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Все про:обстріл (5348) смерть (3446) СЦКК (443) Красногорівка (50)

 Найманці обстріляли Красногорівку, загинув мирний житель

Обстріл був проведений із гранатомета СПГ-9. 60-річний чоловік, який перебував на городі, дістав множинні осколкові поранення і помер у лікарні в Кураховому.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

Обстріл стався о 10 годині ранку.

"Під час роботи мобільної групи СЦКК на місці події встановлено, що противник вистрілив з гранатомета СПГ-9 у напрямку Старомихайлівки", - сказано в повідомленні.

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Граната ОГ-9 вибухнула поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського, 36 в Красногорівці.

"У момент, коли влучила граната, чоловік саме перебував на городі, неподалік від будинку. Пораненого було негайно доправлено до лікарні в місто Курахово. На превеликий жаль, від отриманих численних уламкових поранень чоловік помер", - повідомила українська сторона СЦКК.

"Незважаючи на існуючі домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре скоїли військовий злочин, адже підступно застосували зброю проти мирного цивільного населення", - підсумували автори повідомлення.

Найманці обстріляли Красногорівку, загинув мирний житель 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138614
 
 
 Топ коментарі
 
Полный сюрреализм.
Два военных,один гражданский погибли.
А у зебиков какие то мирные договорняки с хуйлом.
Какие то заботы не понятные.
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Шедевр.
Это содержимое зеленых мозгов.
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Вытяжка из черепа зебила, наполненного зеленой слизью.
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Полный сюрреализм.
Два военных,один гражданский погибли.
А у зебиков какие то мирные договорняки с ******.
Какие то заботы не понятные.
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а що буде після 21-го , коли вони всією ОппоЗєшоблою зайдуть в Раду ?
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а меня поражает как обсуждают толкание министра и откровенное хамство. А еще как Бутусов резко переобулся и заделался зеленым с плесенью. Уже не модно видеть потери, промахи , модно ругать прошлую власть. Сейчас смотрела как 95 раскладывают по полочкам Конституцию Украины и доказывают ее несостоятельность, ст 96.
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Какие наемники? Это малороссы, друзья зеленых малороссов.
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Пока на такой обстрел не будем равнять с землёй пару ближайших вопов сепаров, так и будем плакатся-враг каварно пременил оружее.Да им по..й на договорености, а мы носимся с ними.
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"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант. Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие - по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю", - Украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик
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Шедевр.
Это содержимое зеленых мозгов.
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значит весь мир глупый, а он просто правдивый и тупой.
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Вытяжка из черепа зебила, наполненного зеленой слизью.
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А насчет перемирья то оно сейчас больше выгодно Пупи т.к есть проблемы с СП-2 и ему сейчас горячая фаза на Донбасе совсем не нужна.Лишний шум не ему не немцам ненужен.
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Та я вас умоляю... Почитайте про локализацию производства турбин Сименс в раше.
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а передавали без втрат..без ранених.воїнів..а виявляэться 19 --є ранені та загиблі
кому вірити?
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