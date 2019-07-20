 Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів",- написав він у фейсбуці.
Зеленський додав, що розкриття вбивства Павла Шеремета попередній президент і правоохоронні органи називали "справою честі".
"Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей", - підкреслив глава держави.
20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Не может указ подписать о раскрытии убийства?
Потому что человеческая жизнь.
Но меня так же волнует вопрос"кто убил 13 000 человек?"
Для чего мне государство не выполняющее свои функции?
Если вам ничего не нужно откажитесь от всего принятого в этом мире.
Начните от отказа от денежных купюр.
Нє ?
Потому что он глава.
У каждого своя роль и своя вина.
Я не знаю кто вам промывает мозги что это все не имеет практического значения и почему эти люди не отказываются от всего этого и не идут жить в лес.
Кроме того что безнаказанность дает ему картбланш на новые убийства это еще предательство тех людей которые погибли защищая твою сраку.
С такой философией ты плохо закончишь.
Убийца не сможет заявить что он не убийца потому что у вас нет права его так называть так как нет соответствуюещего решения суда.
Он так скажет и будет прав и с ним согласятся.
Аотому что так принято.
Такие правила.
Так же как принято что деньги это ср- во обмена.
Без них вы не сможете купить себе еды и умрете от голода.
Вот и вся цена вашей философии.
Міфологізація Павла Шеремета. «Білоруський журналіст» із 17-річним стажем роботи на російські телеканали.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/78111/Mifologizacija_Pavla_Sheremeta_Biloruskyj_zhurnalist_iz_17richnym
"" 20.07
Ага, сейчас они побегут искать. 3 года не искали, а за день до выборов найдут. Видео парочки, которая бомбу закладывала есть, а найти не могут. Не потому ли что те кого ищут и кто ищет находятся в подчинении у одних и тех же людей..
Шеремет чехвостил его за то, что он хитро "доит" россию.
Люди, которые слушали его в эфирах радио "Вести" говорят, что он в своих выступлениях рассуждал на всякие-разные философские темы и в критике украинской власти особо замечен не был.
Нащо це фарисейство, якщо насправді плювати пан Зеленський на то хотів?
Президент хочет узнать и я тоже хочу знать.
и думаю 90% украинцев хочет знать.
и не только это...меня вот интересует
кто ответит за моряков посланных на убой
ради удержания у кормушки ?
или если ты на мове и в вышиванке ,то патриот ?
ты с вышиваты ???
Не ответит,ПЕСики облают как слона...
моськи,сэр...
шоб попустыло )))
гівнахалви набрав. Питання щодо закону про імпічмент - тиша. Питання про декларації працівників офісу - Шефіру аж дихання в зобі сперло. Питання - де конкурси на посади держслужбовців - набридли вже морди андрюхіних друзів - тиша...Ну і так далі - питань, як казав пан Зеленський більше ніж відповідей. Власне відповідей взагалі немає.
Чи бургер у роті застряг ?
меня больше интересует грёбаная "недоторканiсть"
"слуг" которые в зРАДЕ засели !
а презиков мы и без импичмента меняем как носки !!!
удовлетворён,не ?
Именно эту идею навязывал Кремль в то время.
Последнее интервью это то, которое он давал Вересню?
И кто именно те нормальные люди, которые называли фамилию заказчика?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/184424_1563614172
А хто не знає,з ким була остання зустріч того Шеремета ?
Хотя, если мосх подгорел от телевизора и разнообразных сватокварталов, то даже тени обьективности не будет.