 Настав "день тиші": агітацію на парламентських виборах заборонено

Заборона агітації в останню добу перед голосуванням міститься в законі про вибори народних депутатів України, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Передвиборча агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування", - сказано ч.2 ст.57 закону.
Згідно з ч.3. ст.57 закону, передвиборча агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.
Водночас забороняються проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, і від імені кандидатів у депутати. Також заборонено поширення агітаційних матеріалів та публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.
В Україні в неділю, 21 липня, відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради.
Як і парламент восьмого скликання, новий склад Верховної Ради оберуть за змішаною системою.
а є ще полу-жиди.. полу буряти.. і хохли(=українці які втратили національну культуру та материнську мову..)
Блин, в такой безобидной теме, они умудрились реально такой срач устроить
В России стало еще одной монополизированной "отраслью" больше. Владимир Путин подписал указ, который определяет понятие "паломник" и "паломническая поездка". Короткий документ фактически отдает организацию посещений святых мест в исключительное ведение религиозных общин или уполномоченных ими структур.
Значительная часть туристических агентств, работавших с паломниками, теперь либо лишатся доходов, либо должны будут встроиться (попросту говоря - делиться) с двумя главными организаторами таких поездок - Русской православной церковью (РПЦ) и советами муфтиев. Ведь российские мусульмане тоже ездят поклониться святым местам в Саудовскую Аравию, - пишет Константин Эггерт для DW.
Лоббизм патриарха Кирилла
З топових партій які потрапляють до парламенту можна виділити: відвертих лютих ворогів продажних кремлівських холуїв бандитів ексригоАналів, що не втекли до ворожої паРаші зі своїм ватажком кривавим ЗЕКом - Іудою а залишилися і замаскувалися під " ОП. життя- сепаратистів". А також антиукраїнська партія це "слуга але не українського народу" шкода адже більшість дві третини це ошукані проукраїнські виборці, але вся верхівка правління цієї антиукраїнської сили все як один продажні українофоби ЗЕбіли. А ось найяскравіші з проукраїнських сил це безперечно "ВО." Свобода "з об'єднаними націоналістами, також до проукраїнських партій можна з натяжкою віднести" Голос " і" ЄС "більш менш проукраїнські сили це:" Радикали - Ляшка "," Громадянська позиція "Гриценка, не зовсім але більш проукраїнські ніж антиукраїнські"Батьківщина" "Сила і честь". І тільки через те кого пустить до парламенту український виборець залежить якою буде ВР. проукраїнською або антиукраїнською І звичайно якою тоді буде Україна суверенної могутньої процвітаючої європейською державою в сім'ї братніх народів Європи в ЄС і НАТО. Або жалюгідною кацапською колонією яка втратить все своє рідне українське: суверенітет, окуповані території, національну армію, мову, церкву, історію ... і до цього може провести необдумане голосування по приколу на зло кому ? виходить що на зло і проти своєї рідної суверенної незалежної Батьківщини.
ТИ ЦЕ УСВІДОМЛЮЄШЬ?
Чи НАВМИСНО відволікаєш голоси від єдиної в тому болоті РОЗУМНОЇ СИЛИ?
це що випадково?
а може йде формування другого жидо=камуняцького інтернаціоналу вже в формі ватяного фашизму? ЛЮДСТВО НЕ ДАСТЬ людожерам а ні шансу
Парламент треба зробити справжнім українським, а тоді сподіватися, що почнеться відродження України ».
А насправді нова Верховна Рада і може таке бути що щонавпаки буде складатися з 20% українців а решта 80% народних депутатів це нібито "слуги українського народу" А по суті вони вірні слуги но не українському народу а слкги олігархів, українофобів і прислужники кремлівських фашистів )(уйла.
А в цьому винні тільки ми українці яких в Україні до 80% але які чомусь голосують по приколу і вибирають для себе на - 73% продажну антиукраїнську владу.
У порохоботов - 24/7
запомнете техните лица завинаги:
Их убила армия Путина: в ООС показали 2 защитников Украины, которых застрелил снайпер "Л/ДНР"
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/184416_1563602349
за 5 років Барига і підконтрольна йому Вр не спромоглись криміналізувати статтю"заперечення російської агресії"..За якою Гвоздику би загрожувало два роки,наприклад..Жаль втрачених можливостей...(