 Путін абсолютно прогнозований. На Донбасі він повторює концепцію Абхазії і Південної Осетії, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив під час телемарафону "Україна: російський реванш або європейське майбутнє?", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Путін абсолютно передбачуваний. І діє для реалізації свого плану окупації України. Є напрямок, яким він рухається крок за кроком. Перший крок – пропозиція видавати російські паспорти тільки окремим категоріям українських громадян, які проживають на окупованих територіях. Він бачить потужну реакцію нашої владної команди і світу. Потім під час виборчих перегонів створилися умови, коли Путін каже – ми будемо видавати паспорти тепер уже всім мешканцям, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Зараз, оскільки не застосовуються рішучі кроки у відповідь, він робить наступний крок. Паспорти не тільки на окупованій території, а й на всій території Донецької і Луганської областей. Така сама ситуація була в Абхазії. Так само розвивалася ситуація у Південній Осетії. Так само розвивається ситуація у Придністров’ї", – наголосив Петро Порошенко.
"Для чого це робиться? Для того щоб повторити сценарій Південної Осетії. Нібито під приводом захисту не просто російськомовних громадян, як він це робив у Криму і на Донбасі, а під приводом захисту громадян Російської Федерації починається офіційне військове вторгнення. Легалізується окупація", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".
Він нагадав, що під час президентської каденції розробив цілу низку заходів для протистояння путінським сценаріям – це і санкційні кроки, і заходи міжнародно-правового регулювання, в тому числі і судового.
"Я запропонував це новообраному президенту, і зараз наголошую, що я готовий підставити плече. Але в жодному разі не можна робити з цього комікси, жартувати з цього, недооцінювати загрози. Ми маємо рішуче реагувати – так як ми зреагували під час агресії в Керченській протоці. Ми вимушені були застосувати надзвичайні засоби. Я сам підписав директиву для подання в Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі. І є результат – виграш Україною справи проти Російської Федерації", – нагадав Петро Порошенко.
"Так само відповідно до директив були виграні справи у Стокгольмі проти Газпрому. Вчора ми отримали рішення судів багатьох держав, які стали на бік України, які забезпечать виплату Газпромом більше 4 мільярдів доларів. Тільки таку мову розуміє Путін – мову санкцій. Росія заплатила високу ціну за агресію, за санкції, втративши за оцінками Блумберга 150 млрд доларів США або 10% ВВП", – наголосив Петро Порошенко.
Він зазначив, що партія "Європейська Солідарність" має чіткий план деокупації Донбасу і Криму.
"Коли я говорив про звільнення Криму політико-дипломатичним шляхом, у нас є абсолютно чіткий план, дорожня карта – що і коли треба робити. У нас є чіткий план по Донбасу – в тому числі і по застосуванню миротворців відповідно до рішення Радбеза ООН. Як, коли, які країни беруть участь. Коли передається під контроль кордон і таке інше. Це буде перший крок до принесення миру на окуповані землі. І через застосування миротворців – деокупація.
Така сама ситуація і по Криму. Адже ідея "Крим наш" стає все більш токсичною в самій Росії. Я твердо переконаний – це є кроки до нашої перемоги", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".
Только жрали,срали и воровали и голосовали за воров.
А тут как понадобилась армия.
А ее нет.
Значит петя виноват.
Для того, чтобы разворовать и стать Мародером?
Как хитро у вас зебилов мысли путаются. И это в одной то извилине 😂
У них завдання іншим плутати.
нужно быть предателем Украины и недоумком как минимyм.
зеленые все вместе ето доказали....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2065096523795288?__tn__=K-R
ЗЕЛЕНСКИЙ И ДОРОГИ
Ну а мы, как и обещали, продолжаем рассказ о том, как Зе-команда садится на потоки. Взвешивающий щебень и счастливый Юзик передает эстафету Руслану Стефанчуку, который до вступления в Зе-команду был вынужден покупать овощи на рынке «Столичный» на Окружной в Киеве. Очень скоро Руслану будут доставлять капусту на чартерах из Анталии.
По нашей информации, окружение Зеленского планирует отказаться от тендеров при строительстве дорог и заключать миллиардные контракты по переговорной процедуре. Как в России. Вывеской схемы будет привлечение «европейских» подрядчиков, а наполнением - украинские откаты. Курирует тему представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Его главные подопечные - компания «Онур». Ну а потешным лоббистом дорожной Зе-реформы выступает сам президент.....
...
...Поясним для тех, кто не в курсе. Во время своего визита в Днепр 12 июля Зеленский настоятельно рекомендовал первому заместителю главы областного совета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.
«Можно взять одного нормального... я не знаю... турецкую компанию, которая строила…"Онур". Так дайте им заказ. Послушай меня! Ты возьмешь на баланс эту дорогу? Построишь ее вместе с "Онуром"? У тебя есть деньги», - с характерным красноречием наставлял собеседника глава государства.
Собственно, уже давно не секрет, что украинцы избрали президентом человека глубоко невежественного вообще и в сфере государственного управления в частности. Это показал не только эпизод в Днепре, но и сегодняшний - в Николаеве.....
Хищник нападает на слабого или больного.
Украина сейчас больна зелёной плесенью
Надо будет потом посмотреть ответят что то или нет.
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Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
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50 днів Зеленського в досягненнях
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!....?????????
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https://web.facebook.com/100000443657938/posts/2594956837195746/?_rdc=1&_rdr
и самое смешное, вполне возможно, что это у него такие благие намерения.
шанувальники
и еще. на СП-2 свет клином не сошелся. раша может свои трубы прокладывать сколько угодно. только ЕС не желает видеть их наполненными на 100% газом. максимум процентов на 50. и то, если США свои санкции против СП-2 не введут. строители ведь тоже не дураки. освоили уже почти все деньги выделенные на строительство, но со Штатами из-за ерунды ссориться не станут. так что может оказаться, что ввх будет разочарован.
Гривна упала к рублю примерно вдвое. Каждый день Украина отстаёт от паРашки экономически. Опровергните? К чему мы в итоге придём? Да уже пришли - клоун в президентах!
https://web.facebook.com/100000443657938/posts/2594956837195746/?_rdc=1&_rdr
если тебе понравился его тезис про "ещё 13", которые ты сейчас обосновываешь.
Вот ещё одна ссылка для зебов
https://site.ua/mark.savchuk/21428-60-dney-zelenskogo/
Мне её тоже сначала посмотреть, а может с рояля?
Тебе надо каким шрифтом подписать, что это - ответ?
ОТВЕТ? ОТВЕТ? ОТВЕТ? ОТВЕТ?
Сергей Панченко 9eed5309
Много знаете? Ну тогда опровергните мой тезис - на границах Абхазии грузины каждый день гибнут в боях?
20.07.2019 00:14
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Отвечайте.
Поки Україна сама за себе не постоїть --ніхто не буде допомагати--крапка
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Все помнят Петины "победы" под Илловайском и Дебальцево, как банду Дыркина из Словянска запустили в Донецк, его бесконечные "перемирия" которые позволили рашен оккупантам закрепиться на Донбассе.
Вчера Гройсман рассказывал про шоколадные ботофермы.
Заговорил вдруг о лизании,
Нашел переобувальщика реального,
Из труселей вознёс его аж до "квартального".
Зеб, давно ли у вас Гройсман был жидом, обворовывавшим украинцев?