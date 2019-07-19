 Концерт Вакарчука відбувається на Контрактовій площі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

На Подолі зібралося кілька тисяч осіб.

Після концерту колона прихильників Вакарчука планує йти до Верховної Ради, де Вакарчук скаже "важливий політичний спіч".

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