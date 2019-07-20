 Грузинський журналіст, який назвав Путіна "п#здою моржовою", зможе повернутися до роботи, - нове керівництво каналу

Про це Салія заявив під час зустрічі з колективом телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

Він підкреслив, що новий власник каналу не збирається втручатися в редакційну політику.

Зі свого боку представники колективу "Руставі-2" висунули новому гендиректору пропозицію створити громадську раду, яка контролюватиме кадрове питання в телекомпанії. Салія обіцяв обговорити це питання з власником телеканалу.

Нагадаємо, 7 липня телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав вечірню недільну передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п# здою моржовою" і "смердючим окупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

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Телеканал не став звільняти Габунію, але на 2 місяці відсторонив його від ведення ефірів.

18 липня після зміни власника в відставку був відправлений директор "Руставі-2" Ніколоз Гварамія. Його місце посів Салія. Гварамія називає своє звільнення політично вмотивованим.