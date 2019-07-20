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Все про:НАТО (2042) Донбас (12555) операція Об'єднаних сил (1396)

 Експерти НАТО побували в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

У районі проведення Операції Об'єднаних сил експерти НАТО щодо стратегічних комунікаціями вивчали діалог українських військових із місцевим населенням.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"На Приазов'ї група експертів у сфері стратегічних комунікацій з країн НАТО вивчала досвід та нові підходи, які застосовуються Збройними Силами України, органами місцевої влади та структурами сектору оборони й безпеки у напрямках реалізації стратегічних комунікації в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС)", - сказано в повідомленні.

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Експерти НАТО побували в районі проведення ООС 03

Представники НАТО ознайомилися з політикою безпеки в районі лінії розмежування.

"Особливу увагу було зосереджено на освітньому, культурному та гуманітарному аспектах стратегічних комунікацій Об'єднаних сил. Зокрема, створення умов для ознайомлення місцевих жителів з новинками українського кіномистецтва, театру, музики, популяризація медіа-освіти серед дітей та юнацтва, надання гуманітарної допомоги тощо", - зазначили в штабі ООС.

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Експерти НАТО побували в районі проведення ООС 04

Експертів зацікавили кроки, зроблені відповідними структурними підрозділами ООС стосовно відновлення соціально важливої інфраструктури, надання ефективної медичної допомоги людям у прифронтових районах, забезпечення заходів дозвілля та культури і створення відповідних умов для відпочинку дітей.

"Чому наш досвід цікавий для представників НАТО? Українські військові, які перебувають у районі проведення операції об'єднаних сил, щоденно наполегливо працюють на зміцнення довіри та співпраці між армією та народом, разом відбудовуючи регіон та відновлюючи мирне життя. Ми об'єктивно інформуємо людей про діяльність та завдання операції Об'єднаних Сил. Розповідаємо також про роль Об'єднаних сил в забезпеченні умов для сталого розвитку регіону. Також активно співпрацюємо з органами місцевої влади та з регіональними ЗМІ", - заявив полковник ЗСУ Руслан Мірошниченко.

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Експерти НАТО побували в районі проведення ООС 05
Експерти НАТО побували в районі проведення ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138650
 
 
 Топ коментарі
 
Що, кацапе, НАТО не подобається?
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А! Як ви думаєте, Ірина Довгань дуже зрадіє зустрічі з тією мавпою, яка її била ногами? Це ж зомбоване бидло теж портапить під амністію, як і "такі ж люди жителі Донбасу"
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Гыглик , это канешно все хорошо , но недостаточно . Требуется икспердное мнение Алежки Панамаря . Шо он думает по этому поводу Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3021
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Експерти НАТО подивились до чого призвела стратегія НАТО направлена на слабку Україну! Віддали кацапам ядерну зброю та Чорноморський флот, під час розвалу СРСР, тільки щоб Україна не була потужна в військовому сенсі і щоб не напала на Румунію чи Туреччину по вказівці росії. А тепер росія напала на Україну і обстрілює її артилерією - ось результат ідіотської політики НАТО направленої на послаблення України! І досі стратегія НАТО передбачає подальше послаблення України! В жодному разі НАТО не радить нам відновлювати військовий флот, ударні ракети, ядерну зброю, тіпа дорого! А вмирати під кацапськими снарядами це не дорого? Що Ви скажете, експерти НАТО? Пішли би ви накуй!
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рашкорот в тебе не болить стільки років скиглити, чта Європє нє нужна сільная Украіна? Експерти НАТО побували в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 263
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Це тільки дебіли не бачать що насправді ЄС та НАТО дозволяють нашій бидло-еліті грабувати та знищувати Україну. При бажанні, всі рахунки бидло-еліти в західних банках блокуються за лічені години і всі наші олігархи стають жебраками! Але ось вже 28 років цього не відбувається! Питання - чому? А тому що НАТО та ЄС зацікавлені в слабкій Україні, яка є буфером між Заходом та путінською росією! Заходу вигідно щоб путін вів війну з Україною і витрачав всі ресурси на цю війну, тому Україну робили 28 років слабкою жертвою, а путіну внушали що Захід має в Україні суперінтереси і якщо путін нападе на Україну то Захід буде змушений домовлятись з путіним! путін як ідіот напав на Україну, а Захід тепер сміється і вводить санкції проти путіна, бо Заходу абсолютно байдуже на Україну і на путінські наступи! Навіть тупий путін за 5 років починає розуміти що війна в Україні Заходу абсолютно байдужа і це просто пастка для тупого путіна!
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Замість того, щоб бодай ПРОДАТИ ракети та навчити ними користуватися, єкспєрди НАТО вивчають діалоги. Звіздєц і Путіну і сєпарам.
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Это такая стратегия НАТО в Украине .Не злить путена . А направить на путь истины , открыть ему глаза , призвать к благоразумию , высказать озабоченность , пригласить к диалогу , а если нужно то и пригрозить ему санкциями....против его собаки и возможно против его садовника если не прислушается Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 5290
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може пуйлу ще на віск злити ?від порчі
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Т.е. неважно, что деды будут приносить взрывчатку в банке с мёдом?
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Кто по-твоему Ирина Довгань? Киевлянка? Такая же жительница Донбасса.

Так что да, такие же люди. Одни как Ирина Довгань, другие - агрессивное зомбированное быдло.
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А! Як ви думаєте, Ірина Довгань дуже зрадіє зустрічі з тією мавпою, яка її била ногами? Це ж зомбоване бидло теж портапить під амністію, як і "такі ж люди жителі Донбасу"
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на всякий случай довожу-преступная амнистия продавленная рошенком в 14 году при закрытом зале и без табло ВР на сегодняшний день находиться в КС и скорее всего будет отменена как и прочие преступные законы и деяния друга мертвечука порошенко
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Факт, від якого нікуди не подінешся. Ірина Довгань - одна з тих, кому пощастило. А скільки таких, кому не пощастило? Скільки їх покалічено і вбито у підвалах? Скільки ходить по лезу, але з різних причин не може виїхати? Хтось знає? Ні. Так отож.
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ясно что там никаких УКРАИНЦЕВ уже нет! 5 лет там уже ничего украинского и духу даже не осталось! так поодинокие остались естественно.... но так ради них что страну всю отдать на растерзание сепарне проросийской? нафуй с пляжа ***....я родню кое кого на фуй послал непроменял страну на родственников! и пофуй на родственников даже с белгорода россии...мне страна дороже чем простите общение даже с родственниками... а не орать же мне давайте с рашкой дружить у меня в ней родственники...ну и **** с того *** .трандите твари по скайпу,вайберу и другим видеоресурсам НАШАРУ пока уши и глаза вываляться...надоели уже все...прошли времена когда письма и скучали...а у многих родственники по миру в сша- германии и израиле .так что *** давайте соеденять страны и границы потому что мы АДИННАРОТ...((
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" Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС "

За чей счет они тут находятся ? Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 543
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Я фин , с шведо-норвежскими корнями .
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это существенно меняет дело. Какого лешего тебе тут надо, угро-фин?
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Я - кремлевсий агент , зарабатываю себе на пригоженскую похлебку . Шось не так Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 9918
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Кацап- це стан "душі", а не національність
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-- это холопская принадлежность... ...то они российские, то советские, то русские...
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Это "зе-бобики", разгоняют идейку клоуна о том, что, мол надо типа на всем экономить (ну, конечно кроме новой администрации за 300 лимонов грн Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 7213).Парад на День Независимости оно уже отменило, теперь наверное у клоуна есть идейка отказаться от сотрудничества с НАТО, закидывая фразы "За чей счет они тут находятся ?"... Дальше, наверное, будет предложено "сэкономить" на украинских флагах и упразднить Армию, а там и до переименования Украины рукой подать, на это у этих деньги всегда найдутся...
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Оно НИКОМУ НЕ мешает. Как клуб любителей хорошей погоды . Если что я ЗА НАТО Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 3156
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Спутниковая антенна, на фотке 2 снизу. Очень похоже, что кто-то её с такой(!) пролетарской ненавистью расстреливал, что аж столб железо-бетонный- с трудом устоял. Видите, ни ниже, ни выше- нет попаданий А вот на уровне антенны!!! Эксперты НАТО побывали в районе проведения ООС - Цензор.НЕТ 8781
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Древний анекдот, но расскажу.
Взяла мамка как-то Вовочку(ну того, который из анекдота) с собой в баню.
А Вовочке интересно все:
- Мам, мам. А что это такое у тебя, между ног?
Мамка зарделась, засмущалась.
- А это папка в командировке был, а надо было дров наколоть. Ну и попала топором ... туда...
- Ну ни фуя себе! Експерти НАТО побували в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 2032 Прямо по 3,14зде! Експерти НАТО побували в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 9554
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НАТО введи войска(с)
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судя по фото коммуникативного диалога експертов нато с местной жительницей, роман дж.дж. "уллис" не оставил её душу равнодушной.
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Хоть кто-то и как-то ещё интересуется ООС, кроме наших. Да главное - какие будут выводы и проч.на будущее?
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-- прошлого уже нет, а будущего ещё нет... ...и всегда, не выводы а вводы...
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-- не вылезло, а выгнали на субботник... ...оно ж по субботам в синагогу не ходит -- нехай работает! *)
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если б "новоросы" хотели б в срузгий мир, они просто б купили почти даром квартиры в Донецке и фсе ))) но нет дураков идти в срузгое болото, поэтому твой жопоблок набирает только небольшой % за счет фальсификаций и городских сумашедших, короче убейся аб сосну срузгий валенок
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...не копайте, Жменя, своей жмэней сильно глубоко...*) -- ***** надо долго и почётно дожить до артиллерийского лафета, по Красной Площади! (а не к черенку лопаты в дупе) -- и он идёт к этому самым простым путём -- разделяет и властвует.
...довольно успешно для себя, надо признать.
И шо с этим делать? ...и я не знаю...
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-- очень нежелательный сценарий... ...но, похоже на то...
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