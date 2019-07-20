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Все про:кандидат (176) напад (641) Миколаїв (350) Нацполіція (7865)

 На кандидата в народні депутати напали в Миколаєві

За словами потерпілого, коли він повертався додому пізно вночі, до нього підбігли двоє, вдарили по голові і втекли в невідомому напрямку.

Повідомлення про напад надійшло в поліцію близько 2:40 ночі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"Заявник, кандидат у народні депутати, повідомив, що повертався додому, коли на нього напали двоє невідомих. Зловмисники вдарили потерпілого по голові та втекли.

Зі слів постраждалого, погроз чи інших слів нападники не виказували, одразу після нападу – зникли у невідомому напрямку.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину. Слідство триває", - повідомили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138659
 
 
 Топ коментарі
 
Неизвестный депутат, неизвестные нападавшие и неизвестное направление.
Как по мне, неизвестно, было ли нападение...
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Не ударили по голове, а проверяли методом перкуссии - не пустая ли она.
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барыга вместо себя шуфрилок с Шариковыми царевыми,чечеткинами и калашниковыми постоянно подставлять успевает..
а в перспективе целыми фракциями прикрываться станет..
короче,надо посадить свинарчуков..
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Не ударили по голове, а проверяли методом перкуссии - не пустая ли она.
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Неизвестный депутат, неизвестные нападавшие и неизвестное направление.
Как по мне, неизвестно, было ли нападение...
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Голова не главное для депутата.Било би на чем сидеть!
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Не ... главное это ба-альшие карманы...
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какие то злодеи неудачники. Ну увидели кандидата в депутутки - сразу валить его нужнобыло а не "ударить".
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На кандидата в народні депутати напали в Миколаєві - Цензор.НЕТ 6513все кандидаты и депутаты нуждаются в физическом оздоровлении
хороший стадион должен найтись в каждом городе
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" Видно "слугу народа" заехали по бошке или бандита эксрыгоАнала замаскированного под " жыття сепаратиста" Может и правильно чтобы они янычары не забывали что слуги народа в Украине должны быть действительно только слугами Украинского народа и всё.
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быдло - нападающие - точно из барыжной солидарности. лолкин почерк!
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Лучше бы основателю партии рыгионов пытру парашенку чем то заехали по дыбильной морде
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барыга вместо себя шуфрилок с Шариковыми царевыми,чечеткинами и калашниковыми постоянно подставлять успевает..
а в перспективе целыми фракциями прикрываться станет..
короче,надо посадить свинарчуков..
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О чем ви господа? Вас явно кто-то всех по голове ударил.
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Пізно в ночі, п'яний кандидат повертався додому. На нього напало дерево й дало по голові, а потім ще асфальт підскочив, і давай по пиці молотити. І бордюр щелепу зламав. Троє на одного. Незаслужено постраждав кондидат.
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А він часом не підбарижник?
Якщо так тоді все зрозуміло. Адже нині ненависть та зневага в людей до цього непотрібу - зашкалює.
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Я знаю,чому Вова читає УПячку."За фактом нанесення тілесних ушкоджень кандидату в нардепи на 128 окрузі у м.Миколаїв Андрію Толпєкіну поліція відкрила кримінальне провадження.
Зазначимо, Андрій Толпєкін балотується на 128 окрузі як самовисуванець, є адвокатом і членом партії "Воля".
Як повідомляє місцеве видання "НикВести", 17 липня під час візиту до Миколаєва президента України Володимира Зеленського Толпєкін був серед активістів, яким вдалося поспілкуватися з ним і розповісти про проблеми регіону."https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/20/7221452/
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа кандидата в народні депутати напали в Миколаєві
 
 
 
 
 
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