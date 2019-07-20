 На кандидата в народні депутати напали в Миколаєві

Повідомлення про напад надійшло в поліцію близько 2:40 ночі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.
"Заявник, кандидат у народні депутати, повідомив, що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові та втекли.
Зі слів постраждалого, погроз чи інших слів нападники не виказували, одразу після нападу – зникли у невідомому напрямку.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Слідство триває", - повідомили в поліції.
Как по мне, неизвестно, было ли нападение...
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/20/7221452/
хороший стадион должен найтись в каждом городе
Шариковымицаревыми,чечеткинами и калашниковыми постоянно подставлять успевает..
а в перспективе целыми фракциями прикрываться станет..
короче,надо посадить свинарчуков..
Якщо так тоді все зрозуміло. Адже нині ненависть та зневага в людей до цього непотрібу - зашкалює.
Зазначимо, Андрій Толпєкін балотується на 128 окрузі як самовисуванець, є адвокатом і членом партії "Воля".
Як повідомляє місцеве видання "НикВести", 17 липня під час візиту до Миколаєва президента України Володимира Зеленського Толпєкін був серед активістів, яким вдалося поспілкуватися з ним і розповісти про проблеми регіону."https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/20/7221452/