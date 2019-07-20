 Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом Адміністрації президента України, А. Богдан був призначений главою Адміністрації президента України і керівником Офісу президента України відповідно до Конституції та в межах повноважень президента України", - відповіла на запит журналістів керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.
При цьому вона проігнорувала питання про те, чи була щодо Андрія Богдана Люстраційна перевірка і чи пов'язано переформатування Адміністрації Президента в Офіс Президента зі спробою дати Богдану можливість уникнути люстрації.
"Громадське радіо" обіцяє направити в Офіс президента новий запит.
Про те, що призначення Андрія Богдана відбулося з порушенням закону "Про очищення влади", раніше заявляв заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, Адміністрація президента має надати матеріали люстраційної перевірки Андрія Богдана. 12 червня президент Володимир Зеленський вивів Петухова зі складу делегації в Гаагу.
Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко також заявляла, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.
А один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв обіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.
После выборов в Раду все и прояснится кто кем руководит и ТД! А пока это только в лужу пердеть.
Вот когда на чиновничьи должностя будет совать не долюстрированых это уже другой вопрос!
Цей Петро такий смішний, разом з своїми порохоботами
Те що прокуророрам діамантовим вирік так і не виникли.Це вас якось не турбує.
танец. Парася Никаноровна и Богдан "Сусик"
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·10 ч
Почитав інтерв'ю Шефіра. Забудьте про все те, що ви раніше вважали нормальним управлінням державою. Це випадкові люди, вони самі не знають що робити. Вони не реагують на міжнародні події, тому що не знають, що це потрібно робити. У них немає плану і стратегії, а є робота з 9 до 6
Как известно, Зеленский дал НАБУ три месяца, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Мы предлагаем Сытнику не мелочиться и превзойти самые смелые ожидания президента. А именно - возбудить дело о злоупотреблении гражданином Зеленским служебным положением на посту президента, организации преступного сговора и принуждении к участию в этом сговоре заместителя председателя областного совета.
Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией «Онур» на ремонт Южной объездной дороги.
«Можно взять одного нормального… я не знаю… турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с «Онуром»? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.
Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.
Разумеется, президент не понимает, что чиновник - это не феодал, который может достать деньги из казны. Что есть бюджет, согласование Кабмина, утверждение парламентом и главное - тендер. Что чиновник не может и не должен назначать подрядчика волевым решением, причем даже не своим. И что подобные монологи - ничто иное как акт коррупции, транслируемый в национальный эфир.
Все можно было бы списать на гомерических масштабов неосведомленность главы государства, если бы не лицо главы ОПУ Богдана, одобрительно кивающее на заднем плане. Конечно, президент не понимает всех этих ваших бюрократических загогулин, но четко артикулирует слово «Онур» и вполне достоверно имитирует свое внутреннее озарение, что именно эта компания должна строить окружную дорогу Днепра. А затем и не только Днепра.
Проводником «Онура» в Офис президента выступает Руслан Стефанчук. При его содействии условные «турки» уже занесли в ОПУ некий план развития дорог Украины. Предполагается, что эта компания после выборов станет эксклюзивным партнером Укравтодора и займет доминирующее положение на рынке.
Фактически речь идет о создании нового Альткома, только без Колесникова и под турецкой вывеской. Для реализации этого амбициозного проекта Стефанчук предлагает отказаться от использования тендерного механизма при строительстве дорог. Напомним, что сегодня по закону госпредприятия должны проводить закупки свыше 200 тыс грн только на конкурсной основе. И поэтому реализация предложенной Зеленским схемы - криминальное правонарушение.
Стефанчук предлагает отказаться от системы «Прозорро» в дорожном строительстве и выбирать поставщиков вручную. Как в России. Звоним Ротенбергу и говорим: «Аркаша, есть очень ответственный проект - Крымский мост. Только ты один можешь справиться с таким вызовом». Аркаша говорит: «Не вопрос. 800 миллионов долларов - и мост будет». В итоге мост обходится в 5 миллиардов долларов, хотя даже не аналогичный, а в два раза больший китайский мост стоит 1,6 млрд долларов.
Похоже, что «Онуру» уготована роль украинского Аркаши. Отличие от России у нас пока в том, что Аркаша не должен быть зашкваренным и иметь годную пиар-историю. Нам будут строить дорогу европейцы!
Тут, правда, есть проблема. Говорят, что украинский филиал «Онура» потерял свою турецкую идентичность и работал под крышей Кононенко. Оттого и поднял только в 2017 году подрядов на 4,7 млрд грн. И в 2018-м материнская компания уже была вынуждена выходить на украинский рынок самостоятельно и конкурировать с дочкой. В связи с этим у нас вопрос к президенту: вы каких турков лоббируете - тех, которые под Кононенко или тех, которые пока бесхозные и неприкаянные?
А той хто не взмиозі проаналізувати такий *великий обсяг інформаціі*,
ну ті що п'ятибітні...так тим воно і не треба, бо то є стадо Зебілів, то біологічне сміття.............
Тобто, кожен бюлетень за партію, яка не пройшла у парламент, може посилити позиції проросійських сил.
Новие лица, однако.