю пропоганду Киселева, но в чем то он прав. Не, ну и правда, НЕКОТОРЫЕ сходят с ума, ВЛАСТЬ у них, как НАРКОТИК.
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Чтобы ТАМ не выдумывали черти-шо, надо бы подумать, сеять ли нам на наших полях кукурузу. подсолнечник. сою, и.т.д. А то мало ли чего ТАМ придумают... У них скоро и собственный сочинский виноград с астраханскими арбузами будут марихуаной казаться...
И что скажет киселев о наших садах Винничины. полях Полтавщины? Вот ужжж... Что садим, то и садим. И ни у кого спрашивать не будем, ну... разве что у МВФ))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропагандисти з каналу Кисельова зманіпульовали роликом Садового на конопляному поле: "Україна з глузду з'їхала"
 
 
 
 
 
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