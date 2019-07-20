 "Робиться все можливе. Піару тут не місце", - Луценко про розслідування вбивства Шеремета

Про це Луценко написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", - написав Луценко.
Нагадаємо, раніше в суботу, 20 липня Володимир Зеленський запросив глав ГПУ, МВС, СБУ і Нацполіції 23 липня відзвітувати про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Юра пародирует юГу )))
Как можно самих себя искать?
Первая речь на посту министра обороны
Чем было так полезно это картавое приспособленческое недоразумение, которое Хряк так пропихивал даже без образования.
Условия - жуть, кругом роскошь и тёплый океан
очередь в кассу... два алкаша и впереди шикарная дама...
перед самой кассой дама вставляет на ленту бутылку Хеннеси ХО и баночку красной икры... один из алкашей толкает друга и показывает их корзинку - в которой пузырь недорогой водяры и баночка кабачковой икры... тот гордо:
- Серый... нам не для понтов... нам важен результат
Югик, все що міг, ти вже зробів... тобі там не місце!
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов"
верю. искренне. просто нынешний уровень профессионализма работников прокуратуры такой, что "все возможное" - это их максимум. сейчас в этой канторе остались единицы толковых спецов, способных раскрывать убийства. большинство остальных - это такие же как юра луценко "юристы"
2. прокуратура осуществляет процессуальное руководство. если процкер тупорылый олух без опыта следствия, то как он может давать указания в уголовном деле следователю? я уже видел таких, которые благодаря папе/маме за 2-3 года становились прокурорами районов, а потом следакам "указания" по делам писали в стиле "усилить следствие, расширить круг лиц, найти новые источники доказательств". тупо, без конкретики. на треть листа А4. и помню как я по делам по обычной хулиганке расписывал на 3 страницы что необходимо сделать