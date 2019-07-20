 Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробили близькі активістів, розстріляних на Майдані в лютому 2014 року.

"Почалось все з того, що юрист режиму Андрій Портнов буквально ламав судову систему під забаганки Януковича. Сформований із лояльних до нього суддів Конституційний суд прогнувся під вимоги Портнова та змінив нашу Конституцію.

Увесь супровід цьому триваючому акту узурпації влади здійснював саме він спільно із Оленою Лукаш та Олександром Лавриновичем.

Їхні дії полягали у підготовці нормативних актів адміністрації президента, підборі лояльних суддів та юридичному оформленні цього злочину проти України", - нагадали сім'ї загиблих.

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У зв'язку з цим рідні героїв Небесної сотні просять ГПУ і СБУ притягнути до відповідальності Портнова, Лукаш і Лавриновича.

"І зараз ми бачимо, як нібито судять Лавриновича, але жодної відповідальності не несе Лукаш як помічниця та Портнов як організатор цього злодіяння.

Тому ми подаємо заяву на ім'я Генерального прокурора України Юрія Луценка і виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Івана Баканова про злочин, який і ліг в основу диктатури в Україні. Злочини, яке породили свавілля Януковича, і стали причиною російської агресії.

Ми вимагаємо притягнути до відповідальності Портнова, Лукаш і Лавриновича, тому що саме їхні дії призвели надалі до масових розстрілів Героїв Небесної Сотні", - йдеться в тексті заяви.



