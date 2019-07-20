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 Політика України, Суспільство
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Все про:Лавринович (40) Лукаш (44) Портнов (84) узурпація (6) Янукович (6459)

 Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні

Заступник голови адміністрації втікача Януковича Андрій Портнов, ексміністри юстиції Олександр Лавринович і Олена Лукаш допомогли четвертому президенту України узурпувати владу, але так і не понесли за це покарання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробили близькі активістів, розстріляних на Майдані в лютому 2014 року.

"Почалось все з того, що юрист режиму Андрій Портнов буквально ламав судову систему під забаганки Януковича. Сформований із лояльних до нього суддів Конституційний суд прогнувся під вимоги Портнова та змінив нашу Конституцію.
Увесь супровід цьому триваючому акту узурпації влади здійснював саме він спільно із Оленою Лукаш та Олександром Лавриновичем.
Їхні дії полягали у підготовці нормативних актів адміністрації президента, підборі лояльних суддів та юридичному оформленні цього злочину проти України", - нагадали сім'ї загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Портнов з Трубою, а також ті, хто їх підтримує з владних офісів в Україні, виступають як мінімум агентами впливу РФ", - адвокат Порошенка Головань

У зв'язку з цим рідні героїв Небесної сотні просять ГПУ і СБУ притягнути до відповідальності Портнова, Лукаш і Лавриновича.

"І зараз ми бачимо, як нібито судять Лавриновича, але жодної відповідальності не несе Лукаш як помічниця та Портнов як організатор цього злодіяння.

Тому ми подаємо заяву на ім'я Генерального прокурора  України Юрія Луценка і виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Івана Баканова про злочин, який і ліг в основу диктатури в Україні. Злочини, яке породили свавілля Януковича, і стали причиною російської агресії.

Ми вимагаємо притягнути до відповідальності Портнова, Лукаш і Лавриновича, тому що саме їхні дії призвели надалі до масових розстрілів Героїв Небесної Сотні", - йдеться в тексті заяви.

Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні 01
Портнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138643
 
   
 Топ коментарі
 
Хрен вам, это зелебобкины друзья, они неприкосновенны.
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Да, при таком преЗЕРванте, как фигляр Зе и его не просто пророссийской шобле мародёров КАЛомойского это просто не возможно. Но ЗеДебилам видимо нравится и какой реальнй % этих ЗеДебилов, % ОпоблокоДаунов с % ЮлькаПолудурками мы с вами узнает 22 июля 2019 года от Рождества Христова.
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портнов БЕНИН партнер.делайте выводы.
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Бред. Пусть отвечает Поплавский и другие, голосовавшие за этот законопроект. Каким боком здесь Портнов и прочие, кто готовил законопроект?
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Имхо должны все ответить
Почему у ГПУ нет претензий к этим деятелям - другой вопрос
Кстати по закону депутаты не несут ответственности за те законы за которые голосуют
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слуга "януковоща" Портнов уже вернулся в Украину сразу после выборов президента, более того, он уже пишет клоуну новые законопроекты, которые тот уже пытается пропихнуть, например "закон про люстрацию"... Под предлогом "борьбы с барыгой" к власти, благодаря неразборчивым недоумкам, пришла "пятая колонна" и теперь им главное получить большинство в парламенте ...
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тю... і як у них це вийде? Більше25% ім в ВР ніхто не дасть
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Надо бы сначала тех, кто убивал, хотя-бы обозначить. И их кураторов. А они то уж точно к Янеку отношения почти не имеют. Тем более к этим трем героям. А кураторов все знают, кто этим интересовался. Известные люди. Заслуженные. Завтра будем их избирать на очередной срок.
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Ну раз знаете, то ОБОЗНАЧЬТЕ... ФАМИЛИИ, прошу в студию... Что то я подозреваю, что причинно следственная связь, не ваш конек)))
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За фамилии сами знаете, что бывает (причинно-следственная связь! ) А за намеки - ничего. Намекаю. Фамилии трех известных кураторов по странной случайности начинаются на одну букву. Это буква "П". Еще одного - на букву "Л". Эти четверо - засветившиеся в этом деле и попавшие в поле зрения, а кое-кто и на видео. После событий они заняли высокие должности и не сходили с экрана ТВ. Если логика ваш конек, то вы без особого труда их вычислите.
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А, ну с этого и надо было начинать))) Вы прекрасно знаете, что пытаетесь озвучить бредовую и ЛЖИВУЮ версию... И зная, что она ЛЖИВАЯ, вы боитесь ОТВЕТСТВЕННОСТИ за свою ЛОЖЬ))) И насчет логики... Почему на рашкинских медальках за Крым стоит 20 февраля? Почему овощ начал паковать чемоданы(что зафиксировано камерами видеонаблюдения), за несколько дней до 20-го??? Это по инициативе тех, кого вы БОИТЕСЬ озвучить???
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Значит, вы поняли. Но эти люди вам нравятся. И вы даже мысли не допускаете о том, что они... Ничего против не имею. Хорошо, что мнения разные. Время покажет, кто был прав, если это будет тогда кому-нибудь интересно. Мне неинтересно уже сейчас. (Вопросы, поднятые вами, уже давно разжеваны, съедены и выка..ны. Но особо упоротые время от времени их поднимают с пола и жуют дальше).
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портнов нині союзник нової каманди прахвесіоналів Зе. його задача то помста олігархів за пєціни роки зубажіння. диви ще поставлять прокурором. а спробуєте повозмущатса- то є другань баканов , вірний пес аваков та найчесніші печерський та окружний адмінсуд
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А 5 лет Портнов не управлял законодательством Украины.
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Всю рыговскую гидоту нужно судить ибо это кодла ворья, да, и создателя этой рыготины туда же. К стати, вот интересное о новых "подвигах" петруши и его дружбанов :

Почему обыскивают Порошенко.
https://youtu.be/r2r4r2Xbecs
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Забавно и смешно. Семьи небесной сотни проанализировали юридические аспекты деятельности режима Януковича. Каково!!?? Глупее и смешнее не придумаешь.
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Им достаточно было знать о законах против Майдана и о свежем заявлении Богдана, что Майдан это - негативное явление...
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Хорошо сказано - знать о законах. Уверен, что сами законы они не читали. Они знали, что им рассказала пропаганда 5-го канала и других промайданных СМИ. А Богдан, прав, и это подтверждает состояние Украины за последние 5 лет.
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Ну ты и говно. А возврат Януковичем старой Конституции через нагнутый КС, а отказ от евроинтеграции, записанной, кстати, в программе тогдашней Партии регионов, а жестокое, показательное избиение студентов, а законы 16 января? Ты, скотина, с этим согласен, падло?
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Воспитание у тебя, однако, хамить не знакомым людям. Разве можно сопоставлять то что ты перечислил, с тем что мы имеем сейчас - война, тысячи убитых, развал экономики, массовая миграция людей, ну и естественно - миграция территорий.
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А по поводу войны, приведшей, в том числе, и к резкому падению экономики, ты, мразота, к России претензий не имеешь? Только к Майдану? Майдан войну не начинал, агрессию и войну начал Путин. Но даже в таких условиях экономика начала выруливать.
И да, я редко называю людей скотами, только тогда, когда они этого заслуживают, тем более таких, которые просто заслуживают пули в лоб.
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Я заслуживаю пули в лоб? И за что же? Потому что я, плохо отношусь к майдану? То есть, инакомыслящих ты предлагаешь отстреливать? Вспоминается сразу следующее - контра, враг революции, враг народа, смерть врагам народа ...... и прочие термины раннего СССР. И это в стране, где законом запрещена коммунистическая и нацистская идеология, провозглашаются демократические ценности. Когда в стране граждане убивают друг друга за инакомыслие - это называется гражданская война. Ну и в каждой гражданской войне как правило участвуют внешние силы.
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О пуле в лоб, он заявил на ШЕСТОМ году войны... И о пуле в лоб, для пособника ОККУПАНТА... На медальках за Крым стоит дата ДВАДЦАТОЕ февраля... Так что не надо манипулировать причинами и следствием...
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Миграция территорий??? И какого хрена, ты каждое 9 мая орешь дедывоевали?? Ведь то была обыкновенная миграция территорий... И это при том, что у совка "мигрировало" 8 процентов территории, а у Украины от "миграции" пострадало 13% территории... Толераст однако Solo, назвав тебя говном...
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Портнов, Лукаш и Лавринович должны колыхаться на столбах у ВР.
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Так не семьи, а громадська организация оказывается! Ну и ессно за ней торчат уши Порошенки 🐷
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Ну... за лапше-ушами зебов трудно разглядеть чьи-то уши, даже деятельность Портнова не разглядеть...
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Портнов в Україну приїхав з подачі Коломойського, для правової підтримки нинішнього гаранта, а за підсумком для знищення головного його опонента, а саме попереднього президента.
Зеленський, як вже було доведено неодноразово, не може ніщо протиставити високому інтелектуальному рівню Порошенко і тому обсягу робіт, проведеним ним і його командою, з просування країни в усіх напрямках.
Тому його усунення, всіма можливими способами, є вкрай необхідною умовою подальшого одурманення народних мас.

Висновок - Зе ніколи не здасть Портнова, навіть якщо цього почнуть вимагати його однопартійці. Така ціна ненависті до Пороху і його досягнень.
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А от проти Портнова не раджу їм виступати.
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Пришедший к власти Антимайдан их не то что сажать, он их, вообще, преследовать не будет, а будет поощрять. Портнов станет Генеральным прокурором, а Лукаш - министром юстиции.
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сначала пусть посадит барыгу. а там и его самого к барыге подселить. руки им связать. нехай зубами разбираются
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Это должен суд определить степень вины названных.Суд присяжных.
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А какие конкретно статьи УК им ставят в вину? Если никаких, то это просто безосновательный визг.
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А как на счет узурпации власти Порошенко? Он в сотни раз Януковича переплюнул... Люстрации люстрациями, а за силовое отстранение оппонентов и экономических конкурентов придется отвечать, а отжатое возвращать по суду... Нечего политикой прикрывать тягу к преступному обогащению...
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Спочатку потрібно провести справжнє розслідування злочинів "майдану". І притягнути до відповідальності винних.
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На мой взгляд, нести уголовную ответственность должны не только указанные трое лиц, но и те, которые их до сих пор не привлёк к ответственности. Последние своим бездействием явились одной из основных причин провала руководителей Революции достоинства.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПортнов, Лукаш і Лавринович мають відповісти за узурпацію влади Януковичем, - заява сімей героїв Небесної сотні
 
 
 
 
 
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