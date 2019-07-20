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 Політика України
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Все про:агітація (122) КВУ (74) порушення (242)

 Комітет виборців України повідомляє про випадки агітації в "день тиші" перед виборами

У низці областей не зняли агітаційні білборди і плакати, в інтернеті масово агітують за кандидатів, а на Закарпатті розсилають провокаційні смс-ки угорською мовою.

У "день тиші" Комітет виборців України фіксує масові порушення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Зокрема, попри законодавчу заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій", - сказано в повідомленні.

Спостерігачі КВУ повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі інтернет.

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На Закарпатті в "день тиші" від імені одного з кандидатів розсилають агітаційні смс. Такі SMS отримали у суботу зранку, 20 липня, відразу двоє короткотермінові спостерігачі КВУ в Закарпатській області. SMS написані угорською мовою, і окрім порушення виборчого законодавства містить ознаки дезінформації та маніпуляції. SMS повідомлення підписане від імені Ласло Брензовича, лідера КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття). Водночас у повідомленні закликається голосувати за 3-й номер у бюлетені мажоритарного округу №73, хоча під цим номером в бюлетені – кандидат-клон Ласло Брензовича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138652
 
 
 Топ коментарі
 
Запорожье увешано ПЕСиками и жопоблоками "за життя олигархов " Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 2571
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- Папа, а скажи пожалуйста, вот я щас бросила бумажку от мороженого в урну. А потом мы пошли на избирательный участок и ты бросил какую-то бумажку в урну. А в чем разница?
- Да, в принципе, ни в чем.(с)
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Судячи з останнього абзацу новини - мадяри не просто тупі, а дуже тупі..
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" в интернете массово агитируют за кандидатов "

Ну так и мы отставать не будем ...

Голосую против петробудки и рыгов Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 8843
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Запорожье увешано ПЕСиками и жопоблоками "за життя олигархов "
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за ЗЕ ни одного борда !!!
но сидоры поддельные зелёный цвет используют !!!
мажоритарщики от пэпы и жо.ы...
на что надеются ? Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 2280
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Порошенко жлобится свое бабло лолиботам платить . Вот раньше , когда у кормушки был , то подкармливал . В том числе некоторую сволочь на Цензоре , но не всех .
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писака, у тебя что сегодня двойной тариф?
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брешут зебобики, по городам на востоке Украины клоун висит во многих местах, но больше всего ЖОПА-блох и ОПЗЖ ...
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Против сопель? Организм против, я то что.
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- Папа, а скажи пожалуйста, вот я щас бросила бумажку от мороженого в урну. А потом мы пошли на избирательный участок и ты бросил какую-то бумажку в урну. А в чем разница?
- Да, в принципе, ни в чем.(с)
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Так а кого пи...будемо ? ... Комітет виборців України повідомляє про випадки агітації в "день тиші" перед виборами - Цензор.НЕТ 9645 ..ПСячу зграю разом з *ватою * ?
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нет, конечно. Эпоха бедности кончается же.
Комітет виборців України повідомляє про випадки агітації в "день тиші" перед виборами - Цензор.НЕТ 5275
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Ну так брось её за собачьи будки и ПЕСиков, раз разницы нет! А, ну да, Гана и всё такое...
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Мне все равно кто за кого голосует !!! Кто за гречку кто за заднеприводных кто за сепаров кто за будку!!! Мы как голосовали за ЗЕ так за них и будем голосовать Комитет избирателей Украины сообщает о случаях агитации в "день тишины" перед выборами - Цензор.НЕТ 5627
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В день тишины даже новые листовки развешивают, а не то, чтоб старые убрать. Бардак в общем, вот и всё.
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У Харкові повно риголетськой реклами з номером 1 висить, щоб їх виродків, да на колиму!!!!
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Порошенко, потрібно було сина в футболку RUSSIA вдягнути - може рейтинг піднявся би. А то так накерував, що у Медведчука вдвічі вищий рейтинг, ніж у тебе.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет виборців України повідомляє про випадки агітації в "день тиші" перед виборами
 
 
 
 
 
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