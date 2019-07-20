 Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено

Заборона агітації в останню добу перед голосуванням міститься в законі про вибори народних депутатів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем ​​голосування", - сказано ч.2 ст.57 закону.

Згідно з ч.3. ст.57 закону, передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Водночас забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, і від імені кандидатів у депутати. Також заборонено поширення агітаційних матеріалів та публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін абсолютно прогнозований. На Донбасі він повторює концепцію Абхазії і Південної Осетії, - Порошенко

В Україні в неділю, 21 липня, відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

Як і парламент восьмого скликання, новий склад Верховної Ради оберуть за змішаною системою.