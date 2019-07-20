 Радницю глави столичної РДА спіймали на хабарі в 650 тисяч. ФОТОрепортаж

Про це повідомила в фейсбуці прессекретар генпрокурора Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Радниця голови Дарницької РДА, вступивши у змову з іншими посадовцями, утворила корупційну схему отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою РДА за державні кошти.

Вчора її разом зі спільником затримано під час одержання 650 тисяч гривень хабаря", - написала вона.

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Під час проведених обшуків у фігурантів вилучили тендерну документацію, "чорнові" записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти у сумі 60 тис. доларів США та 1160 євро.

Наразі готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.







