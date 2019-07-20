EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  2356  9
Все про:Київ (6290) маршрутки (163) Нацполіція (7865) стрілянина (1013)

 Водій маршрутки "Київ-Житомир" стверджує, що його автобус обстріляли на околиці столиці

За словами чоловіка, водій "Опеля" відкрив по його транспорту вогонь через конфлікт на дорозі. Поліцейські знайшли "Опель" і зараз опитують його водія.

Інцидент стався біля станції "Академмістечко" в Святошинському районі столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Водій маршрутного таксі сполученням "Київ – Житомир" повідомив, що нібито через дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду водій автомобіля "Опель Віваро" здійснив постріл із невстановленої зброї у напрямку автобуса.

Для розшуку і затримання автомобіля, на який вказав заявник, у столиці ввели відповідний оперативний план, а невдовзі правоохоронці зупинили розшукувану машину, тож спілкуються із водієм та пасажиром.

Водій маршрутного таксі від написання заяви відмовився і, не надавши інформацію, чи має транспортний засіб будь-які пошкодження внаслідок пострілу, поїхав з місця події.

Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої ухвалять відповідне процесуальне рішення", - повідомили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138657
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Решил не писать заявление, но хоть пояснение то отобрали ?
 показати весь коментар
 
 
на хрена тогда заявлял...раз писать заяву не хочет?
ой что-то мутит маршрутчик... или тот...второй - перец всемогущий...
 показати весь коментар
 
 
Старая фраза из старого фильма:
- А в горы зачем пошел?
- Дурак по тому что.

 показати весь коментар
 
 
При выезде автобуса из еврейской столицы города Бердичева в сторону Житомира, у Гришковецкого "академгородка"," Неоплан" был обстрелян из рогатки с окна опеля, курившим дядей Васей.
 показати весь коментар
 
Судя по всему, такие понятия как здравый смысл и логическое мышление, для этого водителя маршрутки, являются чем то очень далеким и чуждым...

 показати весь коментар
 
 
Біснуються порохососи, відчуваючи наближення свого кінця.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВодій маршрутки "Київ-Житомир" стверджує, що його автобус обстріляли на околиці столиці
 
 
 
 
 
 вгору