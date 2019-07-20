 Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН із посиланням на керівника пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.

За його словами, нещасний випадок стався ввечері 19 липня в селі Глинськ Здолбунівського району. В озері потонули 39-річний батько і 8-річний син, обидва - жителі міста Рівне.

Водолази аварійно-рятувальної служби підняли їхні тіла з дна озера.

Попередньо встановлено, що чоловік під час відпочинку в озері взяв сина на плечі. Обидва потрапили у вир, звідки вибратися живими вже не змогли.

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