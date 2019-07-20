 Офіс Президента проігнорував запит про люстрацію Богдана, - "Громадське радіо"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

"За інформацією, наданою Департаментом управління персоналом Адміністрації президента України, А. Богдан був призначений главою Адміністрації президента України і керівником Офісу президента України відповідно до Конституції та в межах повноважень президента України", - відповіла на запит журналістів керівник Головного департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлана Кондзеля.

При цьому вона проігнорувала питання про те, чи була щодо Андрія Богдана Люстраційна перевірка і чи пов'язано переформатування Адміністрації Президента в Офіс Президента зі спробою дати Богдану можливість уникнути люстрації.

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"Громадське радіо" обіцяє направити в Офіс президента новий запит.

Про те, що призначення Андрія Богдана відбулося з порушенням закону "Про очищення влади", раніше заявляв заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. За його словами, Адміністрація президента має надати матеріали люстраційної перевірки Андрія Богдана. 12 червня президент Володимир Зеленський вивів Петухова зі складу делегації в Гаагу.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко також заявляла, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

А один з авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв обіцяв, що призначення Богдана буде оскаржене в суді.