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 Політика України
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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1310) Рух нових сил (24) Слуга народу (130)

 Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО

Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав голосувати за його політичну силу за партійними списками, а на мажоритарних округах віддати голоси "Слузі народу".

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен відсоток зараз важливий. І я б не хотів, щоб через наші відсотки, які все-таки нам можуть не дозволити пройти в Раду, "Слуга народу" не добрала кілька відсотків до можливості незалежно формувати уряд", - написав Саакашвілі.

За його словами, рішення підтримати партію Зеленського було прийнято після "бурхливих дискусій".

"Ми просимо прихильників підтримати наших мажоритарників, а за списками, з огляду на ситуацію, що склалася - віддати голоси за "Слугу народу"", - написав Саакашвілі.

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У тексті відеозвернення він пояснив, що більшість українців, згідно, з соцопитуваннями, взагалі не знає про те, що "Рух Нових сил" йде в парламент. Цю ситуацію Саакашвілі пов'язав з тим, що його політсилі "створили великі проблеми з виборчою кампанією".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

"Нас довго не реєструвала ЦВК, відмовляла спочатку, потім ми довго були в судах, потім наші рахунки були заблоковані в банках, і практично у нас не було повноцінної можливості провести виборчу кампанію", - сказав політик.

Саакашвілі підкреслив, що у нього вже "з'явилися і свої питання" до політсили Зеленського. Але водночас, на його думку, важливо дати президенту "шанс сформувати більшість без поступок старим політикам".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138618
 
   
 Топ коментарі
 
У клоуна сильная поддержка на Западе. Аж два политических гиганта вселенского уровня - Михо и Шарий. Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа" - Цензор.НЕТ 5569
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"Щойно на 1+1 квартальний комік з Тамбова забажав прибрати з Конституції України інтеграцію в ЄС і НАТО.
Раджу йому для цього інтегруватися додому в Росію, в тій конституції цього точно немає. А якщо його колега, який наразі працює презЕдентом, захоче втілити таку ідею на практиці, то спочатку має зрозуміти: парасольок, чаю і доброго настрою вже ніхто з собою не візьме. Українці, що гинули в боротьбі проти рузького міра, одразу перейдуть до резолютивної частини. І братимуть щось інше."(с)Арьев
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Когда Михо дали коленом под зад, ни в США, ни в Европе за него никто не вступился. Хотя все здешние михофилы визжали, что будут санкции против "режима Порошенко". А Порошенко до сих пор рукопожат на Западе. Там бигусов и Плюсы не смотрят
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а что мишутка такой тупой что не видит откровено прокацапской политики криворожского клоуна ? двуличное грузинское лайно , гавкавшее на Порошенко .
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Саакашвили - истинно проукраинский политик, а не фейково-натужный, как ПОПуасы ПЕСа.
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Молодець Міхо. Вовік жартував і на тебе, і на Юлю, і на всіх. А образились на нього лише Пєця, Парубій і Ляшко. Молодець Міша.
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Клічко, доречі, ще не визначивсь - ображатись на Вовіка, чи ні?
Віталік може взяти туалетний папір, піти у окрему невеличку кімнату, поколдувати і визначитись Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 4733
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С помощью Божьей да честных людей - да переможе Украино!
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ЗАКЛИК МІХО ДОПОМОЖЕ НЕЗНАЧНО..
максимум на піввідсотка..
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А для чого ж тебе,гєнацвалє,з Амстердама й виписували !
Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 1961
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Зробити висновки .Нєхрен права качати там,де люди на прожиття заробляють.
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Тут надо делать то же самое шо делал и ты, когда твоя Бахиня всрала выборы даже Пете, и слилась в первом же туре.
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Какашвили типичная полит.проститутка. То Пороху очко вылизывал, теперб **********. Пофиг, перед кем раком ставать.Мразь...
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у Михо очень солидная поддержка, на его странице Facebook и партии Рух нових сил это видно

но ему сейчас нет смысла тратиться на партию, это было видно по его не желанию идти в парламент отсюда и просрочка......................................


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так шо теперь у партии Зеленского будет вполне достаточно голосов для того шобы нормально работать и это радует.
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Чтобы нормально работать Зеленскому нужна сильная фракция Батькивщины для стабильной коалиции в Раде, чтобы гнидкам ЗЖ и ПЕС негде было пискнуть.
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Після 22-го можна знову відбирати громадянство
Ваша місія виконана, Михайло.
Ігор Валерійович сердечно дякує вам за виконану роботу.
Відпочивайте до наступних виборів...
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так поступить может только ублюдок Парашенко. Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 280
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Макакашвили в Грузию го
Овцы заждались
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два дєбіла - ета сіла: зебіл і
барцун саакашвіла😁
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ШАКАЛАДНЫЙ МАРОДЕР СНОВА ПРОЛЕТЕЛ!!! Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 8605

А ЕЩЕ БАРЫГЕ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ ЗА 5 лет ГРАБЕЖА ПРОСТОГО НАРОДА ПРИ ЕГО ВЛАСТИ!!!
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Не придется, ваш зелька шутил - а вам было приятно...
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А що, це різні довбодятли, сторонники зє та карлсона???
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Да, товарищу Саахову теперь только два пути: или зюзя ведёт его в раду, или Порох к прокурору. Всё как у классика.
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Пороха к прокурору.За похищение и депортацию грузин небо в клеточку надолго!
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Михо, перелогинься. Я тебя узнала по грузынскому акценту.
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ПЕС гавкає,а караван Міхо йде у парламент.Щось не розумію-на ланцюгові коло будки шоколад вже не роздають,бо щось бобик на гальорці невеселий!
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Міхо, це у тебе аргентинське борошно таке чисте, чи рот такий брудний?
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ПОПуаские перья вам не к лицу, иренко.
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Таки и здесь меня нашёл. Кормить не буду и не проси. 😜
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извините, вляпался - тут куда ни ступи, кругом ПОПуасы наложили...
прям остров невезения какой-то, а не форум... Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 6426
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Кстати, а где же потужная народная поддержка Саакашвили о которой визжали жюлькоботы, а ныне они все перекрасившиеся ЗЕбилы, по всем рейтингам он даже и 2% не набирает...
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Такая тварь недаром власть узурпировала,а по заданию своего боса х"ла уничожали патриотов с обеих сторон,чтобы у них кресла не повыбивали случайно!Что дальше?А дальше ядерной дубинкой будут всех пугать.Крови им мало,шакалам!Захлебнутся!
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Михо голова !!! Дурного не посоветует. Слушайте его , порохоботы. Еще есть время раскаятся и принять истиную веру
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О брат, это жулики (с) Карлосон который живет на крыше.
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Читайте Ильфа и Петрова по поводу " это - голова!"
Хоть "12 стульев" , хоть " Золотой теленок"
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А этот дурачок считает себя демократом? Как же его в этом случае не беспокоит вопрос того, что в Раду пройдут мертвечуки и бойки? А будущая возможная коалиция партии зебилов с рыгами тоже не беспокоит? Какая конечная цель у этого ушлепка? Ну, кроме счастья для всей Украины Саакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу" - Цензор.НЕТ 5876
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Ваш мародер-д"рьмо вже навіть непрохідне.На що надієтесь?На х"ла?Чи участки обcтрілювати будете?
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Млять, куда не посмотришь кругом то жиды, то прочие инородцы, причем быдло за них радостно голосует. И тут грузин призывает голосовать за жидов в Украине, сюрреализм какой-то.
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Шарий послезавтра порохоботов уничтожать начнет ксения тв тб *** дб им али хасан **** готовтесь вам бабок больше не будет твари
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Уничтожать на своем канале? А кто смотрит этот канал? Кацапы и 0.5% хохлов-дебилов? Я думаю, эта гнида в Украине долго не проживет. Да и вряд ли он рискнет это проверять. Поддержку Шмария узнаешь на выборах.
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Чета не особо понимаю - еще пару лет назад его встречали толпы с цветами, а сейчас только ленивый не пнет.
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Украина - не русня ... демократия и сменяемость власти, понимаешь ли.
Проворовался и изоврался - дуй в аут, а не в нацылидеры и батьки.
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мішутка, на скільки доз вистачить проплати, шлюшка ти безрозбірна ?
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В вашому Житомирі 2017р. опитали на півтисячному мітингу:Ви за Пороха чи за Саакашвілі.За Пороха аж 3-х знайшли,тай ті були журналісти.Це ж Ваша рідня-людей попитайте,а то залляли очі шокладом -навіть своїх рідних не чуєте.Якщо підсліпкуваті стали в Канаді-хіба не чули як українці щиро Зеленського вітали?Чи ви може ще й глухенькі?Тоді,прийміть мої співчуття за бобиком з гальорки.https://www.youtube.com/watch?v=OZxjujmxDRw
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(новиє ліца) + (новиє сіли) = сільниє ліца...мишцамі ліца мугут мєшкі варочять...
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Справжні українці обирають українців
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маемо шо маемо, но надо идти вперед, а не плясать ПОПуаские пляски с ПОПоклонниками.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі закликав своїх прихильників дати шанс Зеленському та проголосувати за "Слугу народу". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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