 На кандидата в народні депутати напали в Миколаєві

Повідомлення про напад надійшло в поліцію близько 2:40 ночі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"Заявник, кандидат у народні депутати, повідомив, що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові та втекли.

Зі слів постраждалого, погроз чи інших слів нападники не виказували, одразу після нападу – зникли у невідомому напрямку.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Слідство триває", - повідомили в поліції.