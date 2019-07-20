 Експерти НАТО побували в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"На Приазов'ї група експертів у сфері стратегічних комунікацій з країн НАТО вивчала досвід та нові підходи, які застосовуються Збройними Силами України, органами місцевої влади та структурами сектору оборони й безпеки у напрямках реалізації стратегічних комунікації в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС)", - сказано в повідомленні.







Представники НАТО ознайомилися з політикою безпеки в районі лінії розмежування.

"Особливу увагу було зосереджено на освітньому, культурному та гуманітарному аспектах стратегічних комунікацій Об'єднаних сил. Зокрема, створення умов для ознайомлення місцевих жителів з новинками українського кіномистецтва, театру, музики, популяризація медіа-освіти серед дітей та юнацтва, надання гуманітарної допомоги тощо", - зазначили в штабі ООС.

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Експертів зацікавили кроки, зроблені відповідними структурними підрозділами ООС стосовно відновлення соціально важливої інфраструктури, надання ефективної медичної допомоги людям у прифронтових районах, забезпечення заходів дозвілля та культури і створення відповідних умов для відпочинку дітей.

"Чому наш досвід цікавий для представників НАТО? Українські військові, які перебувають у районі проведення операції об'єднаних сил, щоденно наполегливо працюють на зміцнення довіри та співпраці між армією та народом, разом відбудовуючи регіон та відновлюючи мирне життя. Ми об'єктивно інформуємо людей про діяльність та завдання операції Об'єднаних Сил. Розповідаємо також про роль Об'єднаних сил в забезпеченні умов для сталого розвитку регіону. Також активно співпрацюємо з органами місцевої влади та з регіональними ЗМІ", - заявив полковник ЗСУ Руслан Мірошниченко.

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