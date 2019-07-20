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Все про:Зеленський (2174) суд (5326) звільнення (590) Загребельська (40)

 Суд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня

У вівторок, 23 липня, суд почне розглядати позов ексдержуповноваженої АМКУ Агії Загребельської до Президента Володимира Зеленського. Загребельська вимагає визнати указ Зеленського про звільнення протиправним і нечинним.

Справу розглядатиме Шостий апеляційний суд. Початок засідання призначено на 10 годину ранку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".

Агія Загребельська відома розслідуваннями у сфері ігрового бізнесу, посередницьких "прокладкок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міністерства оборони та різноманітних схем у сфері Мін’юсту.

5 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення державної уповноваженої Антимонопольного комітету (АМКУ) Агії Загребельської. Однак причини звільнення Загребельської — невідомі.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч.2 ст.18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров’я, власне бажання та грубе порушення службових обов’язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав у відношенні до Загребельської не було.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента стосовно її роботи в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законних підстав для мого звільнення немає. Воно буде оскаржене, - ексдержуповноважена АМКУ Загребельська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138642
 
   
 Топ коментарі
 
Это она как раз занята, да?! Это- пик расследования, в игорном бизнесе... Похоже на то, что только что ей выпал джек-пот.
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Там, в статье, целая куча перечислена, чем занималась эта тётя. Честно говоря, я не упомню каких-то подвижек. прорывов, в её расследованиях, ни в одной сфере. Я понимаю, что в этом АМКУ- все такие. Наверное, дело ещё и в том что она, плюс ко всему- ещё и некрасивая, или... это фотка такая?
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Да всю эту шарагу АМКУ давно пора разогнать, кроме одобрения действий олигархов и монополистов никаких действий не было за все годы работы.
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Там, в статье, целая куча перечислена, чем занималась эта тётя. Честно говоря, я не упомню каких-то подвижек. прорывов, в её расследованиях, ни в одной сфере. Я понимаю, что в этом АМКУ- все такие. Наверное, дело ещё и в том что она, плюс ко всему- ещё и некрасивая, или... это фотка такая?
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Ого!!! Фотка реально отвратительная, в отличие от этой.
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Ооо ! На задньому плані Австрія, чи Італія !
Які наші чиновники бідні ... ****** ...
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Как не видел продвижок, слепой чтоли. На каждом углу космолоты пооткрывались. Это и есть результат её "работы".
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А почему не в спортлото, а сразу в суд? Или эта тётка шо то полезное для Украины сделала?
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Нічого не робила, тому і звільнили, а вона так і зрозуміла чому.
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УКРАИНА
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. За три года сказочно разбогатела. Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия
02.04.2018 resonans.in.ua

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Алексей Дурнев
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ (антимонопольный комитет Украины) Агия Загребельская. Эта красивая тетя, работая государственным чиновником в одной из ключевых структур, нацеленных на борьбу с коррупцией, за три года сказочно разбогатела.
Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия (на сумму от 3х млн), 5 дорогих часов, 16 картин и 5 антикварных изделий.
Короче пока мы угораем с цирка в ВР и спорим честный ли у нас генпрокурор, эта подруга **** нашу страну ежесекундно, выкачивая из нее бабло. Посмотрите на это довольное лицо, прямо сейчас ей заносят за правильное решение АМКУ.
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Это она как раз занята, да?! Это- пик расследования, в игорном бизнесе... Похоже на то, что только что ей выпал джек-пот.
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Да всю эту шарагу АМКУ давно пора разогнать, кроме одобрения действий олигархов и монополистов никаких действий не было за все годы работы.
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А где в Украине управляют украинцы???????одни хари кошерные на всех должностях,якась ви їбонута нація...
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Да! До скрепной нации нам далеко... К счастью.
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Агия, не туда ты загребла, меняй профвектор, чтобы жить спокойно.
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Жінка працювала,хто б там не казав. Так,вона трохи не підходить до цієі роботи,бо тут потрібне щось вагоме у вигляді кувалди або лома! Але потрібно оча виконать службовий етикет до неі, а не по голові ...звільненням. Та ще й безпідставно. 73%,кому тепер Порох не подобається? Він такого лайна навколо себе не дозволяв. Тим більш з жінками. Вражину Савченко і то помилував, хоча вона зрадлива невдячна могильнв КУРВА!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСуд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня
 
 
 
 
 
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