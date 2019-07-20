EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  4417  137
Все про:ГТС (77) Нефьодов (68) Мерило (16) електронні послуги (1)

 Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов

Експерт з електронних реформ Яніка Мерило буде курирувати продакт-менеджмент і дизайн процесів у новій Державній митній службі України.

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Коротке, але важливе повідомлення. Яніка Меріло долучається до побудови нової митниці. Буде займатись продакт-менеджментом, особливо в напрямку дизайну процесів, із якими будуть стикатись клієнти Держмитслужби. Тепер за цей напрямок я спокійний", - написав він у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов

Яніка Мерило підтвердила інформацію про роботу в Митній службі.

"Так, правда. Так, обіцяю зробити все можливе і щодо митниці і щодо E-Health в сфері держреформи. Ці два проекти для мене найважливіші в електронних реформах. Я ж обіцяла 5 років тому зробити все, що вмію для електронної держави", - написала вона на своїй сторінці в соцсітці.

Раніше повідомлялося, що Мерило буде курирувати напрямок E-Health проекту "Держава в смартфоні".

Нагадаємо, естонка Мерило з січня по травень 2015 року було радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса. На цій посаді відповідала за залучення інвестицій, покращення інвестиційного та бізнес-клімату, координацію міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.

З кінця 2015 року Мерило стала директором з інновацій мерії Львова. Вона також є президентом Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA). Спеціалізація Мерило - впровадження IT-технологій в роботу органів влади.

У серпні 2016 року  вона перейшла на роботу в мерію Дніпра, ставши заступником міського голови Бориса Філатова.

Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138634
 
   
 Топ коментарі
 
Була, там, була тут, була при тому, вона фахівець, а що конкретно за цей час вона зробила та досягла поки була, чи просто була???)))))
 показати весь коментар
 
Продакт менеджмент?
Ну тут и прорвало:

- Тюнинг коворкинг!
- Паблик реновация!
- Транс грумминг!
- Дип дропинг!

Ну по нашему - будет страдать хернёй и зе-клоунингом
 показати весь коментар
 
Одни менеджеры кругом и дизайнеры. А работать кто будет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Кажется, девушка службой ошиблась. После специализации в "ангельских инвестициях", а именно так написано в ее биографии, была так утомлена, что решила вернутся к заслуженному отдыху госслужбы. Имеет сертификат MBA, который на госслужбе вообще не помощник, так как госслужба не бизнес. Или бизнес? Понятное дело, что за каждой красавицей стоит мэн, который ей все это обеспечивает и благодаря которому она может себе позволить заниматься всякой хренью между посещениями СПА салонов и парикмахерских. Девочку привлек Омелян к себе в помощницы и когда тот сам становится не у дел, то девочка нуждается в дальнейшем трудоустройстве. Вот ей и подискали место "по силам". Девочка работала "программистом". Интересно, сколько строк программного кода она написала? Хорошее слово, программист, широкое. Бог его знает, что оно может значить. Все что угодно в этом случае. Я знаю одного реального программиста-девушку, которая занималась кодированием. Это Линда Дудиньяк.
 показати весь коментар
 
 
а чего Линда а не Маричка Приходько? чи у нас украинки уже закончились?
 показати весь коментар
 
ПРОПОНУЄТЕ нІЦОЙ,ФАРІОН АБО гЕРАЩЕНКО? Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3267
 показати весь коментар
 
ЦЕ ТИПОВА ЗАЗДРІСТЬ..
ПРОГРАМЕРА-ЛУЗЕРА.
котрому не вдалося перейти з паскаля на Яву Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3043
 показати весь коментар
 
Речь ведь не обо мне, а о вас и вашей профессии бота. До которой вы, похоже, скатились с Явы? Или вы слово такое лишь где-то слышали? Ну ка расскажете нам о Яве, это остров такой, верно?
 показати весь коментар
 
 
перестройка работы таможен будет состоять в следующем - раньше заносили только своему начальнику (он дальше знал шо делать) а теперь и напрямую и айтишникам от мерилы.... так что ли?
 показати весь коментар
 
свідомість лузера-

я не знаю,як-значить інші точно не знають.
 показати весь коментар
 
У Pavlo Dudra похоже сегодня бенефис. Ответственный бот по этой публикации? Перекурите немного, усталость накапливается. А всех денег не заработаешь.
 показати весь коментар
 
 
Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 731

І ЗВІСНО Ж,Є КАТЕГОРИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ДОМОВЛЕНОСТІ З ЄВРОСОЮЗОМ І ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПАРАЛЕЛЬНИХ МИТНИХ ПУНКТІВ..
ДУМАЮ,СПРАВА ВИМАГАЄ ПІВ РОКУ-РІК
 показати весь коментар
 
Звісно, нова печатка - це дуже важливо у сенсі боротьби з контрабандою!
 показати весь коментар
 
 
це,доречі,чудовий хід.. ідентифікація КОЖНОГО МИТНИКА.

ТУПИМ НЕ ПОЯСНИТИ.
 показати весь коментар
 
дудра ты шо митник? тогда понятно. а шо нервничаешь? я тебе тоже могу вопрос моей компетенции скажем , например, из области мобильной связи задать, ты не ответишь, а я скажу шо ты тупой!
 показати весь коментар
 
А раніше номерів на печатках не було? І їх не під расписку видавали?
 показати весь коментар
 
Сорос рассаживает своих либерастов на все злачные потоки.
 показати весь коментар
 
Почитайте біографію цієї пані Мерило.

Українською: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE

Російською: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

Тільки велике прохання - читайте уважно, зіставляйте дати, вираховуйте скільки їй у кожен момент було років, і думайте - як таке може бути в реальному житті?
Це біографія аферистки.
 показати весь коментар
 
 
Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський звернувся в Instagram до президента України Володимиру Зеленського.
Форвард запропонував себе на роль радника глави держави з розвитку українського футболу, пригадавши Зеленському його гумористичні номери про Мілевського. Про це пише 24tv.ua
"Володимир Олександрович, добрий вечір! Коли ви грали мене в "Кварталі 95", я на це не ображався. Чи готові ви взяти мене в свою команду радником з розвитку українського футболу? З повагою, Артем Володимирович Мілевський", - написав футболіст у коментарях.
 показати весь коментар
 
Кстати, знаете что подумал? Продакт-менедмент на таможне, это же очень сочетаемые вещи и он нужен. Такожня конфискует у импортеров продукты, а кто-же должен их продавать. Вот Яника и тут пригодилась.
 показати весь коментар
 
Продає їх виконавча служба.
Митниця до цього жодного відношення не має.
 показати весь коментар
 
Вот как? Почему же тогда после каждого досмотра таможенник хочет себе что-нибудь "в подарок", себе и еще начальнику? А как дорогие брендовые вещи вываливают из контейнера, прямо в грязь, без присутствия представителя владельца? Потом часть вещей куда-то "теряется". Да что говорить, иногда с десяток контейнеров в порту "теряется". Правда, никто не знает куда. Зачем таможне "продуктовый менеджер"? Какие продукты она будет менеджировать?
 показати весь коментар
 
на фронт этого нефедю. Пусть там дизайнирует
 показати весь коментар
 
Чувакам и чувихам такие красивые слова нравятся.
 показати весь коментар
 
 
Губатенькая переспав кучу денег в Днепре на эфимерные программы, перебралась на ступеньку выше
 показати весь коментар
 
конечно....какая же работа таможни без дизайна?...Это только глубокие провинции,типа скандинавских стран,никак не доходят до такого прогресса,а мы-"за явропой всей"..
 показати весь коментар
 
опа ещё один нахлебник в системе, небось з/п за такую важную работу будет тысяч 200-300
 показати весь коментар
 
 
Схоже, я помилявся. Людей на форумі не дуже багато.
 показати весь коментар
 
Как жили то раньше без продакт-менеджмента? Ну зато теперь ...!!!!
 показати весь коментар
 
- чем занимаетесь?
- продакт менеджментом!
- а работаете где?
- мне не надо, я хипстер!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов
 
 
 
 
 
 вгору