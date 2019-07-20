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 Суспільство
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 Нардепи Пономарьов і Валентиров відмовилися прибути на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата)

Народні депутати України Олександр Пономарьов (група "Воля народу") і Сергій Валентиров, яких напередодні поліція викликала як свідків у справі про вбивство Віталія Олешка (Сармата), не з'явилися на допит.

Про це повідомляє кореспондент "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що депутати відмовилися від допиту.

"Об 11:50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", — сказав Аброськін та додав, що нібито через участь у виборчому процесі.

На дзвінки та повідомлення Громадського адвокат депутатів поки не відповів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепа Пономарьова викликали на допит до поліції у справі про вбивство Олешка (Сармата). ВIДЕО

Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат". Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138651
 
 
 Топ коментарі
 
Зверніть увагу , приналежність депутата валєнтірова до петіного бпп- вказана лише в останньому абзаці новини.. Потужно, Цензор..
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Как Раду собрать на заседание, так все, закрылись мы, в воскресенье выборы. Мы не работаем больше.

Как на допрос приехать, так мы народные депутаты, у нас неприкосновенность
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То лі дєло Жукова чи Кагановича на марках друкувати. Українців ненавидели і вбивали мільйонами. Зате не фашисти.
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Как Раду собрать на заседание, так все, закрылись мы, в воскресенье выборы. Мы не работаем больше.

Как на допрос приехать, так мы народные депутаты, у нас неприкосновенность
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Как мост доремонтировать - у него пари с мером,
Как убийство Шереметев раскрыть - у него:придёте с докладом,
Как коммуналку снизить - шутка была;
Как дороги поремонтировать - указ рожаем.
Как-то все очень запутано в головах зебилов.
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Кста, зебильных лалаки, почему шеф САП формально зам югы катавага?
По КПК следственные действия, или вызов на допрос(точно не помню) проводит с нардепом
Генеральный или зам. Так что лёгкий пук рюкзакова на фоне выборов.
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Ну им повестки вручили вчера на сегодня. адвокат сказал по закону за три дня нужно вручать поэтому и не придём
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Зверніть увагу , приналежність депутата валєнтірова до петіного бпп- вказана лише в останньому абзаці новини.. Потужно, Цензор..
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Ничего завтра этих двух ********* переизберут и все успокоятся
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То лі дєло Жукова чи Кагановича на марках друкувати. Українців ненавидели і вбивали мільйонами. Зате не фашисти.
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пилять мы в какой стране живем???? ска что значит отказались???????????
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Это какой-то песец. Юркину плокулатулу, все эти ГБР трубами все просто игнорят. Государства уже нет. Только осталась какая-то видимость и шелуха.
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Зе, что за фигня, как это отказались? Если отказываются - силой их тварей пригнать, неприкосновенность мешает? Лишить их этой неприкосновенности, что за дела???
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Повестки вручили с нарушением . а вот специально так сделали или по скудоумию рюкзаковых хрен его знает
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Послезавтра увидим результаты голосований и будем вовсю гадать на кофейной гуще.
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Ага.Ніякої реклами.Просто кримінал.Спостерігаю за битвою цих вурдалаків-Пономаря й Боговіна,й вирішив віддати голос за першого(інші-явно непрохідні,й не намагаються шевелитись). Боговін ще не при владі,а за ним вже волочиться кримінальний шлейф.Та й дороги,падло,побив фурами,гірше тільки в Миколаєвській.Відповідь Пономаря на це шоу :https://www.facebook.com/pro.berdyansk.biz/videos/211081516462878/
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Офшорна Гнида не ходить на допити та й його шнирі забили,треба привозити в зашморгу.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНардепи Пономарьов і Валентиров відмовилися прибути на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата)
 
 
 
 
 
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