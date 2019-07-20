EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Фоторепортаж
  7387  81
Все про:хабар (2680) Київ (6290) Сарган (338)

 Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч. ФОТОрепортаж

Радницю голови Дарницької РДА спіймали під час отримання 650 000 гривень хабаря за допомогу в перемозі на тендерах, що проводяться райдержадміністрацією.

Про це повідомила в фейсбуці прессекретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Радниця голови Дарницької РДА, вступивши у змову з іншими посадовцями, утворила корупційну схему отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою РДА за державні кошти.

Вчора її разом зі спільником затримано під час одержання 650 тисяч гривень хабаря", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Вінниччині викрила патрульних, що навимагали понад 50 хабарів із водіїв і злочинців. ФОТОрепортаж

Під час проведених обшуків у фігурантів вилучили тендерну документацію, "чорнові" записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти у сумі 60 тис. доларів США та 1160 євро.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч 01
Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч 02
Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч 03
Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч 04

Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138660
 
   
 Топ коментарі
 
Андрей Пионтковский - опасность Зеленского для Украины

К Венедиктову относятся по-разному. Недавно выяснилось, что валтасары наши иногда доверяют ему деликатные миссии. С какой великолепной имперской снисходительностью бросил он трепетно внимавшим ему малоросским вассалам: «Хорошо. Я понимаю. Пусть позвонит».

Для меня самым ценным в его киевской депеше был саморазоблачительный доклад криворожских затейников товарищу из Центра о политтехнологической стратегии их прихода к власти: «Мне сказали очень интересную фразу. Вот есть партия войны - это Порошенко, есть партия капитулянтов - это Медведчук. А мы партия мира. Это их трактовка. Но мне понравилась раскладка такая».

Еще бы не понравилась. Всеблагим она тоже очень понравилась.

Вот уже несколько месяцев я пытаюсь достучаться до своего украинского читателя о коварном смысле этой тройной раскладки.

Отставим тему дружно демонизированного кремлевской и зеленской пропагандой Порошенко. Допустим, что он действительно исчадие ада. Но дело же не в нем лично. В течение пяти лет Порошенко был Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Значит, в зеленской раскладке «Партией войны» является не просто какой-то нехороший человек по фамилии Порошенко.

«Партией войны», по определению «коллективного Зеленского», была Украина, жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывавшей своей цели по-братски расчленить и уничтожить Украину как независимое государство.

«Партией войны» по Зеленскому была Украина, осмелившаяся сорвать путинский план «Новороссии» консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев, мобилизацией поддержки друзей и союзников Украины на Западе.

«Партией войны» по Зеленскому был депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак, поднявший брошенный на землю украинский флаг. За этот акт войны он был по приказу двух военных преступников российских полковников Безлера и Гиркина похищен, подвергнут чудовищным пыткам и убит.

«Партией войны» по Зеленскому была избиваемая толпой Ирина Довгань, привязанная с украинским флагом к столбу в центре Донецка.

К «партии войны» по Зеленскому принадлежат и десятки патриотов Украины, запытанных в лугандонских подвалах до такой степени, что их палачи не решаются включать их в списки обмена и обрекают на медленную мучительную смерть.

Сам термин «партия войны» является предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, циничной подменой понятий, огромным подарком настоящей партии войны - преступному военно-политическому руководству РФ.

Любимым кремлевским развлечением является демонстрация городу и миру живущего уже пять лет в российском телевизоре послушного выводка «украинских экспертов».

За небольшой корм эти субъекты покорно изображают из себя мальчиков для битья (в том числе и в прямом смысле), всегда побеждаемых интеллектуальной мощью кремлевских пропагандистов. Обязательным правилом этой игры является изначальное безоговорочное признание всеми участниками шоу кремлевской легенды украинских событий: «партия войны Порошенко», «внутриукраинский конфликт», «американский заговор»…

До недавнего времени речь шла о дюжине изгоев, принявших эти правила и избравших для себя такой позорный способ заработка.

Настойчивая характеристика командой Зеленского пяти последних лет истории украинского государства как периода правления «партии войны» превращает 42 миллиона украинцев в жалких «украинских экспертов», вынужденных вечно что-то блеять в свое оправдание перед измывающимися над ними гопниками.

А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, Зеленский в своем (портновском) декрете об окончательном решении украинского вопроса с точностью до дня определяет временные параметры существования преступной, с его точки зрения государства, войны (23 февраля 2014 года - 19 мая 2019 года).

Интересно, а понимает ли Зеленский, на какой формат разговора с Путиным он себя самого обрекает декларацией безоговорочной концептуальной капитуляции Украины. Это формат общения Соловьева, Шейнина, Скобеевой с опущенными ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чем же хороша именно тройная раскладка, так очаровавшая знатного эмиссара, - «Партия войны», «Партия капитуляции» и Мы? А тем, что двойная - «Партия войны» и Мы - немедленно высветила бы капитулянтскую сущность «Партии мира». А тройная разводка - мы и не за войну, и не за капитуляцию - позволила Зеленскому посылать сигнал «Я - свой» патриотическому большинству. Я - вообще хороший, я еще и за борьбу с коррупцией и не связан с олигархами.

В результате за него проголосовали более половины патриотического большинства плюс все капитулянтское меньшинство.

Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам «Слуг народа» громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления.

С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены.

Бал у Сатаны будут править совсем другие люди, которые вот уже месяц в массовом порядке десантируются из Москвы. Они уже чувствуют себя реальной властью и рассылают энергичные ленинские директивы:

«Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд».

Итак, по раскладкам Портнова-Зеленского к осени патриотическое большинство украинцев, выступающих за европейский вектор развития страны, не только не будет представлено в Раде, но и потеряет в результате облав, задержаний и арестов всех своих лидеров и активистов.

В такой идеальной для нее ситуации Москва и ее марионетки смогут делать с Украиной все, что им вздумается. Кремль уже не будет настаивать на федерализации Донбасса. Какая, к черту, федерализация, если всенародно избранный Президент Украины ежедневно фирменно хрипит из всех видеороликов по темничку Портнова, что с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года правившие в Украине преступники вели войну против народа Донбасса. Это победивший Донбасс должен диктовать капитулировавшей Украине условия ее дальнейшего существования в прочерченных народом Донбасса кондициях. Для начала, разумеется, восстановление в течение нескольких дней суверенитета Лугандонии над всей территорией Донецкой и Луганской областей бывшей Украины. А далее восстановление попранной справедливости везде на просторах исторической Новороссии.

К этому времени даже самые **нутые поклонники «Слуг» прозреют. Но у них, так же как и у всех украинцев, уже не будет никаких конституционных возможностей противостоять старым Хозяевам, которых со смехуёчками вернули в Украину их креативные «Слуги».

А неконституционные попытки оспорить только что ясно выраженную волю украинских избирателей будут по-портновски очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений беспощадно подавляться.

И весь цивилизованный мир с облегчением закроет свое украинское досье и вернется к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией…
 показати весь коментар
 
Боляче, але це дійсно так. Цікаво, що писатимуть зебіли на Цензорі, коли Патріотів судитимуть у Донецьку?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну что вы хотите,правильный совет,дорого стоит) правда совсем не смешно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Андрей Пионтковский - опасность Зеленского для Украины

К Венедиктову относятся по-разному. Недавно выяснилось, что валтасары наши иногда доверяют ему деликатные миссии. С какой великолепной имперской снисходительностью бросил он трепетно внимавшим ему малоросским вассалам: «Хорошо. Я понимаю. Пусть позвонит».

Для меня самым ценным в его киевской депеше был саморазоблачительный доклад криворожских затейников товарищу из Центра о политтехнологической стратегии их прихода к власти: «Мне сказали очень интересную фразу. Вот есть партия войны - это Порошенко, есть партия капитулянтов - это Медведчук. А мы партия мира. Это их трактовка. Но мне понравилась раскладка такая».

Еще бы не понравилась. Всеблагим она тоже очень понравилась.

Вот уже несколько месяцев я пытаюсь достучаться до своего украинского читателя о коварном смысле этой тройной раскладки.

Отставим тему дружно демонизированного кремлевской и зеленской пропагандой Порошенко. Допустим, что он действительно исчадие ада. Но дело же не в нем лично. В течение пяти лет Порошенко был Президентом Украины и Верховным Главнокомандующим. Значит, в зеленской раскладке «Партией войны» является не просто какой-то нехороший человек по фамилии Порошенко.

«Партией войны», по определению «коллективного Зеленского», была Украина, жертва агрессии военной сверхдержавы, захватившей у нее часть территории и не скрывавшей своей цели по-братски расчленить и уничтожить Украину как независимое государство.

«Партией войны» по Зеленскому была Украина, осмелившаяся сорвать путинский план «Новороссии» консолидацией украинского общества, созданием почти с нуля украинской армии, самоотверженностью десятков тысяч добровольцев, мобилизацией поддержки друзей и союзников Украины на Западе.

«Партией войны» по Зеленскому был депутат горсовета Горловки Владимир Рыбак, поднявший брошенный на землю украинский флаг. За этот акт войны он был по приказу двух военных преступников российских полковников Безлера и Гиркина похищен, подвергнут чудовищным пыткам и убит.

«Партией войны» по Зеленскому была избиваемая толпой Ирина Довгань, привязанная с украинским флагом к столбу в центре Донецка.

К «партии войны» по Зеленскому принадлежат и десятки патриотов Украины, запытанных в лугандонских подвалах до такой степени, что их палачи не решаются включать их в списки обмена и обрекают на медленную мучительную смерть.

Сам термин «партия войны» является предательской по отношению к Украине ложью Зеленского, циничной подменой понятий, огромным подарком настоящей партии войны - преступному военно-политическому руководству РФ.

Любимым кремлевским развлечением является демонстрация городу и миру живущего уже пять лет в российском телевизоре послушного выводка «украинских экспертов».

За небольшой корм эти субъекты покорно изображают из себя мальчиков для битья (в том числе и в прямом смысле), всегда побеждаемых интеллектуальной мощью кремлевских пропагандистов. Обязательным правилом этой игры является изначальное безоговорочное признание всеми участниками шоу кремлевской легенды украинских событий: «партия войны Порошенко», «внутриукраинский конфликт», «американский заговор»…

До недавнего времени речь шла о дюжине изгоев, принявших эти правила и избравших для себя такой позорный способ заработка.

Настойчивая характеристика командой Зеленского пяти последних лет истории украинского государства как периода правления «партии войны» превращает 42 миллиона украинцев в жалких «украинских экспертов», вынужденных вечно что-то блеять в свое оправдание перед измывающимися над ними гопниками.

А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, Зеленский в своем (портновском) декрете об окончательном решении украинского вопроса с точностью до дня определяет временные параметры существования преступной, с его точки зрения государства, войны (23 февраля 2014 года - 19 мая 2019 года).

Интересно, а понимает ли Зеленский, на какой формат разговора с Путиным он себя самого обрекает декларацией безоговорочной концептуальной капитуляции Украины. Это формат общения Соловьева, Шейнина, Скобеевой с опущенными ковтунами, вакаровыми, охрименками.

Чем же хороша именно тройная раскладка, так очаровавшая знатного эмиссара, - «Партия войны», «Партия капитуляции» и Мы? А тем, что двойная - «Партия войны» и Мы - немедленно высветила бы капитулянтскую сущность «Партии мира». А тройная разводка - мы и не за войну, и не за капитуляцию - позволила Зеленскому посылать сигнал «Я - свой» патриотическому большинству. Я - вообще хороший, я еще и за борьбу с коррупцией и не связан с олигархами.

В результате за него проголосовали более половины патриотического большинства плюс все капитулянтское меньшинство.

Сейчас задача Зеленского - удержать в своей орбите до 21 июля максимальное количество поверивших ему патриотов, чтобы приставленный к нему куратор Бондарь (юрист всех олигархов и премьера Азарова) благополучно привел в Раду по спискам «Слуг народа» громадную кишку откровенных капитулянтов. Для этого Зе еще неделю будет иногда делать какие-нибудь яркие патриотические заявления.

С утра 22 июля ему уже будет на отыгранных им патриотов как на рояль положить. Да и его собственная ценность как одноразового изделия резко уменьшится. В руках его кураторов будет главное в парламентской республике: захваченная с помощью тройной разводки Рада. А суды и СМИ и так уже были ими куплены.

Бал у Сатаны будут править совсем другие люди, которые вот уже месяц в массовом порядке десантируются из Москвы. Они уже чувствуют себя реальной властью и рассылают энергичные ленинские директивы:

«Ровно через неделю в стране полностью изменится политический ландшафт. В последние недели августа, сразу после получения правоохранительной власти необходимо провести массовые облавы, обыски и задержания, аресты имущества и конфискации оружия.

К этому сейчас готова вся юридическая и документальная база, зарегистрированы уголовные производства и совершены все подготовительные следственные действия.

Действовать нужно будет очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений. Одна неделя на выборы и три-четыре недели на первые сборы и назначения. Потом зелёная кнопка и вперёд».

Итак, по раскладкам Портнова-Зеленского к осени патриотическое большинство украинцев, выступающих за европейский вектор развития страны, не только не будет представлено в Раде, но и потеряет в результате облав, задержаний и арестов всех своих лидеров и активистов.

В такой идеальной для нее ситуации Москва и ее марионетки смогут делать с Украиной все, что им вздумается. Кремль уже не будет настаивать на федерализации Донбасса. Какая, к черту, федерализация, если всенародно избранный Президент Украины ежедневно фирменно хрипит из всех видеороликов по темничку Портнова, что с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года правившие в Украине преступники вели войну против народа Донбасса. Это победивший Донбасс должен диктовать капитулировавшей Украине условия ее дальнейшего существования в прочерченных народом Донбасса кондициях. Для начала, разумеется, восстановление в течение нескольких дней суверенитета Лугандонии над всей территорией Донецкой и Луганской областей бывшей Украины. А далее восстановление попранной справедливости везде на просторах исторической Новороссии.

К этому времени даже самые **нутые поклонники «Слуг» прозреют. Но у них, так же как и у всех украинцев, уже не будет никаких конституционных возможностей противостоять старым Хозяевам, которых со *********** вернули в Украину их креативные «Слуги».

А неконституционные попытки оспорить только что ясно выраженную волю украинских избирателей будут по-портновски очень быстро, жестко и сразу по десяткам направлений беспощадно подавляться.

И весь цивилизованный мир с облегчением закроет свое украинское досье и вернется к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с Россией…
 показати весь коментар
 
 
Боляче, але це дійсно так. Цікаво, що писатимуть зебіли на Цензорі, коли Патріотів судитимуть у Донецьку?
 показати весь коментар
 
 
"не всьо так одназначна" (с)
"клятий Порошенко!" (с)
 показати весь коментар
 
 
а это противоположности?? чем отличаются?? ну, кроме того, што цапы снаружи, а парашенки изнутри, чем еще??
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
С 22-го июня власть Зеленского нелегитимна, потому что он не подписал за предыдущие 15 дней закон об импичменте.
Таким образом, в стране нет законной власти. Есть узурпатор.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко много раз просрачивал сроки подписания законов
 показати весь коментар
 
 
А чё ты испугался ? Вдруг армия перестанет слушать сопленосого фюрера ? Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 3108
 показати весь коментар
 
 
Ты идиот? Я просто говорю, что по твоей же неадекватной логике Порошенко нелегитимен.
 показати весь коментар
 
 
за дві доби, про тебе на "ЦН" ніхто й не згадає. Та ти й сам счезнеш, бо вибори минуть, а тримати зграю йолопів за гроші ніхто не буде
 показати весь коментар
 
"Счезнеш" - це якою мовою? Вчіть українську краще, лахтіноольгінці.
 показати весь коментар
 
ну звсно "якою мовою" Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 532. Яке ж ти тупе, цапе
 показати весь коментар
 
Неподписание закона об импичменте означает что нет законного способа отстранить президента от власти. Это называется узурпацией. С 22-го июня в стране нет президента, есть диктатор.
 показати весь коментар
 
 
Интересная сегодня у рохоботов методичка. По идиотской логике ее же составителей: если на протяжении всей каденции Порошенка, Кучмы и т. д. не было действующего закона об импичменте - то указанные Президенты не были легитимными?
 показати весь коментар
 
 
Было конституционное положение, без механизма реализации. Что ничем не мешало Верховной Раде выработать решение на месте, при необходимости.
Сейчас ситуация фундаментально иная: закон есть, но президент, вопреки Конституции, отказался в установленные закодательством сроки (15 дней) подписать его, либо наложить вето. (Очевидно, этот состав Рады немедленно преодолел бы вето 2/3 голосов).
В этом и заключается происшедший госпереворот.
 показати весь коментар
 
Сынок, изучи историю УПА. Или, скажем, афганских моджахедов.
Вроде командира и нет, а трупы в Московию везли тысячами.
 показати весь коментар
 
ну, сынка пропущу, молекула, какого командира нет, шут шоколадный?? парашенка коМАНДир?? давно?? и причем здесь УПА к вашему вору, повстанцы б его после первой крысы расстреляли бы, ты о чем??
 показати весь коментар
 
Испугался ? Украина - не Россия. Кровью умоетесь, ымперцы недоделанные.
 показати весь коментар
 
??? ....здец)) одна половина с другой в ссоре, да, убогое??
 показати весь коментар
 
а куда смотрит админ? "товарищЧ" строчит строго "по теме"??!!
 показати весь коментар
 
 
Во-во!!!
Пока почитал соевых, вообще потерялся в какой теме нахожусь...
Они умельцы устроить срач...
 показати весь коментар
 
 
уводят в сторону. у них задание такое что ли?
 показати весь коментар
 
 
лабораторно - пробирочное гадание
жизнь внесет приличную доляху "житейского мусора"
 показати весь коментар
 
Лалалашка , шо скажешь ? Эту курву из РГА тоже сажать не надо ? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 152
 показати весь коментар
 
 
" Эту надо."

А если таких 4 млн , то надо посадить пару сотен ? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 7998
 показати весь коментар
 
Приблизительно подсчитал . Это мои циферки , нихто мне не подсказывал .
 показати весь коментар
 
За 28 -ми летний период . Начиная с 91-ого .
 показати весь коментар
 
опять мелочь по карманам собираете)) то она на море отложила на Анталию, а что с прокурорами которые начали срать алмазами? вроде так всё хорошо начиналось и тишина Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 9565
 показати весь коментар
 
 
действительно "Слава!", уже 3 месяца ни единой претензии к ним!
Ви зробили їх разом!
 показати весь коментар
 
 
Там мелким шрифтом написано «если это не из наших»
 показати весь коментар
 
Навел Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 165... Теперь его же любимые судейки и посодют
Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 9093
 показати весь коментар
 
 
Ты все гадишь и гадишь.Порошенко уже не президент,успокойся.Завтра Порох
будет в парламенте лидером Европейской Партии.
 показати весь коментар
 
Взагалі то вискочки, як правило не на довга на хайпі тримаються. Приходить час і самому зазирнути в холодильник, в карман. Коли прозріваєш та запитуєш себе - чому ТАК, чьто робити далі?
На думку приходить тільки одне - ноги до рук та підалити звідсов...
Зевиборці, поповните цей мій спіч.
 показати весь коментар
 
По идее, того кому советовала эта советница, надо гнать пинком под зад...
По идее.
 показати весь коментар
 
 
Теперь мы понимаем, зачем нужны "советники". Должен же кто-то бабло носить. Причем один советник никак не может справится с "нагрузкой". Их нужно с десяток или больше.
 показати весь коментар
 
 
саветница при зеленом истравилась бы, но ей порох шанса не дал.....|

ну не гад? Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс - Цензор.НЕТ 6790
 показати весь коментар
 
 
Це вже нові працюють.... Молодці.Новие ліца.
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли.
Просто всех эта система устраивает.
И менять что либо, никто не собирается.
 показати весь коментар
 
 
Главы РГА те же

Система не меняется за 2 месяца после смены президента
 показати весь коментар
 
 
президент жорик, а винават петя
есче давай .. Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 6577
 показати весь коментар
 
спелись два дида...
продолжайте - интересно же....
а танька с 3го ну не падлюка?
 показати весь коментар
 
 
Постановление правительства №315 от 27 апреля 2016 года, которое суд признал незаконным, снижало цену на газ для населения с 7188 до 6879 грн за 1 тыс. м³ (без НДС). Об этом заявил директор департамента по энергоэффективности компании "Нафтогаз України" Алексей Хабатюк в Facebook.
 показати весь коментар
 
 
Районний суд Черкас заарештував рахунки підприємства будівельної групи "Ковальська" - "Бетон Комплекс" - за поданням Служби безпеки та Генеральної прокуратури.
За словами представників "Ковальської", арешт рахунків може призвести до зупинки підприємства.

"17 липня в "Альфа-Банк" та "Укрсиббанк", з якими співпрацює Група "Ковальська", надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси, в якому йдеться про те, що ТОВ "Бетон Комплекс" має ознаки фіктивності і діє поза правовим полем", - заявили в прес-службі.
"Постановою накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках вищевказаних банківських установ і зупинено видаткові операції за такими рахунками", - сказано в повідомленні.
У той же час в компанії заявляють, що підприємство є одним з дев'яти виробництв бренду "Бетон від Ковальської" і одним з лідерів виробництва конструктивного залізобетону в Україні.
"Вимога про арешт коштів базується на твердженні слідчого Головного слідчого управління СБУ, що, нібито, підприємство не має жодних виробничих потужностей, власного майна, працевлаштована в ньому тільки одна людина, будь-які офісні або складські приміщення не орендуються. У той же час, на підприємстві працює понад 700 осіб", - підкреслюється в повідомленні.
Крім того, завод має власну логістичну систему з великим парком спеціального транспорту.
"Кияни і мешканці інших міст України постійно бачать бетономішалки, автоцистерни, тягачі і т.д. з логотипом "Бетон від Ковальської". Це велике підприємство", - зазначають в компанії.
Так, зазначений завод в 2018 році сплатив 99 млн грн податків, а за 6 місяців поточного року - 64 млн грн.
У зв'язку з цим група "Ковальська" звернулася до президента та голови СБУ з вимогою розібратися в ситуації і зняти арешт з рахунків.https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/20/649856/
 показати весь коментар
 
Так той *комплекс* проста *прокладка * !Ё?
 показати весь коментар
 
Підбарижники наостанок крадуть з потрійною силою.
 показати весь коментар
 
 
Как там бедный педаля работает среди этого гадья? Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 2554
 показати весь коментар
 
 
Бедненнький Этинзон... не знает уже куда бабки девать...
 показати весь коментар
 
Після таких новин такса у інших збільшилася в арифметичній прогресії.
 показати весь коментар
 
 
та то не "сообщник" то грузчик, сообщники в кабинетиках, працюємо....
 показати весь коментар
 
 
на дворі літо...а колядують весь рік
 показати весь коментар
 
 
Ага, попалась потаскуха кривоногая.
На костер ведьму!
 показати весь коментар
 
Ну якщо виграти тендер на кілька мільйонів, з них 30 процентів віддати на відкати, а дехто й 50% віддавав. То можна зрозуміти, чому по тендерах (наприклад, по тих же дорогах) роботи йдуть 3 роки замість 3х місяців, і потім воно не стоїть, горбате, криве й валиться, а то й незакінченим залишається. Саджати не пробували в цій країні. За гратами цим баблокатам саме місце.
 показати весь коментар
 
 
Бо зарплата мала!!!!!!!! А жити ми хочемо, як европейці і американці! І зараз. Але щоб нічого не робити, як африканці і рюсські. І зарплата мала!!!

Оце із-зі таких сук ми втрачаємо майбутнє, державу та людей!
 показати весь коментар
 
 
Ну как сказать.Як,що вібор стоит так,або гроши,або пуля.И жаловаться не куда.У бандосов всё схвачено по вертикали.Або бери гроши,або пуля,або увольняйся.А другой на твоё место,будет более сговорчивій.Я єту чиновницу не оправдіваю,може вона,така и є,що берёт хабари.Але система побудована безправна та беспредельна.Вона лише гвинтик Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч - Цензор.НЕТ 9881
 показати весь коментар
 
Всех киевских чинуш, шо погорели на хабарях -- на дорожные работы между киевскими хрущёбами!
...бо там уже и мой Крайслер не едет... ...и выйти з салона невозможно -- гнояка, ямы, да канавы...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїРадницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору