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Все про:Грузія (582) Путін (10184) телебачення (358)

 Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу

Новий гендиректор телеканалу "Руставі 2" Паата Салія вважає, що відсторонений на два місяці від роботи журналіст Георгій Габунія після закінчення цього терміну зможе повернутися в ефір.

Про це Салія заявив під час зустрічі з колективом телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Він підкреслив, що новий власник каналу не збирається втручатися в редакційну політику.

Зі свого боку представники колективу "Руставі-2" висунули новому гендиректору пропозицію створити громадську раду, яка контролюватиме кадрове питання в телекомпанії. Салія обіцяв обговорити це питання з власником телеканалу.

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п# здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнено директора грузинського телеканалу "Руставі-2", ведучий якого назвав Путіна "п#здою моржовою"

Телеканал не став звільняти Габунію, але на 2 місяці відсторонив його від ведення ефірів.

18 липня після зміни власника в відставку був відправлений директор "Руставі-2" Ніколоз Гварамія. Його місце посів Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138654
 
   
 Топ коментарі
 
Мені особисто - дуже сподобався новий титул хуйла від грузинів.. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 2207
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Вообще-то Георгий Габуния настолько почти на весь мир разрекламировал канал "Рустави 2", что ему по-любому премия и благодарность позволяются.
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Мені особисто - дуже сподобався новий титул ***** від грузинів..
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Это нормальная реакция грузинов , после того , как путен заслал к ним депутата госдурки агента КГБ .
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В Украине только слабая реакция на агентов ФСБ,которых до черта развелось в Украине. Так в колониях Московии могут подняться восстания,если в бывшую колонию Украину перебросили много своих сотрудников. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 9689
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" которых до черта развелось в Украине "

Я могу тебе больше сказать ... Во Львове гараздо больше гэбни , чем например в Самаре . Дурачек Садовой это прекрасно знает и помалкивает в тряпочку .
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путіну просто сподобалось коли його порівнюють з жіночим половим органом, він же пасивний педік, от ведучого і поновили, путін хоче ще.
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Цене титул, тепер у нього не лише прізвище, а і ім"я по-батькові: ***** Пізда Моржович.
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А мене хвилює те як старанно Зєля копіює *****. То його кумир, чи просто в них один політтехнолог?
Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 2873
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ты тупой платный дешёвый соевый подкацапный бот.
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не я, а ты русня копеечная. и не у меня, а у тебя прокси отклеился. сколько копеек за коммент тебе хозяева соевые платят?
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та да.. то ли дело "комбайнер"
Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 4680

а..не, снова плагеат..
Может на самолёта?
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Два уродца -недомерка ,гниды присосавшиеся
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Эмоции. А надо подсластиться под хла, и как заснет-топором в висок.
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Це який треба для Пу прутень моржовий?!)))
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Це який треба для Пу прутень моржовий?!)))
**********
Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 1698
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Вообще-то Георгий Габуния настолько почти на весь мир разрекламировал канал "Рустави 2", что ему по-любому премия и благодарность позволяются.
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а цього вигнали насовсєм в угоду *****
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Дещиця, завдяки цьому экспромту, залишиться в пам'яті українців надовго, на відміну від його попередників.
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Ну й Омелян про нашого, десь щось таке ж...
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог. Об этом он написал на своей странице в Facebook
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Наше ото "Омелян" ляпає язиком і сам не пам'ятає про що вчора казав: "Цель - за 1-2 года отстроить все дороги областного значения", - заявил Омелян."Кредитные средства очень дешевые, процентная ставка составляет 1-1,5%. Мы можем спокойно на протяжении 2 лет отстроить все дороги, а остальную часть средств направлять на содержание дорог или другие крупные инвестиционные проекты", - уточнил Омелян.(2018 рік)
Так що купи йому пігулки для "улучшєнія" пам'яті.
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ну омелян и отстроил шо успел...но тут ватная зелень решила шо дороги на хлеб не намажешь,и по приколу выбрала клоуна-дорожника.теперь все вопросы к нему.
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Представляю, как Песков и другие приближённые к Путину люди на протяжении дня докладывают ему эту новость : "Владимир Владимирович, вы знаете, что журналист, который назвал вас пи..ой моржовой сможет вернуться к работе ?..."
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Почему из за какой то пи##ды моржовой без конца третируют журналиста? Когда закончится этот пи##доморжовый беспредел?
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и гуд из песни слов не выкинеш - п#зда моржовая ***** и есть....
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Редкий случай - объективная подача информации. От журналюг. Не наши, но все же.
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Георгию Габуния - респект. Высказать прямо в лицо оккупантов всё что о них думаешь - это благословение с небес храброму Человеку с Большой буквы..
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а нашого міністера за веселу пісєньку уволілі в угоду *****
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а таки журналист был прав...)))
х.ло теперь еще и ..моржовая))))
ему б начать патентовать - х.ло (от украинских) и ... моржовая (от грузинских) почитателей
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я бы с ним провел телемост....

а еще лучше пригласил бы его в Украину,,,,,
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А ПЕРЕСПАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ? Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 2376
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кацапы всегда за жопу.... - ничего не меняется...
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И за жопу сам голосуй. Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", сможет вернуться к работе, - новое руководство канала - Цензор.НЕТ 7781
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та голоснул уже против,
а наша рыжая жопа на всех новостных екранах..... и еще второй срок будет
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Ему бы выжить, для начала. Уже- немало. Какая-то весьма сдержанная реакция у женского органа моржового была. Я бы- насторожился, на месте Габуния.
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Тут иное- Габуния по его родителям проехался... Потому, всяко может быть, можэ он маму дюже любит.
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Ну любое высказывание и осуждение этогл вслух привлекло бы больше внимания
Так россияне наверное и не в курсе
Им же в новостях такое не расскажут

Насчёт мамы согласна. Читала, что все журналисты, которые пытались расковырять детство *****, семью его, все пропадали, а потом их мертвыми находили.
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В новостях- не ведаю, а вот в ИНЕте это очень живо обсуждалось. А вопросик органу задали таки в эфире ТВ, какого канала- не помню. Но, повторюсь- орган был предельно сдержан.
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У меня тут- ни единого собеседника, кроме монитора.
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я всегда поражался людям от комуняк уехавшим и их любящим....

лалалалала - одно из них...
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бабусику походу делать нечего,
свинью в германии не накормила - за рязанью скучет...
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Я сильно не уверен, шо Лялька на ПМЖ в Бундесе. ...и, шо это вообще, одна и та же лялька...
-- замануха, подкидыш, фуфло...
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Мореман! Мексиканский Залив в октябре -- НЙ, Каннаверал, Багамы, Майями, Бермуды... 2 недели ...параход подарил к моему юбилею второе место -- и самолётные билеты: Фр. Майн -- НЙ и обратно. Всё инклюзив и бесплатно!
Барышню брать не хочу -- нехай на побережье трошки поскучают... -- крепше любить будут...*)
А с хорошим Другом бы погуляли бы, попили бы, поговорили бы...
Я серьёзно -- токо тебе виза стыцовая нужна будет. Мне без проблем -- 6 секунд по интернету.
-- ... шо скажешь?
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за 2 месяца он сможет подготовить следующую свою авторскую программу, вступление к которой обогатит лингвинстику многими новыми эпитетами в адрес тпм-х )).
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Петя Дещицу уволил за это , а Габунию бы посадил .
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Все логічно. З пісні слів не викинеш - " Вовка ... Ла ла ла ла ла ла ! " 😃
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Говорят что при разбирательстве этого неординарного случая видными учёными лингвистами -языковедами, диалектологэкспертами, оказалось что произошла досадная оговорка. Журналист Георгий Габуния неприятно обмолвится назвавши мордвина )(уйла - Путлина "п#здой моржовой" На самом деле и как он подтверждает он хотел сказать только то что )(уйло Путлин "п#зда мордовая", что конечно соответствует действительности ...И никаких замечаний в этом случае к журналисту Георгию Габунию нет и не может быть.
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Прикройте его - ху-ло еще та мерзота, мстительная!!
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Мужественный журналист назвал публично упыря и убийцу - упырем и убийцей
В отличии от циничных, лицемерных и продажных трампо-европейских проституток
Респект и увауха грузинскому патриоту
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а в воюющей Украине "Сваты" показывают дебильной вате. Чтоб запоминала кто она - хохлы, падлючие плодючие.
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Ну?! Так что имеем в осадке? Журналист прав! путин,-таки "***** можовая (с)" ?! -Получается таки да! Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 1047
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Ха ха..
Тримайте, москалики )))
Я би йому ще і зарплатню підняла.
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Нормально так. Мужик и сказал то, что хотел и в отпуск на 2 месяца сходил. Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу - Цензор.НЕТ 9843
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Повернеться на канал з підвищенням, сподіваємося
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономГрузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу
 
 
 
 
 
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