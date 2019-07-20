 У 24-й бригаді повідомили обставини нападу російської розвідгрупи і загибелі українських воїнів Романа Джерелейка і Олександра Бардалима

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці 24-ї ОМБ.

У повідомленні зазначається: "19.07.2019 року під час інженерного обладнання позицій солдат Джерелейко Роман Васильович зазнав кульового поранення від рук ворожого снайпера. Медик, що своєчасно прибув із сусідньої позиції, кваліфіковано надав йому першу медичну допомогу. Після оповіщення через чергові засоби зв’язку на місце події одразу прибули командир роти та командир взводу старшина Бардалим О.В., які особисто почали здійснювати евакуацію солдата Джерелейка. За 15 метрів від позиції, під час закріплення тяжкопораненого на ношах, ворог поцілив вдруге – цього разу в командира взводу, старшину Бардалима Олександра Володимировича. Характер поранення був несумісним з життям і протягом хвилини Сашко помер на руках свого командира роти.

Незважаючи на продовження обстрілу та небезпеку, бійцям вдалось евакуювати тяжкопораненого солдата Джерелейка. Медики робили усе можливе, щоб врятувати бійця, але, на жаль, велика крововтрата та характер поранення не дали йому шансів на життя і у міській лікарні м. Курахове він помер.

Солдат Джерелейко Роман Васильович, 04.11.1988 р.н. був родом із м.Волочиськ, що на Хмельниччині. В нього залишились матір, батько, а також син Данило, 2012 р.н.

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Старшина Бардалим Олександр Володимирович, 13.02.1986 р.н. - родом із м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Він був на війні з 2015 року і планував повернутись на якийсь час до своєї сім’ї, яку дуже любив і цінував, щоб відпочити. Проте, незважаючи на те, що до його звільнення з лав ЗСУ залишалось всього 20 діб, він не замислюючись кинувся рятувати пораненого…як виявилось, ціною власного життя. В нього залишилась дружина та син Денис, 2012 р.н.

Старшина Бардалим О.В. та солдат Джерелейко Р.В. були гідними воїнами Королівської бригади, які віддали свої життя за власну країну та загинули як герої".

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