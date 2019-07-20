 Мерило займеться продакт-менеджментом і дизайном процесів у новій Держмитслужбі, - Нефьодов

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Коротке, але важливе повідомлення. Яніка Меріло долучається до побудови нової митниці. Буде займатись продакт-менеджментом, особливо в напрямку дизайну процесів, із якими будуть стикатись клієнти Держмитслужби. Тепер за цей напрямок я спокійний", - написав він у фейсбуці.
Яніка Мерило підтвердила інформацію про роботу в Митній службі.
"Так, правда. Так, обіцяю зробити все можливе і щодо митниці і щодо E-Health в сфері держреформи. Ці два проекти для мене найважливіші в електронних реформах. Я ж обіцяла 5 років тому зробити все, що вмію для електронної держави", - написала вона на своїй сторінці в соцсітці.
Раніше повідомлялося, що Мерило буде курирувати напрямок E-Health проекту "Держава в смартфоні".
Нагадаємо, естонка Мерило з січня по травень 2015 року було радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса. На цій посаді відповідала за залучення інвестицій, покращення інвестиційного та бізнес-клімату, координацію міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.
З кінця 2015 року Мерило стала директором з інновацій мерії Львова. Вона також є президентом Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA). Спеціалізація Мерило - впровадження IT-технологій в роботу органів влади.
У серпні 2016 року вона перейшла на роботу в мерію Дніпра, ставши заступником міського голови Бориса Філатова.
ПРОГРАМЕРА-ЛУЗЕРА.
котрому не вдалося перейти з паскаля на Яву
я не знаю,як-значить інші точно не знають.
І ЗВІСНО Ж,Є КАТЕГОРИЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ДОМОВЛЕНОСТІ З ЄВРОСОЮЗОМ І ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПАРАЛЕЛЬНИХ МИТНИХ ПУНКТІВ..
ДУМАЮ,СПРАВА ВИМАГАЄ ПІВ РОКУ-РІК
ТУПИМ НЕ ПОЯСНИТИ.
://www.youtube.com/watch?v=B9pZ_gVWJJc
Українською: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
Російською: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE,_%D0%AF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Тільки велике прохання - читайте уважно, зіставляйте дати, вираховуйте скільки їй у кожен момент було років, і думайте - як таке може бути в реальному житті?
Це біографія аферистки.
Форвард запропонував себе на роль радника глави держави з розвитку українського футболу, пригадавши Зеленському його гумористичні номери про Мілевського. Про це пише 24tv.ua
"Володимир Олександрович, добрий вечір! Коли ви грали мене в "Кварталі 95", я на це не ображався. Чи готові ви взяти мене в свою команду радником з розвитку українського футболу? З повагою, Артем Володимирович Мілевський", - написав футболіст у коментарях.
Митниця до цього жодного відношення не має.
- продакт менеджментом!
- а работаете где?
- мне не надо, я хипстер!