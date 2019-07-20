 Поліція Києва зареєструвала понад 600 порушень виборчого законодавства: відкрито 38 проваджень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Найбільша кількість правопорушень була пов'язана із незаконною агітацією - 354 випадки, можливий підкуп виборців - 51, хуліганство - 41, конфлікти - 40, перешкоджання виборчому праву - 16, пошкодження майна - 9.

За фактами порушень виборчого процесу слідчі підрозділи розслідують 38 кримінальних проваджень, серед яких сім - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), сім - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), два - за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) та інші.

Водночас працівники поліції склали 79 адміністративних протоколів за ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях), 52 - за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск), 3 - за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Столична поліція переведена на посилений варіант несення служби, а відтак заступила на забезпечення правопорядку під час виборів народних депутатів України.

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