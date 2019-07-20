 Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу

Про це Салія заявив під час зустрічі з колективом телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
Він підкреслив, що новий власник каналу не збирається втручатися в редакційну політику.
Зі свого боку представники колективу "Руставі-2" висунули новому гендиректору пропозицію створити громадську раду, яка контролюватиме кадрове питання в телекомпанії. Салія обіцяв обговорити це питання з власником телеканалу.
Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п# здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.
Телеканал не став звільняти Габунію, але на 2 місяці відсторонив його від ведення ефірів.
18 липня після зміни власника в відставку був відправлений директор "Руставі-2" Ніколоз Гварамія. Його місце посів Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.
депутата госдуркиагента КГБ .
Я могу тебе больше сказать ... Во Львове гараздо больше гэбни , чем например в Самаре . Дурачек Садовой это прекрасно знает и помалкивает в тряпочку .
а..не, снова плагеат..
Может на самолёта?
**********
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.»
Так що купи йому пігулки для "улучшєнія" пам'яті.
х.ло теперь еще и ..моржовая))))
ему б начать патентовать - х.ло (от украинских) и ... моржовая (от грузинских) почитателей
а еще лучше пригласил бы его в Украину,,,,,
а наша рыжая жопа на всех новостных екранах..... и еще второй срок будет
хто бы знал?
Столько лет был ******
Так россияне наверное и не в курсе
Им же в новостях такое не расскажут
Насчёт мамы согласна. Читала, что все журналисты, которые пытались расковырять детство *****, семью его, все пропадали, а потом их мертвыми находили.
лалалалала - одно из них...
свинью в германии не накормила - за рязанью скучет...
-- замануха, подкидыш, фуфло...
Барышню брать не хочу -- нехай на побережье трошки поскучают... -- крепше любить будут...*)
А с хорошим Другом бы погуляли бы, попили бы, поговорили бы...
Я серьёзно -- токо тебе виза стыцовая нужна будет. Мне без проблем -- 6 секунд по интернету.
-- ... шо скажешь?
Говорят что при разбирательстве этого неординарного случая видными учёными лингвистами -языковедами, диалектологэкспертами, оказалось что произошла досадная оговорка. Журналист Георгий Габуния неприятно обмолвится назвавши мордвина )(уйла - Путлина "п#здой моржовой" На самом деле и как он подтверждает он хотел сказать только то что )(уйло Путлин "п#зда мордовая", что конечно соответствует действительности ...И никаких замечаний в этом случае к журналисту Георгию Габунию нет и не может быть.
В отличии от циничных, лицемерных и продажных трампо-европейских проституток
Респект и увауха грузинскому патриоту
падлючиеплодючие.
Тримайте, москалики )))
Я би йому ще і зарплатню підняла.