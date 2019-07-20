EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4320  151
Все про:Богдан (22) люстрація (169) Офіс Президента (27)

 Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо"

Офіс Президента не став надавати документи про результати люстраційної перевірки керівника відомства Андрія Богдана. В Офісі обмежилися відповіддю про те, що Богдан був призначений на посаду відповідно до Конституції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом Адміністрації президента України, А. Богдан був призначений главою Адміністрації президента України і керівником Офісу президента України відповідно до Конституції та в межах повноважень президента України", - відповіла на запит журналістів керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.

При цьому вона проігнорувала питання про те, чи була щодо Андрія Богдана Люстраційна перевірка і чи пов'язано переформатування Адміністрації Президента в Офіс Президента зі спробою дати Богдану можливість уникнути люстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це особиста позиція Богдана, - Стефанчук про ідею зробити російську мову регіональною на Донбасі

"Громадське радіо" обіцяє направити в Офіс президента новий запит.

Про те, що призначення Андрія Богдана відбулося з порушенням закону "Про очищення влади", раніше заявляв заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, Адміністрація президента має надати матеріали люстраційної перевірки Андрія Богдана. 12 червня президент Володимир Зеленський вивів Петухова зі складу делегації в Гаагу.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко також заявляла, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

А один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв обіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138641
 
 
 Топ коментарі
 
Привыкайте, зехолопы, к правильному обращению: не царское это дело законы соблюдать и смердам на вопросы отвечать! Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 8138Ваше дело мироточить от благоговения.
 показати весь коментар
 
Зе.. бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий.
 показати весь коментар
 
Шкилет 73%-ного Зефила
Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 1927
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Обновіть методичку. Вальцман уже неактуальний, бо є Зєлєнскій, Шефіри, і Мандель.
 показати весь коментар
 
Так согласно закону о люстрации, руководитель ОПУ не попадает под люстрацию и может Богдан может занимать эту должность. Так же сотрудники ОПУ могут не подавать декларации теперь... Но "антикоррупционеры" почему то не устраивают митинги, их это не волнует теперь.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський зробив більше порушень Конституції, ніж Порошенко за п'ять років.
 показати весь коментар
 
 
В Николаеве клоуна зелебобку опустил гопник Федя, который является холопом бандита-наркомана Мултика😁
 показати весь коментар
 
 
О Боже, убогие, да направляйте ещё хоть 20 запросов. Богдан останется на все 5 лет.
 показати весь коментар
 
Тебя зелелоха не напрягает нарушение законов Украины карликом зелебобкой?
 показати весь коментар
 
 
Люстрированный холоп овоща и вора каломойши руководит президентом Украины, это для тебя норма?
 показати весь коментар
 
 
А ти уверен что Коломойський руководит Зеленским?!! Или это все только догадки!
После выборов в Раду все и прояснится кто кем руководит и ТД! А пока это только в лужу пердеть.
 показати весь коментар
 
Бурят богдан юрист каломойши, это тебя не наводит на мысли?
 показати весь коментар
 
 
Так он ещё у Луцика был адвокатом! А тебя не наводит на мысль?!!
 показати весь коментар
 
"ДА ПАШЛИ ВЫ !!! ". Кого-то мне это напоминает... 😁. Соскучились ? Встречайте ! Азиров 2.0 👏 👏 👏 😂
 показати весь коментар
 
 
Администрация это не КМУ,хоть весь 95 квартал туда возмет и репетиции проводят!
Вот когда на чиновничьи должностя будет совать не долюстрированых это уже другой вопрос!
 показати весь коментар
 
Этот офис Чертей весь надо люстрировать, желательно на столбах.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чому до Порошенка не було питань? Він мав би бути перший люстрований.
Цей Петро такий смішний, разом з своїми порохоботами Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 5490
 показати весь коментар
 
тому й не було питань,що вони відсутні Офис Президента проигнорировал запрос о люстрации Богдана, - "Громадське радіо" - Цензор.НЕТ 9038.це лише у бавовняних головах ці питання
 показати весь коментар
 
 
Може це хтось інший працював в уряді Азарова мінекономіки? Не Порошенко?
 показати весь коментар
 
там багато хто попрацював...але не дуже багато тих,хто по власному бажанню залишив
 показати весь коментар
 
 
Верховний суд допустив Куницького з паспортом Ізраїлю на вибори в Раду.
 показати весь коментар
 
 
Так же как и повестки. А? Шо? Какие повестки?
 показати весь коментар
 
 
То что при Пеиручи не сняли неприкосновенность! Отменили закон о незаконном збагаченні!
Те що прокуророрам діамантовим вирік так і не виникли.Це вас якось не турбує.
 показати весь коментар
 
 
Головне не дати мерзоті втекти потім до Ростову та Ізраїлю.
 показати весь коментар
 
Борису Козлову. Не возмущайтесь. Это выбор народа-гетьман Украины Попандопуло-клоун. И булаву всучили ему, царствуй над нами, твоими холопами. Жить по другому не приучены, и не хотим-это ж работать нужно до мозолей и седьмого пота А клоун или не клоун, неважно, лишь бы пообещал такую вожделенную и сладкую халяву. В отношение всяких там люстраций-холопы знайте своё место, и не вякайте. Чувствую-Зеленский то надолго. Он, действительно, из всех предыдущих президентов, наиболее ярко представляет хотелки населения Украины: хрен с той независимостью, не стрелять, конец войне и под руку России лишь бы жрать дала и выпить. Независимость в стакан не нальёшь и ею не закусишь. Вышло в действительности так, что бегали по майданам и сбрасывали президентов не ради того, чтобы трудиться и зарабатывать трудом, а ради "царя-батюшки", который и в стакан нальёт и закусь подсунет, и даст возможность стырить и продать, лишь бы не работать.
 показати весь коментар
 
 



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·10 ч

Почитав інтерв'ю Шефіра. Забудьте про все те, що ви раніше вважали нормальним управлінням державою. Це випадкові люди, вони самі не знають що робити. Вони не реагують на міжнародні події, тому що не знають, що це потрібно робити. У них немає плану і стратегії, а є робота з 9 до 6
 показати весь коментар
 
 
Зелебобка тупой, жалкий и безхребетный клоун. В Николаеве его унизил и отчитал гопник Федя Барна, который является директором аэропорта и холопом бандита-наркомана Мультика😁
 показати весь коментар
 
 
окружение Зеленского планирует отказаться от тендеров при строительстве дорог и заключать миллиардные контракты по переговорной процедуре. Как в России. Вывеской схемы будет привлечение «европейских» подрядчиков, а наполнением - украинские откаты. Курирует тему представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его главные подопечные - компания «Онур». Ну а потешным лоббистом дорожной Зе-реформы выступает сам президент.

Как известно, Зеленский дал НАБУ три месяца, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Мы предлагаем Сытнику не мелочиться и превзойти самые смелые ожидания президента. А именно - возбудить дело о злоупотреблении гражданином Зеленским служебным положением на посту президента, организации преступного сговора и принуждении к участию в этом сговоре заместителя председателя областного совета.
Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией «Онур» на ремонт Южной объездной дороги.

«Можно взять одного нормального… я не знаю… турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с «Онуром»? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.

Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.

Разумеется, президент не понимает, что чиновник - это не феодал, который может достать деньги из казны. Что есть бюджет, согласование Кабмина, утверждение парламентом и главное - тендер. Что чиновник не может и не должен назначать подрядчика волевым решением, причем даже не своим. И что подобные монологи - ничто иное как акт коррупции, транслируемый в национальный эфир.

Все можно было бы списать на гомерических масштабов неосведомленность главы государства, если бы не лицо главы ОПУ Богдана, одобрительно кивающее на заднем плане. Конечно, президент не понимает всех этих ваших бюрократических загогулин, но четко артикулирует слово «Онур» и вполне достоверно имитирует свое внутреннее озарение, что именно эта компания должна строить окружную дорогу Днепра. А затем и не только Днепра.

Проводником «Онура» в Офис президента выступает Руслан Стефанчук. При его содействии условные «турки» уже занесли в ОПУ некий план развития дорог Украины. Предполагается, что эта компания после выборов станет эксклюзивным партнером Укравтодора и займет доминирующее положение на рынке.

Фактически речь идет о создании нового Альткома, только без Колесникова и под турецкой вывеской. Для реализации этого амбициозного проекта Стефанчук предлагает отказаться от использования тендерного механизма при строительстве дорог. Напомним, что сегодня по закону госпредприятия должны проводить закупки свыше 200 тыс грн только на конкурсной основе. И поэтому реализация предложенной Зеленским схемы - криминальное правонарушение.

Стефанчук предлагает отказаться от системы «Прозорро» в дорожном строительстве и выбирать поставщиков вручную. Как в России. Звоним Ротенбергу и говорим: «Аркаша, есть очень ответственный проект - Крымский мост. Только ты один можешь справиться с таким вызовом». Аркаша говорит: «Не вопрос. 800 миллионов долларов - и мост будет». В итоге мост обходится в 5 миллиардов долларов, хотя даже не аналогичный, а в два раза больший китайский мост стоит 1,6 млрд долларов.
Похоже, что «Онуру» уготована роль украинского Аркаши. Отличие от России у нас пока в том, что Аркаша не должен быть зашкваренным и иметь годную пиар-историю. Нам будут строить дорогу европейцы!

Тут, правда, есть проблема. Говорят, что украинский филиал «Онура» потерял свою турецкую идентичность и работал под крышей Кононенко. Оттого и поднял только в 2017 году подрядов на 4,7 млрд грн. И в 2018-м материнская компания уже была вынуждена выходить на украинский рынок самостоятельно и конкурировать с дочкой. В связи с этим у нас вопрос к президенту: вы каких турков лоббируете - тех, которые под Кононенко или тех, которые пока бесхозные и неприкаянные?
 показати весь коментар
 
 
Интересно, кто этот текст будет читать? Учитесь делать ссылки.
 показати весь коментар
 
Ну я прочітав....
А той хто не взмиозі проаналізувати такий *великий обсяг інформаціі*,
ну ті що п'ятибітні...так тим воно і не треба, бо то є стадо Зебілів, то біологічне сміття.............
 показати весь коментар
 
 
С удовольствием понаблюдаю, как петики захлебнутся в этом "мусоре"
 показати весь коментар
 
Этого Богдана надо гнать чем быстрее тем лучше.
 показати весь коментар
 
 
Да он шестерка ,.гнать так Всю шоблу Каломоя продавшегося *****
 показати весь коментар
 
 
Усі голоси за партії, що не подолають 5% бар'єр, при підрахунку розподіляться пропорційно між силами, які пройшли у парламент.

Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлеБЕНЯ клав на запити укріїнців також як і на весь український народ, Україну і Українську Конституцію...
 показати весь коментар
 
 
Это логично, он же слуга обрезаного народа, а не украинского😁
 показати весь коментар
 
 
найбільше від цього постраждають бідні євреї
 показати весь коментар
 
А в охвиси усем по х..
Новие лица, однако.
 показати весь коментар
 
бидлу пора привикати до порядку. ато при баризі розійшлися, демократія. при пречесному Зе або мовчатимете в тряпочку, або співатимете осану!
 показати весь коментар
 
 
Кожен день в "офісі президента" починається з фізичних вправ. Всі стають струнко,піднявши праву руку вверх. Згодом, по команді "зе" всі опускають віддонизу праву руку і з видохом повітря дружньо скандують :"да и хрень с ней (або с ним)! "
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОфіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо"
 
 
 
 
 
 вгору