 Комітет виборців України повідомляє про випадки агітації в "день тиші" перед виборами

У "день тиші" Комітет виборців України фіксує масові порушення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Зокрема, попри законодавчу заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій", - сказано в повідомленні.

Спостерігачі КВУ повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі інтернет.

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На Закарпатті в "день тиші" від імені одного з кандидатів розсилають агітаційні смс. Такі SMS отримали у суботу зранку, 20 липня, відразу двоє короткотермінові спостерігачі КВУ в Закарпатській області. SMS написані угорською мовою, і окрім порушення виборчого законодавства містить ознаки дезінформації та маніпуляції. SMS повідомлення підписане від імені Ласло Брензовича, лідера КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття). Водночас у повідомленні закликається голосувати за 3-й номер у бюлетені мажоритарного округу №73, хоча під цим номером в бюлетені – кандидат-клон Ласло Брензовича.