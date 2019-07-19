 Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На Подолі зібралося кілька тисяч осіб.
Після концерту колона прихильників Вакарчука планує йти до Верховної Ради, де Вакарчук скаже "важливий політичний спіч".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
На Подолі зібралося кілька тисяч осіб.
Після концерту колона прихильників Вакарчука планує йти до Верховної Ради, де Вакарчук скаже "важливий політичний спіч".
И станцевать
В країні вибори, всюди, на вулицях агітація.
Чому представник "Голос" не може агітувати за свою політичну силу?
😁
Контрактовий полщади - Контрактовій підлозіжалій? 😁
Я ничего не путаю? 😁
Музичка
https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr