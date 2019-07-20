 Суд "Загребельська проти Зеленського": перше засідання відбудеться 23 липня

Справу розглядатиме Шостий апеляційний суд. Початок засідання призначено на 10 годину ранку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр протидії корупції".
Агія Загребельська відома розслідуваннями у сфері ігрового бізнесу, посередницьких "прокладкок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міністерства оборони та різноманітних схем у сфері Мін’юсту.
5 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення державної уповноваженої Антимонопольного комітету (АМКУ) Агії Загребельської. Однак причини звільнення Загребельської — невідомі.
Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч.2 ст.18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров’я, власне бажання та грубе порушення службових обов’язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав у відношенні до Загребельської не було.
Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента стосовно її роботи в АМКУ.
Які наші чиновники бідні ... ****** ...
УКРАИНА
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская. За три года сказочно разбогатела. Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия
02.04.2018 resonans.in.ua
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Алексей Дурнев
Знакомьтесь, госуполномоченная АМКУ (антимонопольный комитет Украины) Агия Загребельская. Эта красивая тетя, работая государственным чиновником в одной из ключевых структур, нацеленных на борьбу с коррупцией, за три года сказочно разбогатела.
Только в официальной декларации Агия написала себе 2,5 млн гривен, 200к долларов, 85к евро, 3 машины, две квартиры, 24 ювелирных изделия (на сумму от 3х млн), 5 дорогих часов, 16 картин и 5 антикварных изделий.
Короче пока мы угораем с цирка в ВР и спорим честный ли у нас генпрокурор, эта подруга **** нашу страну ежесекундно, выкачивая из нее бабло. Посмотрите на это довольное лицо, прямо сейчас ей заносят за правильное решение АМКУ.