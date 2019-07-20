 Вандали розмалювали автобус, який курсує від КПВВ "Станиця Луганська" до зруйнованого мосту

Ганебно виглядав автобус учора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці заступника голови Луганської ОВГА Юрія Клименка.

"Ось і перша провокація: прибічники "русского мира" розмалювали фарбою панель багажного відділення автобуса, який перевозить літніх людей від мосту до КПВВ "Станиця Луганська", а в салоні влаштували безлад, розклеїли листівки провокаційного змісту", - написав Клименко.

"Завдячуючи принциповій позиції місцевої влади та оперативним діям водія, автобус швидко відмили та відчистили від провокативних написів. І від самого ранку транспортний засіб вже працює на актуальному маршруті КПВВ Станиця Луганська", - додали в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних Сил.

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У штабі нагадали, що автобус почав курсувати між зруйнованим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" після розведення сил. Ним встигли скористатися кілька десятків тисяч пенсіонерів та інвалідів - тих, кому складно подолати цей шлях пішки.

"Через пошкодження автобуса особам похилого віку, пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями певний час доведеться, як і раніше, долати цю "дорогу життя" пішки та у інвалідних візках, аж доки не буде усунуто наслідки актів вандалізму", - додали в штабі ООС.

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