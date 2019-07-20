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 Київські новини, Суспільство
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 "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 липня, виповнюється рівно три роки з дня вбивства журналіста Павла Шеремета. У Києві відбулася акція пам'яті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь в акції, яка почалася о 8:00 на перетині вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, взяли тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, народні депутати і колишні колеги Шеремета. Всі вони зазначили, що розслідування вбивства Павла рухається дуже повільно.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зачитала заяву від колег і родичів Павла.

З дня вбивства і тодішній президент Петро Порошенко і керівники правоохоронних органів говорили, що це (розслідування. - Ред.) є справою честі для української держави, а також тестом змін у правоохоронній системі. Але з часом для українських чиновників розкриття цієї справи перетворилося в ганебне мовчання", - зазначила Мусаєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета, - журналістка Бабинець

Вона нагадала, що останній публічний звіт з розслідування вбивства Шеремета був 17 лютого 2017.

"За час, який минув від дня вбивства нашого колеги, в Україні змінився президент. Сьогодні, в третю річницю загибелі Павла, ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли відповісти на питання: "Хто вбив Павла?" Ми підкреслюємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко і голова Нацполіції Сергій Князєв через нерозкриття цієї справи повинні піти у відставку. Ми сподіваємося, що парламент дев'ятого скликання підтримає цей запит суспільства на встановлення справедливості", - йдеться в заяві рідних і колег Шеремета.

Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 01
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 02
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 03
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 04
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 05
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 06
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 07
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 08
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 09
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 10Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 11
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 12
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 13
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 14
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 15
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 16
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 17
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 18
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 19
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 20
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 21
Хто вбив Павла? Три роки без відповіді. У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета 22

Фото/відео - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко: коло підозрюваних у вбивстві Шеремета зменшилося

20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138639
 
   
 Топ коментарі
 
Так само вбили Аміну, інших..
Просто в нас діє проросійська сила, зараз вона отримає ще більше влади і тоді всі переслідування патріотів стануть легальними.
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ми і так знаємо - росія вбивала.
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читала вчера от Америки, следят за уже начавшееся преследования и не в восторге. Так что куда заведет зеленое болото время покажет, но поддержки оно не будет иметь. Все так явно и не для Украины.
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странные активисты. Думают что помитингуют в маечках с принтами "про павла"и тут же найдется виновный...

Как вообще можно что то требовать от следствия,если до сих пор ничего не найдено ?

Часто такие преступления или раскрываются по горячим следам или вообще не раскрываются. Иногда могут раскрываться позже совершенно случайно....
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Лучше бы вы пикетировали иностранные посольства и призвали ООН ввести санкции и запрет на вьезд в Европу тех чиновников кто откровенно саботирует расследование. Пускай Йугик не по Сейшелах разьежает и сидит в своей жмеринке на ставке и чешет тыковку.
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Вокруг Притулы трупы роятся - ревнивец Литвин мимо не проходил ?
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Нащо даремно черевики бити? Напишіть вже один раз назавжди плакат: Хто розстріляв Небесну Сотню? Хто вбив Чорновола? Хто вбив Гетьмана? Хто вбив Гонгадзе? Хто вбив Кравченко? Хто вбив Кирпу? Хто вбив Кушнарьова? Хто вбив Щербаня? ... (ну там - дописуйте - кому що цікаво). І все ж було "делом чести".

І ходіть з цим плакатом, ходіть, ходіть, ходіть, ходіть, ходіть... Бажано по десять тисяч кроків на день - щоб якась користь від цього була, окрім пустого піару та фарисейства......
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Люди, ви хоч в "Вікіпедії" почитайте, ким був той Шеремет, яка була його роль у приході Путіна до влади (підказка: власне Шеремет займався інформаційним забезпеченням другої чеченської війни в 1999-2000 роках). Одне те, що він вів проґраму "Врємя" на зміну з Доренком, коли всі пристойні журналісти відмовились це робити, багато про що свідчить. Хоча він походив з білоруської провінції і до кінця життя говорив російською з акцентом та "косноязично", він ненавидив білоруську мову та культуру настільки, що вони в нього викликали буквально фізіолоґічну відразу. Фінансований ФСБ "опозиційний" сайт "Белорусский партизан", редактором якого він був, роками не мав білоруської версії, бо так була його "принципова позиція". Це був ворог білоруської нації, і тільки дурень може повірити, що він був другом нації української.
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+ его любовная связь с владельцем и редактором раскрученного "либерального" интернет СМИ, имевшего большое влияние на умы во время Майдана, с точки зрения российских спецслужб, вполне могла быть удачной "операцией по внедрению (влиянию)"
Ведь корреспонденты УП и в АТО ездили и в Раде интервью брали и имеют разный инсайд на политиков и т.д....

Кстати говорят что в УП до сих пор работает несколько журналистов-- граждан РФ. Может поэтому в последние годы , когда читаешь новостную ленту УП создается впечатление что читаешь новости кремлевского агенства ТАСС
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Шеремета хитро ватный журналист был, как то пох на него, пусть паРаша с белоРашкой за него переживают, он был гражданином этих гнойников.
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помню , когда впервые прозвучала фамилия Бородай в связи с захватом группой Стрельцова Славянска, Шеремет выдал твит, типа " Ха, да какой он гебист. ? Бородай -- простой московский политтехнолог и я с ним давно знаком." Интересно поменял ли Шеремет мнение после того как полковника ФСБ Бородая назначили главой ДНР ?
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Павло дотрынделся, и стал удобной жертвой для Путина, как и Бузина. Что неясно?

а в связи с новым хайпом мне интересно одно - кого Зеленский готовит на место Авакова?
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Не хочу бути циніком і не є ним,але мені не подобається коли на трагедіях,вбивствах роблять піар політикі , чиновникі, горе--патріоти, пройдисвіти і професіональні піарщикі. Кожне життя дороге і його втрата це горе для рідних і близьких. А ми вибираємо---"важливіші" втрати і робимо на цьому горі (для рідних) танці і шманці. Потрібно памятати не тільки журналістів ,які в своїй масі є продажні,працюють на замовлення і на фейки, а і тих героїв .які гинуть нас захищаючи від фашистської росії
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Шеремет сейчас бы был единственным топовым журналистом, который выступал бы против Зеленского и банды Коломойского. Он очень хорошо знал бандитов с руководства Нац. корпуса, так они были причастны к убийству в Беларуси оператора Завадского, с которым Шеремет работал. Поэтому его заблаговременно и убили.
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принципиально ответ вот здесь
https://www.obozrevatel.com/crime/spetssluzhbyi-rossii-nanesli-smertelnyij-udar-po-ukraine.htm
а когда реально это будет расследовано.......... боюсь после того когда у нас будет боль мень
нормальный парламент и през........ это как с делом Гонгадзе короче.
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новини"Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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