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Все про:Луценко (2522) Шеремет (225)

 "Робиться все можливе. Піару тут не місце", - Луценко про розслідування вбивства Шеремета

Генеральний прокурор Юрій Луценко відреагував на слова Президента Володимира Зеленського про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це Луценко написав на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора заслухав черговий щоквартальний звіт Начальника Нацполіції та начальника Карного розшуку у справі вбивства П. Шеремета. Допитано сотні осіб. Перевірено десятки тисяч. Залучені іноземні фахівці. Є гарячі версії. Робиться все можливе. Піару тут не місце", - написав Луценко.

Робиться все можливе. Піару тут не місце, - Луценко про розслідування вбивства Шеремета 01

Нагадаємо, раніше в суботу, 20 липня Володимир Зеленський запросив глав ГПУ, МВС, СБУ і Нацполіції 23 липня відзвітувати про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей"

20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138645
 
 
 Топ коментарі
 
Петіного кума югка вивели крапельницями з алкогольної інтоксикації - і він щось нашкрябав в мордокнизі.. А може й не він це нашкрябав -бляха-муха дорвалася до югкового акаунта а той - ще десь в астралі.. Скільки ми таких заяв чули від нікчемного петіного кума - і щодо Аміни, і щодо Павла Шеремета, і щодо вбивства Небесної сотні, і щодо знищення арсеналів ЗСУ в Балаклії, Сватовому, Калинівці та Ічні? Югко та його нікчемний кум - ялові, дарма очікувати молока від ялової корови , ялову корову - тільки на м'ясо..
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очередное громкое заявление гениального плокулола..
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Если алкаш сделал все возможное в расследовании убийства Шеремета и добился нулевых результатов, его пора уволить за некомпетентность.
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очередное громкое заявление гениального плокулола..
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Ну тупий юра, ну недалекий, зірок з неба не хватає, зрозуміло. От чому до крісла Генпрокурорівського себе прикував, незрозуміло.
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а чим не сподобався Яценюк тупому Барні
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Якби були хоч якісь результати, Луценко перший піарився б з порушенням всіх норм законодавства, розкриваючи ьаємницю слідства!
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ты, острый мля, расследуй хотя бы кто каждый день ссыт в твоем подъезде, а потом делай выводы по нормальным людям
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Це Йуггіх "нормальна людина"? Алкаш і ШАКАЛАдне непорозуміння!
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а ты ему наливал, или по телевизору рассказали? у тебя теперь пархатое "порозуминня" в роли ***********. радует? тренируйся мацу жарить хохлолох..
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А ты уже пожарил своему поРошеновскому,порхатому ворюге,предателю и негодяю,ты видать такое же нечто не потребное.как и твой босс.
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ЗЕбыдло многостаночник, с трех ников сосешь. я про пархатого вафлера, про твое будущее. ходишь рылом назад, #опой вперед, наткнешься без смазки.
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Я хорошо помню как это чмо ползало по немецкому аэропорту с алкашиком помоложе....К с тати немцы их выловили и немецкие газеты описали...
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Какое убийство алкаш раскрыл и посадил преступников за это время ? Никакого -- его дебила поставили жопу шеколадную прикрывать вот и вся работа геналкаша "Робиться все можливе. Піару тут не місце", - Луценко про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9685
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Скоріше Луценко не виправдав себе. Недієздатний депутат.
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Если алкаш сделал все возможное в расследовании убийства Шеремета и добился нулевых результатов, его пора уволить за некомпетентность.
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тогда по Гангадзе нужно всех увольнять 20 лет подлряд?
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а говорят верблюд может две недели не пить. но тож тварина...
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Есть горячие версии.(с). Красавец! Единственная сложность была, вот так мило соврать: это выговорить вот те две буковки "р".
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Это уже кот в мешке, либо знают кто, либо дело в дальнем ящике в виду своей давности... какие могут быть горячие версии спустя 3 года. Только ждать пока не всплывет случайно инфа.
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А что конкретно делается какие результаты этих действий ?
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Хрен что найдёте как и с сотней. Закрывайте уже дела.
Как можно самих себя искать?
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Закрома страны пополняются, комбайны бороздят, светлое будущее все ближе...
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Телик включи на ntv там наша мадам шагает. Сейчас колбасить будет
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Там Крамп выступает
Первая речь на посту министра обороны
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Эту страну тоже не спасти! Куда поедем дальше?
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Главное шоп ватрушки никого спасать не брались. В рф у себя спаситесь сами
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Петіного кума югка вивели крапельницями з алкогольної інтоксикації - і він щось нашкрябав в мордокнизі.. А може й не він це нашкрябав -бляха-муха дорвалася до югкового акаунта а той - ще десь в астралі.. Скільки ми таких заяв чули від нікчемного петіного кума - і щодо Аміни, і щодо Павла Шеремета, і щодо вбивства Небесної сотні, і щодо знищення арсеналів ЗСУ в Балаклії, Сватовому, Калинівці та Ічні? Югко та його нікчемний кум - ялові, дарма очікувати молока від ялової корови , ялову корову - тільки на м'ясо..
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Причитав. Склалась думка що у вас немає за що випити і ви заздрите іншим, ну сходіть до нього на прийом, може наль'є?
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что бы знала, зубожилая. алкогольная интоксикация тебе не грозит, ты в себя закидываешь разведенный изопропиловый спирт 150-200грн 5л. и хоть он в 3,5 раза токсичней этилового, им нельзя отравиться, потеря сознания наступает раньше интоксикации. вообщем эта часть удовольствия для элиты, а не для черни.
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Такому досвідченому споживачу ізопропілового спирту - нічого відповісти не можу, крім поради спробувати ще вжити і метиловий спирт.. Може , це тебе і вгамує.. "Делается все возможное. Пиару тут не место", - Луценко о расследовании убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 690
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настрочил и сам себе рад, а вечерами себе делаешь приятно? цена бокала виски, которые употребляю, дороже чем вся бурда которую ты жрешь за год. ножка не меньше 15 сек, не по тебе шапка зубожилое.
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Если бы Юрик поимал, что говорит ему цены небыло. Команда проФФесианалов им. Порошенко.
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Не вгамує,це порохолобхобанне,проплачене цинічним зрадником,корупціонером,злодюгою,крадієм та негідником,йому пику натовчуть,якщо не відробить гроші,Петрошлак задарма гроші платити не буде.
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Огласите итоги работы как генпрокурора в целом за 3 года, пожалуйста.

Чем было так полезно это картавое приспособленческое недоразумение, которое Хряк так пропихивал даже без образования.
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А я ему верю, если ПАРЕНЕК делает НЕ ВОЗМОЖНОЕ, имею ввиду жить с ТАКОЙ, то дела наладятся. Ты, Югик, гордость наша. Хоть один решился осчастливить МАДАМ 3000.
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Як мені здається , що саме кум петі югко наніс найбільший урон рейтингу петі непередодні виборів.. Може саме югко та його бляха-муха і є тими "шатуками", "анентами кремля", "зрадофілами", "жульченятами" та "зєбілами" - про небезпечність яких, нам невтомно наголошують як петя, так і петіні прихильники з тутешнього форуму?
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Юга, а на якій зоні брильянтові прокурори сидять? )
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На мальдивской
Условия - жуть, кругом роскошь и тёплый океан
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Юра- пиар= это наручники в Раде, и последующие громкие слова- а итог- отсутствие состава преступления (возвращения в Раду, восстановление в должности и т.д)
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****
очередь в кассу... два алкаша и впереди шикарная дама...
перед самой кассой дама вставляет на ленту бутылку Хеннеси ХО и баночку красной икры... один из алкашей толкает друга и показывает их корзинку - в которой пузырь недорогой водяры и баночка кабачковой икры... тот гордо:
- Серый... нам не для понтов... нам важен результат
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Впердь будет всем наука. Никогда не назначть на ключевые посты в госудасртве заангожированных политиков, тем более таких дураков как Луценко. За пять лет НИЧЕГО не раскрыл, это рекорд мира.
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Это ты дурак. Круглый. Пиз......ол.
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"Делается все возможное. Пиару тут не место"

Югик, все що міг, ти вже зробів... тобі там не місце!
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Предлагаю!
Собрать всех журналистов, пенсионеров и воспитательниц детских садиков и провести круглый стол "кто убил Влада Листьева?"
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Наскільки я розумію слідство, по окремим деталям, що просочилися в пресу - в слідства по справі Шеремата вже давно є підозрювані організатор (можливо, замовник) та виконавець. Але їх "дістати" зараз нереально. Хіба що вони самі заїдуть в Україну. І лише тоді їх будуть брати...
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В чем сикрет Зели? Выделено жирным:

"23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов"
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Ех, в інститут би Югу віддати, в юридичний. Дипломчик принаймі був би якийсь.
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Одне з перших завдань для новообраної завтра Ради - щонайшвидше відправити у відставку цього петіного нікчему.. Чим швидше це буде зроблено - тим краще буде для України..
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Зато место гранд-пенделю, шоб Блях-Мухуй бельмами стёклы из очков повышибал.
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Югік просто холоп Офшорного Мародера.
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К такой Порошенко стало ясно после истоии с Шокиным. Вы только вдумайтесь - Председатель Госдепа США Байден ПРОСИЛ Порошнко убарть убрать Шокина, потому что тот явный коррупциоенр!!! Которого назанчил сам Порошенко! И что он деалет, через колено нагибает Раду что бы посавить откровенного дурака Луценко зная чт окоррупционерм ничего не угржает. После этого находятся порохоботы агитируюещи за яваного казнокрада Порошенко!!!!
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В принципі, замовні вбивства мало хто і де розслідує (яскравий приклад з Кеннеді).Вони готуються так,що ніколи і ніхто не пов'яже замовника з виконавцем. Для цього вибирають дорогих професіоналів,які ніколи не наслідять, розробляють і готують все ретельно,до секунди: коли вбив,коли встав і пішов, скільки кроків пройшов,в якому напрямку, бажано там, де немає відеоспостереження і відсутні ймовірні свідки. А якщо такі свідки і були,то вони мовчатимуть, бо жити хочуть, а у нас їх ніхто не захистить.Тому у мене більше песимізму, ніж оптимізму у цьому розслідуванні. Ну можна, звичайно влаштувати показовий цирк для окозамилювання, як у випадку з Нємцовим.А взагалі, нема професіоналів для такої роботи.А що ви хочете,з часів СРСР у нас звикли працювати на показники, такі собі великі цифри, а на якість ніхто не зважав. І зараз ця ж історія і продовжується: самі поліцейські говорять: "Нам цього місяця треба стільки то протоколів по тій чи іншій статті.Їх треба знайти" Тобто? Треба створити ситуації, щоб такі протоколи були? Тож нового воза запрягаємо по-старому. А ви про гучні справи.
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"Делается все возможное. Пиару тут не место"

верю. искренне. просто нынешний уровень профессионализма работников прокуратуры такой, что "все возможное" - это их максимум. сейчас в этой канторе остались единицы толковых спецов, способных раскрывать убийства. большинство остальных - это такие же как юра луценко "юристы"
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Прокуратура не ведет следственные действия, а подаёт собранные материалы следственными органами в суд, а там начинается лохотрон. Ни один профессионал не захочет терпеть развал своего дела.
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1. прокуратура пока еще ведет следствие по делам, которые у них были в остатке до 1 сентября прошлого года.
2. прокуратура осуществляет процессуальное руководство. если процкер тупорылый олух без опыта следствия, то как он может давать указания в уголовном деле следователю? я уже видел таких, которые благодаря папе/маме за 2-3 года становились прокурорами районов, а потом следакам "указания" по делам писали в стиле "усилить следствие, расширить круг лиц, найти новые источники доказательств". тупо, без конкретики. на треть листа А4. и помню как я по делам по обычной хулиганке расписывал на 3 страницы что необходимо сделать
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Последний жёлтый лист кружась упал в траву.Разгонят прокуроров всех,как неспособных к реформировании.Зарегистрируют новую прокуратуру,а старую лишат финансирования.Ряды банд пополнятся новым уголовным элементом из бывших законников.
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никто их не разгонит. в 2015-м я уже видел предыдущую реформу. даже типа конкурс объявили. по итогам которого 99 % бывших так и остались на своих местах
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зеленський новий недобуржуєний ляпальник язиком. луценко совковий старої школи ляпальник язиком. Навіть не знаю хто з них більш нездатний щось зробити від початку до кінця. Навіть щось дуже просте.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Робиться все можливе. Піару тут не місце", - Луценко про розслідування вбивства Шеремета
 
 
 
 
 
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