 Батько і син потрапили у вир в озері на Рівненщині - обидва загинули

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН із посиланням на керівника пресслужби Головного управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
За його словами, нещасний випадок стався ввечері 19 липня в селі Глинськ Здолбунівського району. В озері потонули 39-річний батько і 8-річний син, обидва - жителі міста Рівне.
Водолази аварійно-рятувальної служби підняли їхні тіла з дна озера.
Попередньо встановлено, що чоловік під час відпочинку в озері взяв сина на плечі. Обидва потрапили у вир, звідки вибратися живими вже не змогли.
а водоворіт в озері?
на Волині ключі бьют холоднючі,.
хлопці купаются, сам купався - затягнути може легко...
Перший - більше підходить для фізично сильних. Треба якнайшвидше пливти по колу по ходу обертання виру. Поступово будеш рухатися до зовнішньої сторони. Намагатися пливти по радіусу від центра - фатальна помилка.
Другий більше підходить для холоднокровных і хто добре пірнає. Треба дати себе затягнути, перед зануренням набрати повітря і під водою з усіх сил пливти вбік. Під водою розмір виру в рази менше, ніж на поверхні.
Але, коли потрапив у вир разом з дитиною, шансів вибратися вкрай мало.
Что же такое водоворот?
Какая картина приходит в голову, когда мы слышим слово «водоворот»? Что мы должны знать, если попадём в него в каком-нибудь водоёме. Немногие из нас знают, как вести себя в данной ситуации. Давайте разберёмся, что делать: Сильное течение захватило вас в водоворот. Не стоит изо всех сил с ним бороться, так как вы быстро устанете и не сможете добраться до суши. Главная цель - выкарабкаться из водоворота. Не поддавайтесь панике. Водоворот опасен тем, что при вращении сила выталкивает со дна наверх холодную воду. Многие могут это расценить, как критическую ситуацию и начнут прибегать к необдуманным действиям. Постарайтесь реально оценить возникшую проблему. Засасывает по кругу? В данном случае необходимо плыть в ту сторону, куда вращается вода, и пытаться выплыть в сторону, подальше от центра воронки. Не удается? Набираем воздух в легкие и ныряем. Сделать это нужно очень быстро и при этом как можно глубже нырнуть. Как только окажетесь под водой, то глаза придётся открыть. Найдите то течение, которое не движется по кругу. Сделайте бросок в ту сторону, где обнаружите описанное выше течение и попытайтесь выбраться на поверхность воды. Получилось вырваться из водоворота? Всплыли? Отлично! Если нет, повторяйте ещё и ещё, пока не получится! Не сопротивляйтесь течению Лучше плыть в том направлении, как движется течение, и стараться достичь берега. Ощутив бессилие, дышите спокойно. Если необходимо отдохнуть, то лягте на спину и легкими движениями рук и ног старайтесь удерживать себя на воде. Если возникла судорога, то воспользуйтесь другим способом плавания и старайтесь как можно быстрее вылезть из водоема. Внимание! Если глубина водоема не очень большая, то, попав в воронку, проявите бдительность. Дно, как правило, каменистое, захламлено корягами и всевозможными отходами, о которые запросто можно нанести себе травму, выкарабкиваясь из водоворота. Если вы заметили, что течение направляет вас в ту сторону, где из воды торчит, например ствол повалившегося дерева или валун, то приложите как можно больше усилий, чтобы выпрямить вперед ноги, затем сгруппироваться. Это необходимо сделать для того, чтобы не повредить голову. Помните! Прежде чем зайти в водоем удостоверьтесь в том, что там вы не наткнетесь на мощное течение или воронки. Как правило, они хорошо видны, как говорят: «Невооружённым глазом». Запомните самое главное - в любой непредвиденной ситуации сохраняйте собранность, хладнокровие и самообладание.
https://obzhelp.ru/vasha-bezopasnost/157-chto-delat-esli-popali-v-vodovorot-v-vodojome.html
2. Прорыв воды озера в карстовую полость или шахту (В США был случай, когда все озеро ушло в соляную шахту.)
Пусть упокоятся души утопших