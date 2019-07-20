 "Хто вбив Павла? Три роки без відповіді". У Києві відбулася акція до річниці вбивства Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Участь в акції, яка почалася о 8:00 на перетині вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, взяли тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, народні депутати і колишні колеги Шеремета. Всі вони зазначили, що розслідування вбивства Павла рухається дуже повільно.
Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва зачитала заяву від колег і родичів Павла.
З дня вбивства і тодішній президент Петро Порошенко і керівники правоохоронних органів говорили, що це (розслідування. - Ред.) є справою честі для української держави, а також тестом змін у правоохоронній системі. Але з часом для українських чиновників розкриття цієї справи перетворилося в ганебне мовчання", - зазначила Мусаєва.
Вона нагадала, що останній публічний звіт з розслідування вбивства Шеремета був 17 лютого 2017.
"За час, який минув від дня вбивства нашого колеги, в Україні змінився президент. Сьогодні, в третю річницю загибелі Павла, ми вимагаємо політичної відповідальності для керівників правоохоронних органів, які так і не змогли відповісти на питання: "Хто вбив Павла?" Ми підкреслюємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко і голова Нацполіції Сергій Князєв через нерозкриття цієї справи повинні піти у відставку. Ми сподіваємося, що парламент дев'ятого скликання підтримає цей запит суспільства на встановлення справедливості", - йдеться в заяві рідних і колег Шеремета.
Фото/відео - Олег Богачук
20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".
Как вообще можно что то требовать от следствия,если до сих пор ничего не найдено ?
Часто такие преступления или раскрываются по горячим следам или вообще не раскрываются. Иногда могут раскрываться позже совершенно случайно....
І ходіть з цим плакатом, ходіть, ходіть, ходіть, ходіть, ходіть... Бажано по десять тисяч кроків на день - щоб якась користь від цього була, окрім пустого піару та фарисейства......
Ведь корреспонденты УП и в АТО ездили и в Раде интервью брали и имеют разный инсайд на политиков и т.д....
Кстати говорят что в УП до сих пор работает несколько журналистов-- граждан РФ. Может поэтому в последние годы , когда читаешь новостную ленту УП создается впечатление что читаешь новости кремлевского агенства ТАСС
а в связи с новым хайпом мне интересно одно - кого Зеленский готовит на место Авакова?
https://www.obozrevatel.com/crime/spetssluzhbyi-rossii-nanesli-smertelnyij-udar-po-ukraine.htm
а когда реально это будет расследовано.......... боюсь после того когда у нас будет боль мень
нормальный парламент и през........ это как с делом Гонгадзе короче.