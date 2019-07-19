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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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Все про:Вакарчук (102) концерт (117) Голос партія (39)

 Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер групи "Океан Ельзи", перший номер політичної партії "Голос" Святослав Вакарчук проводить фінальний концерт у межах свого передвиборчого туру на Контрактовій площі в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На Подолі зібралося кілька тисяч осіб.

Після концерту колона прихильників Вакарчука планує йти до Верховної Ради, де Вакарчук скаже "важливий політичний спіч".

 

Читайте також: "Голос" не піде в коаліцію з антиукраїнськими і псевдопатріотичними силами, - Вакарчук

Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві 01
Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві 02
Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138610
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось воює, а виборцям хочеться веселитись. Зразу видно, чого хоче народ - дуркувати. От зараз ще Раду придурків до Найбільшого дурня. І почнеться загальна дурка.
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Петя тоже может выйти и спеть
И станцевать
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Петя только красиво брехать умеет, а еще крышевать топ корупцию и контрабанду. Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 4184
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Та й то таке .Зараз в парламент йдуть співуни й танцюристи.Або два в одному-кавеенщики.
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Неа, я считаю если "под фанеру" то не агитация, а вот если своим голосом, то уже агитация
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Так, агітація, а в чому проблема?
В країні вибори, всюди, на вулицях агітація.
Чому представник "Голос" не може агітувати за свою політичну силу?
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потому шо так написано в методичке порохоботов. Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 2974
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После того , как погиб Клиф Бертон , там нема шо слушать .
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А шо там было слушать? Metallica - жалкое подобие "Коррозии металла"!
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После концерта колонна сторонников Вакарчука планирует идти к Верховной Раде, где Вакарчук произнесет "важный политический спич". Источник: https://censor.net.ua/n3138610

😁
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Ну что,зелебобики тема скучная про Порошенко ничего нет.
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Петюшка, скучно - то фигня. Скоро ты поймёшь, что это у тебя была ещё белая полоса
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Белая полоса у меня закончилась-когда стадо зомбированных ТВ выбрали клоуна.
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Вот и подтверждение того, Что говорил.
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- Я наулиуую тауби, я налиуую сауби винаууу, а хочеш из меудоуоумм! - кривляясь, перебил его Гриценко. - Ты точно ртом это поешь, миссионер плюшевый?Источник: https://censor.net.ua/r3138370
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Петики, вам уже ничего не светит. Ваша по взглядам молодежь у Вакара, старики недолго протянут.
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О,чахлик прокахикав.Не смикайся - кістяк розвалиться.Яйця-то вже давно в шухляді сховав.
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Треба було Вакарчуку клонів-двійників наробити штук 50, щоб рота розкривали під фонограму на дармових концертах в ніч перед виборами - виторг голосів був би значно більшим. По бочці горилки гуляйкам - і Зеленського б обігнав.
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рамках своего предвыборного тура на Контрактовой полщади в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3138610

Контрактовий полщади - Контрактовій підлозіжалій? 😁
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Хтось воює, а виборцям хочеться веселитись. Зразу видно, чого хоче народ - дуркувати. От зараз ще Раду придурків до Найбільшого дурня. І почнеться загальна дурка.
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Розрив шаблона йде,вакарчук сказав,що підтримає ПЕС у ВР,а петро розсилає смс проти вакарчука,бідні порохоботи тримайтесь,сьогодні останній день ваших мук і тєрзаній,а з серпня як всі люди,шукати роботу і працювати
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Не, они будут после выборов по максимуму шатать ситуацию в Украине.
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Зачем шатать-толпа шоуменов упадет сама быстро и громко.
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И тогда на первый план выйдет спаситель нации, откинет назад плащ, запустит пятерню в седые кучеряшки и станет царем

Я ничего не путаю? 😁
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Сначала должны быть куры-а цыплят потом считают.
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Министерства пока останутся со своим бюджетом. Рада соберётся в августе. Потом коалиция, потом новое правительство
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Вы и есть больной. Надеюсь, пройдет само, после прекращения финансирования.
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краще би пройшов Голос, ніж порошенківська банда.
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Да уж, петики, не ожидал от вас такого. Это явно перебор. У Вакара примерно такие же взгляды, как у вашего патрона. За что его гнобить-то?
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У сявика такие взгляды,как и у его шефа- Пинчука.
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Блеющая тупая овца Вакарчук, гнусавый еврейский клоун Зе и патологический ворюга Петя. Выбор за вами! Я лично голосую за Силу и Честь!
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Нові обличя одні слуги коломойского други голос пінчука,по стб трансляція йде,співпадіння напевно,що пінчуківскі канал в самий рейтинговий час його крутить ,а на остальних каналах прокацапскі жопоблоки біснуються і всі дружно по всіх каналах травлять пороха,.
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Так шож он весь этот антиукраинский сатанат не прижал?Весь выхлоп на саакашвили ушел?
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Глазам не верю! Это ж сколько для легитимной агитации осталось? Аж 32 минуты! Успеет Вакарчук речь толкнуть? Должен! Иначе, зачем весь этот сыр-бор на Контрактной?
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Концерт - это не агитация! Вы что, Разумкова не слышали?
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Так и я об этом! И совершенно согласен, кстати. Вакарчук должен успеть сменить дислокацию! Перебраться на Банковую, вроде как... Успеет???
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Зеленый цвет уже агитация. Одену зеленую сорочку и на выборы, драконить песиков.
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Соседка водила своего мужа к доктору Хаусу и говорит,что доктор даже давление с пульсом у него не смог промерять,то ли пьяный он, то ли притворяется ,что доктор Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 8508
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Що там у Притули з ногою? А головне - як він примудривсь її вломити? Це таємниця? Чутки, що підуть, обростуть подробицями - сам Притула буде офігєвший
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це Зеля його так. Бачили шо він с тим кабаном Полтораком зробив однією рукою, шо йому якийсь Притула.
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Реальне обличчя Вакарчука, який російською мовою поливає брудом Олександра
Музичка

https://m.facebook.com/watch/?v=165671817444518&_rdr
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Мои негры сейчас Финал Кубка Африки смотрят. Все болеют против Алжира. Наверное арабские негры не нравятся чем-то правильным лиловым неграм.
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Только националисты способны осушить это жидовское болото со слугами,голосами и псами жопоблочными,но дегенераты снова выберут жидовские сказочки и песенки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонцерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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