EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, Суспільство
  303  17
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4244) Київ (6290) порушення (242) Нацполіція (7865)

 Поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства: відкрито 38 проваджень

Поліція Києва за період передвиборчої кампанії на позачергових виборах до Верховної Ради зареєструвала 642 порушення у виборчій сфері, розслідується 38 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Найбільша кількість правопорушень була пов'язана із незаконною агітацією - 354 випадки, можливий підкуп виборців - 51, хуліганство - 41, конфлікти - 40, перешкоджання виборчому праву - 16, пошкодження майна - 9.

За фактами порушень виборчого процесу слідчі підрозділи розслідують 38 кримінальних проваджень, серед яких сім - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), сім - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), два - за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) та інші.

Водночас працівники поліції склали 79 адміністративних протоколів за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях), 52 - за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск), 3 - за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція переведена на посилений варіант несення служби, а відтак заступила на забезпечення правопорядку під час виборів народних депутатів України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138648
 
 
 Топ коментарі
 
Що, карикатури на Недороса поширювали?
 показати весь коментар
 
Субота,весь Львів в білбордах - "2-го вересня концерт Океан Ельзи.Буде ГОЛОСНО!"..Це агатація чи ні?..То,що воно поможе Вакарчуку як мертвому припарки - то ясно...Де вересень,а де ГОЛОС...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
К сожалению, да. Здесь очень много случайных людей. И дело не столько в "понаехавших", как в тех, кто родился в селе-городке и собирается выехать за границу, но в силу разных причин надо перекантоваться в Киеве. Такие люди всегда за МАФы, парковку на газонах, вырубку парковка под строительство высоток и т.д... а что, человек здесь запланировал прожить несколько месяцев или лет, будущее города его не интересует. Среди чиновников таких огромное количество.
 показати весь коментар
 
полиция маладец - нарушители гады.... - выборы же.....
 показати весь коментар
 
Що, карикатури на Недороса поширювали?
 показати весь коментар
 
 
Субота,весь Львів в білбордах - "2-го вересня концерт Океан Ельзи.Буде ГОЛОСНО!"..Це агатація чи ні?..То,що воно поможе Вакарчуку як мертвому припарки - то ясно...Де вересень,а де ГОЛОС...
 показати весь коментар
 
 
Якщо б виступав Порох, то це була б агітація... А якщо всі інші - то ні.. просто концерт..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства: відкрито 38 проваджень
 
 
 
 
 
 вгору