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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:агітація (122) вибори (4244)

 Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено

В Україні в суботу, 20 липня, настав "день тиші" перед днем голосування на позачергових виборах до Верховної Ради у неділю, 21 липня.

Заборона агітації в останню добу перед голосуванням міститься в законі про вибори народних депутатів України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем ​​голосування", - сказано ч.2 ст.57 закону.

Згідно з ч.3. ст.57 закону, передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.

Водночас забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, і від імені кандидатів у депутати. Також заборонено поширення агітаційних матеріалів та публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін абсолютно прогнозований. На Донбасі він повторює концепцію Абхазії і Південної Осетії, - Порошенко

В Україні в неділю, 21 липня, відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.

Як і парламент восьмого скликання, новий склад Верховної Ради оберуть за змішаною системою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138621
 
 
 Топ коментарі
 
Помните. Порошенко - личный враг Плешивого.
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Достоінство у малоросів. В українців гідність.
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 3127
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//а як ти ставишся до жидівських-бурятських-татарських... ідійотів?
а є ще полу-жиди.. полу буряти.. і хохли(=українці які втратили національну культуру та материнську мову..) Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 7007
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не голосуємо за жидівські партії. Обираємо українців.
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В пятницу мусульмане не работают, в субботу евреи не работают, в воскресенье православные не работают, в понедельник - революция!
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Навіть в попередньому антиукраїнському промосковському ригоАнальному парламенті банди продажного кремлівського холуя Іуди -ЗЕКА була фракція українських патріотів націоналістів ВО. "Свобода" ....яка зайняла 11% на выборах до Рады. Всі добре пам'ятають як верещали жорстоко гнані націоналістами продажні виродки -тітушки і як вили перелякані з набитими мордами продажні відморозки бандити -ригоАнали. Як до останнього блокуючи трибуну билися патріоти націоналісти з продажною п'ятою колоною кремля в парламенті відстоюючи національні інтереси Української держави не дозволяючи її знищити. Тепер можна твердо констатувати одне що якщо в новій Раді не буде фракції об'єднаних націоналістів то тоді таку ЗРаду вже не можна навіть буде називати Українською так як вона вщерть буде забита ЗЕбілами цих Бог їх знає чиїми слугами українофобами але не українського народу і відвертими лютими ворогами України продажними кремлівськими холуями перефарбованими бандитами екс - ригоАналами з " ОП - життя - сепаратистів ". Які почнуть злочинно планомірно знищувати Конституцію а потім і суверенітет, незалежність України, а жорстко боротися і протистояти в такій ЗРаді з цими проклятими лютими ворогами - яничарами буде просто нікому.
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Последние конвульсии порохоботов Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено - Цензор.НЕТ 5089
Блин, в такой безобидной теме, они умудрились реально такой срач устроить Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено - Цензор.НЕТ 5089
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та ну, последние? будут до конца обкатывать старый архетип "мудрого старца" - или "отца народа (он)". по новому )). не "слуги народа"="божественного ребёнка", а именно "отца народа". приоритет другой. всё расчитанно на постсовецкую инфантильность людей - папа вумный, папа всё знает, папа защитит, папе мона пожаловаться и он пойдёт и накостыляет,... перелогинился только папа не верно. надо было не "ес", а "он" ))) прошлёпано одно. дети выросли, в последние 5 лет прошли инициацию безбатьківщиною, стали самостоятельнымы и самостоятельно принимают решения. вышли они из под папиного невнимания, ложили на отцовскую "опеку" и разьехались хто куда. хотя новый логин "ес", выдаёт бессознательное рвение самого отца, по примеру его "блудных детей" переехать в европу и по любому протиснуться в европейские институции. там щас таким как он лоббистам известный евроспонсор больше платит, та и старость надёжнее встретить и прожить )) всё старо. конфликт поколений отцы-дети. ((.
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Криза в РПЦ, їй дуже не вистачає нашого бабла. Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 8882

В России стало еще одной монополизированной "отраслью" больше. Владимир Путин подписал указ, который определяет понятие "паломник" и "паломническая поездка". Короткий документ фактически отдает организацию посещений святых мест в исключительное ведение религиозных общин или уполномоченных ими структур.
Значительная часть туристических агентств, работавших с паломниками, теперь либо лишатся доходов, либо должны будут встроиться (попросту говоря - делиться) с двумя главными организаторами таких поездок - Русской православной церковью (РПЦ) и советами муфтиев. Ведь российские мусульмане тоже ездят поклониться святым местам в Саудовскую Аравию, - пишет Константин Эггерт для DW.
Лоббизм патриарха Кирилла
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Політичні сили які йдуть в ВР. -2019г. можна поділити на 2 категорії: відверто антиукраїнські ворожі Україні та Українському народові, та проукраїнські які строго стоять на захисті територіальної цілісності і суверенітету України і свободи та добробуту Українського народу.
З топових партій які потрапляють до парламенту можна виділити: відвертих лютих ворогів продажних кремлівських холуїв бандитів ексригоАналів, що не втекли до ворожої паРаші зі своїм ватажком кривавим ЗЕКом - Іудою а залишилися і замаскувалися під " ОП. життя- сепаратистів". А також антиукраїнська партія це "слуга але не українського народу" шкода адже більшість дві третини це ошукані проукраїнські виборці, але вся верхівка правління цієї антиукраїнської сили все як один продажні українофоби ЗЕбіли. А ось найяскравіші з проукраїнських сил це безперечно "ВО." Свобода "з об'єднаними націоналістами, також до проукраїнських партій можна з натяжкою віднести" Голос " і" ЄС "більш менш проукраїнські сили це:" Радикали - Ляшка "," Громадянська позиція "Гриценка, не зовсім але більш проукраїнські ніж антиукраїнські"Батьківщина" "Сила і честь". І тільки через те кого пустить до парламенту український виборець залежить якою буде ВР. проукраїнською або антиукраїнською І звичайно якою тоді буде Україна суверенної могутньої процвітаючої європейською державою в сім'ї братніх народів Європи в ЄС і НАТО. Або жалюгідною кацапською колонією яка втратить все своє рідне українське: суверенітет, окуповані території, національну армію, мову, церкву, історію ... і до цього може провести необдумане голосування по приколу на зло кому ? виходить що на зло і проти своєї рідної суверенної незалежної Батьківщини.
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ТВОЯ маячня романтичного національста елементарно знищується навалою ґебельсів пукіна.. а частина бидляча електората ЖАХАЄТЬСЯ і голосує за зелену шмарклю яка "обіцяє мир" та жидівське щастя...

ТИ ЦЕ УСВІДОМЛЮЄШЬ?
Чи НАВМИСНО відволікаєш голоси від єдиної в тому болоті РОЗУМНОЇ СИЛИ?
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Я отследил за последние сто лет со времён УНР такую тенденцию. Когда в Украине наступает страшная беда которая угрожает потерей суверенитета Родины. То всегда украинский народ бежит за помощью до патриотов националистов, мол погибает спасите Украину.. Выбрали ЗЕКА- Иуду со своей рыгоАнальной бандой и начали они в угоду кремлю преступно убивать Украину . Вот только тогда обратили внимание на националистов и на следующих выборах выбрали их в парламент проголосовали 11 % и это с фальсификациями а по сути все 15- 20 %. А раньше могли же выбрать вместо рыгоАналов не было бы измены? Вот и получается что спасая Украину на Майданах и АТО погибли тысячи патриотов Украинцев .. Успокоились захотели приколов вот и пришла такая же антиукраинская власть ЗЕбилов точно таких как рыгоАналов ЗЕКА. А расхлёбывать уже не по приколу прядётся обратно патриотам националистам и обратно теряя своих лучших сыновей украинского народа. Чтобы не было бредовых приколов и смертельной угрозы Украинской державе надо хорошо думать как голосовать чтобы потом не исправлять ужасные ошибки.
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Свобода проукраїнська сила??? Чи сила, з проукраїнською риторикою але з антиукраїнськими діями??? А «Голос!» - то просто собача команда...
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Єдина зараз проукпаїнстка партія, з державницькою позицією, то ЄС.
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всем пиндец - диды никогда не позволят внукам жить лучьше чем они жили...
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100% мобілізованаНаступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 4315 ЖИ2=лєхайм,зелені шмарклі+ґебельси пукіна зі всіх шпорин-ХОРОМ скавчать проти ПОРОШЕНКО Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 4315...

це що випадково?

а може йде формування другого жидо=камуняцького інтернаціоналу вже в формі ватяного фашизму? Наступил "день тишины": агитация на парламентских выборах запрещена - Цензор.НЕТ 4315 ЛЮДСТВО НЕ ДАСТЬ людожерам а ні шансу
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Непохитний Український дисидент, політв'язень, Герой України Левко Лук'яненко неодноразово заявляв: «необхідно, щоб наш парламент на 80% складався з українців, а решта 20% - віддані національним меншинам. Завдання кожного виборця - взявши бюлетень, виділити українців. А потім серед них знайти кандидата з кращою освітою, досвідом, подивитися на його роботу, не на обіцянки ...
Парламент треба зробити справжнім українським, а тоді сподіватися, що почнеться відродження України ».
А насправді нова Верховна Рада і може таке бути що щонавпаки буде складатися з 20% українців а решта 80% народних депутатів це нібито "слуги українського народу" А по суті вони вірні слуги но не українському народу а слкги олігархів, українофобів і прислужники кремлівських фашистів )(уйла.
А в цьому винні тільки ми українці яких в Україні до 80% але які чомусь голосують по приколу і вибирають для себе на - 73% продажну антиукраїнську владу.
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На г+г знов цілий день слуга коломойши, а на ictv концерт слявіка???
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Това не е агитация,това е убийство,
запомнете техните лица завинаги:

Их убила армия Путина: в ООС показали 2 защитников Украины, которых застрелил снайпер "Л/ДНР"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/184416_1563602349
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Думайте Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено - Цензор.НЕТ 9899 " У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир" "Руководство Офиса Зеленского передумало публиковать декларации о доходах"
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Боксер Гвоздик ошарашил заявлением о Донбассе: "РФ не нападала, войну развязала Украина
Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено - Цензор.НЕТ 3522 за 5 років Барига і підконтрольна йому Вр не спромоглись криміналізувати статтю"заперечення російської агресії"..За якою Гвоздику би загрожувало два роки,наприклад..Жаль втрачених можливостей...(
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видно, что боксом занимался, что с этого ублюдка гвоздика взять
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А в Ютубе реклама фигачит... Слуги Народа тоже реклама крутится.
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А в Запорожье на каждом столбе-плакаты с фейковыми кандитатами от" зе команды". За ночь понавешивали фальшивок. Мер Буряк и его ******* рыгов-овощей заодно с Петруней
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"слуга народа-для зебилов, "За життя медведчука, бойка вора рабиновича " -для дебилов и украинофобов К этой же упряжке украиножеров мураев,вилков новинский со своим "опоблоком" регионалов Я за НАТО,ЕВРОСОЮЗ и подальше от РАШИ ПУТИНА *****, а жто Петро Порошенко-других нет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНастав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено
 
 
 
 
 
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