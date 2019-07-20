 Нардепи Пономарьов і Валентиров відмовилися прибути на допит у справі про вбивство Олешка (Сармата)

Про це повідомляє кореспондент "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.
Начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що депутати відмовилися від допиту.
"Об 11:50 зателефонував адвокат Євген Озюменко, який представляє інтереси Пономарьова і Валентирова, та повідомив, що до поліції особи не прибудуть", — сказав Аброськін та додав, що нібито через участь у виборчому процесі.
На дзвінки та повідомлення Громадського адвокат депутатів поки не відповів.
Нагадаємо, раніше поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка на позивний "Сармат". Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентирова.
Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.
У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.
Как на допрос приехать, так мы народные депутаты, у нас неприкосновенность
Как убийство Шереметев раскрыть - у него:придёте с докладом,
Как коммуналку снизить - шутка была;
Как дороги поремонтировать - указ рожаем.
Как-то все очень запутано в головах зебилов.
По КПК следственные действия, или вызов на допрос(точно не помню) проводит с нардепом
Генеральный или зам. Так что лёгкий пук рюкзакова на фоне выборов.