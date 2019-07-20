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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2174) Шеремет (225)

 Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей"

Українська спільнота вже давно має отримати відповідь на питання "Хто вбив Павла?"

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"23 липня прошу зібратися Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції та голову СБУ й доповісти про хід розслідування. Запрошую на зустріч журналістів",- написав він у фейсбуці.

Зеленський додав, що розкриття вбивства Павла Шеремета попередній президент і правоохоронні органи називали "справою честі".

"Минуло 3 роки. Питань залишається більше, ніж відповідей", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: Запитань поки що більше, ніж відповідей 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138640
 
   
 Топ коментарі
 
мда
и только выброшенные прибоем красные труселя валялись на берегу, словно позабытая народом совесть.» 😁
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Тю, та все ж ясно як Божий день. Порох то всьо, Порох! І війну розвязав, і референдум провів, і паспорти російські повидавав...Да ще до багатьох арсеналів не добралась його барижна рука, але тотаке, Владімір прідьот-порядок навєдьот!
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Блин, он что?
Не может указ подписать о раскрытии убийства?
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достаточно одного йєво грозного слова і жеста
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да ну для СБУ это было сложно , это же не за маленьким евреем 500 СБУшникам гоняться Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 6121
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Это важно конечно.
Потому что человеческая жизнь.
Но меня так же волнует вопрос"кто убил 13 000 человек?"
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а ты до сих пор не знаешь?путин-куйло их всех лично и поубивал, тут расследование проводить нет необходимости
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А ты не знаешь что без решения суда никто не может быть назван виновным?
Для чего мне государство не выполняющее свои функции?
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тебе нужна это формальность?тогда тебе точно станет легче?или может станет легче этим тысячам убитых, после такой формальности?
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Ой,да прекращайте филосовствовать.
Если вам ничего не нужно откажитесь от всего принятого в этом мире.
Начните от отказа от денежных купюр.
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ВР наче назвала расєю агресором.
Нє ?
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кстати да, и если следовать логике, можно во всем обвинить главу государства агрессора...но троллю, похожи нужны "шашечки, а не ехать"
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Естественно что глава государства агрессора во всем и виноват.
Потому что он глава.
У каждого своя роль и своя вина.
Я не знаю кто вам промывает мозги что это все не имеет практического значения и почему эти люди не отказываются от всего этого и не идут жить в лес.
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потому что это реально не имеет практического значения--а если и имеет, то только хуже нам сделает...по твоей логике, раз у нас есть агрессия куйла, то по всем законам и конституции, надо всеобщую мобилизацию проводить и с ним открыто и воевать...но радует, что в руководстве страны таких тупых троллей нет
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Т.е. ты тупой тролль утвкрждаешь что преступления *****,в том числе убийства людей нужно умалчивать что бы не раздражать его.
Кроме того что безнаказанность дает ему картбланш на новые убийства это еще предательство тех людей которые погибли защищая твою сраку.
С такой философией ты плохо закончишь.
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передергивать только не надо, понятно, что без денег прожить не удастся, раз коммунизм построить не удалось...а вот какой практический толк, что белое назовут белым, а черное назовут черным и оформят в виде судебного решения?ну разве что чувство глубокого удовлетворения, которое вряд ли нам сильно поможет
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Практический толк простой.
Убийца не сможет заявить что он не убийца потому что у вас нет права его так называть так как нет соответствуюещего решения суда.
Он так скажет и будет прав и с ним согласятся.
Аотому что так принято.
Такие правила.
Так же как принято что деньги это ср- во обмена.
Без них вы не сможете купить себе еды и умрете от голода.
Вот и вся цена вашей философии.
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ну ты прямо философ...какая нам практическая польза от того что суд это установит?и не придется ли тогда нам точно отказаться от всего россейского, чего у нас еще много?(например. теже твелы)вот и цена твоей философии...понятно, что возможно и лицемерная позиция, но вот так мир и устроен...и к чему тут деньги суешь вообще непонятно...без денег выжить практически нереально, а без суда над путины как нибудь проживем)))
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А кто то все ПЭРЭДБАЧИВ и ни ........ я не сделал.
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Петя и одновременно кум Медведчука ставил задание ликвидировать честных журналистов и активистов по этому никто и не найден за 5 лет.
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Что такого честного заявлял Шеремет?

Міфологізація Павла Шеремета. «Білоруський журналіст» із 17-річним стажем роботи на російські телеканали.

http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/78111/Mifologizacija_Pavla_Sheremeta_Biloruskyj_zhurnalist_iz_17richnym





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Беларусы про своего Павла , который как и многие вынужден был бежать из Беларуси после выборов 10г, когда в Минске стояли бтэры, не только вся милиция согнана была в Минск (а её самое большое количество в МИРЕ на душу населения, стараниями раши и колхозного клоуна) Но! и раш спец подразделения участвовали, более 1000 (тысячи арестованных) , много раненных ......
"" 20.07
Ага, сейчас они побегут искать. 3 года не искали, а за день до выборов найдут. Видео парочки, которая бомбу закладывала есть, а найти не могут. Не потому ли что те кого ищут и кто ищет находятся в подчинении у одних и тех же людей..
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Так может это Лукашенко его убил? Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 5574
Шеремет чехвостил его за то, что он хитро "доит" россию.
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Если бы был российский след, давно бы уже раззвонили по всему свету. Смотрите журналистское расследование, опубликовано еще год назад и интервью с грузинкой из МВД. Шеремет влез во внутриукраинские разборки и был ликвидирован.Шеремет подписал себе приговор своим последним выступлением о олигархах (украинских)
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Где факты того, что он куда-то влез?
Люди, которые слушали его в эфирах радио "Вести" говорят, что он в своих выступлениях рассуждал на всякие-разные философские темы и в критике украинской власти особо замечен не был.
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открываете ютуб, и просто нэт поисковики . запрос - Шеремет последние интервью , разоблачения. (вы до сих пор не научились пользоваться интернетом?, научу)
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Овва!...Вилупився!....І такий, одразу - "хочу знать", "три дня", прошу собраться"! Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 9225 Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 9225 Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 9225

Нащо це фарисейство, якщо насправді плювати пан Зеленський на то хотів?
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а не спросит,почему не спросил !
Президент хочет узнать и я тоже хочу знать.
и думаю 90% украинцев хочет знать.
и не только это...меня вот интересует
кто ответит за моряков посланных на убой
ради удержания у кормушки ?
или если ты на мове и в вышиванке ,то патриот ?
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Шановний пане Ілья! Нічого Зеленський не хоче взнати - плювати він хотів на того Шеремета! І "90% украинцев" вчергове нічого не взнають - це тупий піар і чергове псування повітря від пана Зеленського. Шоу маст гоу он, як кажуть наші західні партнери.
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Президенту задают вопрос,обязан ответить !
Не ответит,ПЕСики облают как слона...
моськи,сэр... Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 5651
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главное в церковь не посылает свечку поставить
шоб попустыло ))) Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 3298
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Ну то так! Пану Зеленському задали питання про люстрацію Богдана - повний рот гівна халви набрав. Питання щодо закону про імпічмент - тиша. Питання про декларації працівників офісу - Шефіру аж дихання в зобі сперло. Питання - де конкурси на посади держслужбовців - набридли вже морди андрюхіних друзів - тиша...Ну і так далі - питань, як казав пан Зеленський більше ніж відповідей. Власне відповідей взагалі немає.
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а вовка кто такой Щеремет знал в 2014 м Зеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей" - Цензор.НЕТ 5654
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а народ хочет узнать уЗеленского когда он подпишет закон об импичменте?
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Это уже неважно. С 22-го июня в стране установлена диктатура.
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Виходить, раз вчасно не підписав, Закон вважається діючим.
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По суті зауваження відповідь є ?
Чи бургер у роті застряг ?
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ты чё на хотел?
меня больше интересует грёбаная "недоторканiсть"
"слуг" которые в зРАДЕ засели !
а презиков мы и без импичмента меняем как носки !!!
удовлетворён,не ?
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Шеремет работал в своё время на Березовского; всё это мафиозные разборки, не имеющие к народу Украины никакого отношения.
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Не исключено, что его убили для демонстрации Западу хаоса, беспредела, неспособности украинской власти контролировать ситуацию в Украине.
Именно эту идею навязывал Кремль в то время.
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его убили украинские олигархи, его интервью последние смотрите, и потом (после смерти его) интервью нормальных людей, которые называют даже фамилию заказчика. Да, он был такой, - бесстрашный, и у нас , и с рашей и у вас / Мiнск
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Вы хоть бы ориентиры какие-то дали.
Последнее интервью это то, которое он давал Вересню?
И кто именно те нормальные люди, которые называли фамилию заказчика?
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Березовский его выжил со своей программы как неугодного для "братских славянских православных" отношений...
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вы в теме для начала разберитесь, и не пишите всякий бред / Мiнск
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Показуха! Шеремета убили, чтобы сунуть палки Пороху в колеса и пилить про то, где расследования, почему никто не наказан!
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Якщо парочка вже "тю-тю", то і знайти їх не можна...
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""Усё залежыць ад следчай групы, як раней пісаў знакаміты ўкраінскі чыноўнік! Ён тады казаў, што калі б следства вяла група, якая разкрыла забойства журналіста Гаргадзэ! І пры тым не пабаялася назваць імя вялікага чыноўніка- заказчыка забойства! А ў гэтым выпадку ўсё адбываецца наадварот. Следства альбо купляна, ці па іншых прычынах упёрлася ў тупік! Нам- беларусам шкада, што так бяздарна праходзіць справа расследу смерці нашага земляка!"" / Мiнск
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Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Офис Владимира Зеленского не намерен показывать украинцам свои е-декларации.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/184424_1563614172
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Може попутно і про розслідування вбивства Тимчука і Кирила Тлявова хай Аваков розкаже ? Чи це не справа честі ?
А хто не знає,з ким була остання зустріч того Шеремета ?
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Шеремет сейчас бы был единственным топовым журналистом, который выступал бы против Зеленского и банды Коломойского. Он очень хорошо знал бандитов с руководства Нац. корпуса, так они были причастны к убийству в Беларуси оператора Завадского, с которым Шеремет работал. Поэтому его заблаговременно и убили.
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Прищемите яйца Порошенку и Авакову, и они расскажут .кто ,как и зачем убили Шеремета .
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Указывая на неконституционные и зачастую тупые, да и антигосударственные действия и шаги нового президента и его офигенной комманды, в ответ всегда услышите - "А вот ваш Порох............". Вообще то, он точно такой же "наш", как и "ваш". И пылкой всепоглощающей любви к нему как не было, так и нет. Но ВСЕ познается в сравнении)
Хотя, если мосх подгорел от телевизора и разнообразных сватокварталов, то даже тени обьективности не будет.
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А на кого работал Шеремет? Разве на Украину? Он же гражданини РФ...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський хоче дізнатися про хід розслідування вбивства Шеремета: "Запитань поки що більше, ніж відповідей"
 
 
 
 
 
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