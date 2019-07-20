 Ворог за минулу добу 26 разів атакував позиції ОС: загинуло двоє бійців, троє травмовано

Про це інформує пресцентр штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Ширкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
біля Богданівки – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
два рази неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;
тричі околиці Талаківки– з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
в районі населеного пункту Тарамчук – із автоматичного гранатомету;
два рази поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
біля Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
околиці Красногорівки– з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Чермалик – із міномету калібру 82 мм;
двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемету;
околиці Пищевика– з міномету калібру 82 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
двічі біля Південного– з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
околиці Луганського – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули та троє зазнали бойових травмувань. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 19 липня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
біля Гранітного – зі стрілецької зброї;
неподалік Лебединського – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:
двічі поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів;
околиці Нижньотеплого – з великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.