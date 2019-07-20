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Все про:Рівненщина (438) смерть (3446) ДСНС (1962) вода (263)

 Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули

У Рівненській області потонули батько і син, яких затягнуло у вир.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН із посиланням на керівника пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

За його словами, нещасний випадок стався ввечері 19 липня в селі Глинськ Здолбунівського району. В озері потонули 39-річний батько і 8-річний син, обидва - жителі міста Рівне.

Водолази аварійно-рятувальної служби підняли їхні тіла з дна озера.

Попередньо встановлено, що чоловік під час відпочинку в озері взяв сина на плечі. Обидва потрапили у вир, звідки вибратися живими вже не змогли.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138661
 
 
 Топ коментарі
 
И ты со своими "свиньёй" и "шоколадной" не уймёшься. Вы друг друга стоите...
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прикольно... шо за водовороты на озерах?
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щось дивне...підводні течії...великий намул..пререпад холодної і теплої води..
а водоворіт в озері?
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прикольно... шо за водовороты на озерах?
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щось дивне...підводні течії...великий намул..пререпад холодної і теплої води..
а водоворіт в озері?
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Можливо біля греблі, в селах часто каскади ставків.
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какой ужас,,,

на Волині ключі бьют холоднючі,.
хлопці купаются, сам купався - затягнути може легко...
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При Порошенко природа себе такого не позволяла ...
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Алень, люди погибли , а ты со своей свиньей шоколадной все не уймёшься
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И ты со своими "свиньёй" и "шоколадной" не уймёшься. Вы друг друга стоите...
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и тебя лайкнувший тоже... - и да не себе а собі, кац ....
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Но ведь не было жеж ...
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Є два способи вибратися з виру.
Перший - більше підходить для фізично сильних. Треба якнайшвидше пливти по колу по ходу обертання виру. Поступово будеш рухатися до зовнішньої сторони. Намагатися пливти по радіусу від центра - фатальна помилка.

Другий більше підходить для холоднокровных і хто добре пірнає. Треба дати себе затягнути, перед зануренням набрати повітря і під водою з усіх сил пливти вбік. Під водою розмір виру в рази менше, ніж на поверхні.

Але, коли потрапив у вир разом з дитиною, шансів вибратися вкрай мало.
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Что делать, если попали в водоворот в водоёме

Что же такое водоворот?
Какая картина приходит в голову, когда мы слышим слово «водоворот»? Что мы должны знать, если попадём в него в каком-нибудь водоёме. Немногие из нас знают, как вести себя в данной ситуации. Давайте разберёмся, что делать: Сильное течение захватило вас в водоворот. Не стоит изо всех сил с ним бороться, так как вы быстро устанете и не сможете добраться до суши. Главная цель - выкарабкаться из водоворота. Не поддавайтесь панике. Водоворот опасен тем, что при вращении сила выталкивает со дна наверх холодную воду. Многие могут это расценить, как критическую ситуацию и начнут прибегать к необдуманным действиям. Постарайтесь реально оценить возникшую проблему. Засасывает по кругу? В данном случае необходимо плыть в ту сторону, куда вращается вода, и пытаться выплыть в сторону, подальше от центра воронки. Не удается? Набираем воздух в легкие и ныряем. Сделать это нужно очень быстро и при этом как можно глубже нырнуть. Как только окажетесь под водой, то глаза придётся открыть. Найдите то течение, которое не движется по кругу. Сделайте бросок в ту сторону, где обнаружите описанное выше течение и попытайтесь выбраться на поверхность воды. Получилось вырваться из водоворота? Всплыли? Отлично! Если нет, повторяйте ещё и ещё, пока не получится! Не сопротивляйтесь течению Лучше плыть в том направлении, как движется течение, и стараться достичь берега. Ощутив бессилие, дышите спокойно. Если необходимо отдохнуть, то лягте на спину и легкими движениями рук и ног старайтесь удерживать себя на воде. Если возникла судорога, то воспользуйтесь другим способом плавания и старайтесь как можно быстрее вылезть из водоема. Внимание! Если глубина водоема не очень большая, то, попав в воронку, проявите бдительность. Дно, как правило, каменистое, захламлено корягами и всевозможными отходами, о которые запросто можно нанести себе травму, выкарабкиваясь из водоворота. Если вы заметили, что течение направляет вас в ту сторону, где из воды торчит, например ствол повалившегося дерева или валун, то приложите как можно больше усилий, чтобы выпрямить вперед ноги, затем сгруппироваться. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить голову. Помните! Прежде чем зайти в водоем удостоверьтесь в том, что там вы не наткнетесь на мощное течение или воронки. Как правило, они хорошо видны, как говорят: «Невооружённым глазом». Запомните самое главное - в любой непредвиденной ситуации сохраняйте собранность, хладнокровие и самообладание.

https://obzhelp.ru/vasha-bezopasnost/157-chto-delat-esli-popali-v-vodovorot-v-vodojome.html
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Что за ...? Какой водоворот на озере? Сейчас на озерах ВООБЩЕ термоклины. Термоклин,-это когда в стоячей воде расслоение -нижние слои воды холодные,а теплая вода в верхних слоях,и поскольку она ЛЕГЧЕ,то она не может попасть вниз,на глубину,там где вода холоднее и соответственно тяжелее! Откуда там водовороты? Или там были ураганы с образовавшимся течением?
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У тебя в голове термоклин ! Говно встретилось с лимбическим мозгом !
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Кацап, ты не видишь, что заданы вопросы или ты за вопрос бьёшь в нос?
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До твоего бодуна от Боярышника невозможно дойти, кацап, сколько не пей коньяка или виски.
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тогда раб , молчи и дрочи на своего цигана . а тут тебе делать нечего , читай и не пи ди !
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Бычок,не истери,глупенький ты ЦВИГУНенок! Придет дедушка иткус и потомки останутся без гречки! Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули - Цензор.НЕТ 7819
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Дали компьютер, сказали работать- строчи посты укропам, а как-не обьяснили
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Слушай,как правильно будет мошонка или машанка ? Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули - Цензор.НЕТ 8770
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Простим КРЕТИНА-ЦВИГУНенка,когда про термоклин-у него все полтора нейрона завязываются в узел! А на вопрос он бьет НОСОМ,-хочет часы на ремне выиграть! Сейчас у него будет ступор... Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули - Цензор.НЕТ 6588
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что ты ссыкун к другим апеллируешь , а потому как ссыкун .Пей мочу жри своих 6 карасей ,а главное стучи по клаве , пока я даю тебе повод .глядишь так и детей накормишь .
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Валах , не истери уже , ежь говно и молчи .думай что это мамалыга .
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Я понял-ГОВНО это ТЫ,а остальное с кем ты встретился не интересует!
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Не только на озерах термоклин,у меня эхолот во многих местах на Днепре показывает.
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1. Подводный оползень грунта.
2. Прорыв воды озера в карстовую полость или шахту (В США был случай, когда все озеро ушло в соляную шахту.)
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Водовороты у головах журналистов это обычное явление, ничего удивительного.
Пусть упокоятся души утопших
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБатько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули
 
 
 
 
 
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