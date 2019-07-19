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Все про:Бориспіль (255) Держприкордонслужба (2165) документ (147) підробка (147) Туреччина (877)

 Четверо громадян Туреччини купили в Україні підроблені паспорти і намагалися вилетіти до Європи

В аеропорту "Бориспіль" затримали чотирьох громадян Туреччини з підробленими паспортами. Кілька днів тому вони прилетіли в Україну з цими документами, а тут купили собі підроблені і збиралися вирушити з ними в Європу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"16-річний хлопець та троє чоловіків 32-х і 42-х років прибули в Україну з Туреччини різними авіарейсами два дні тому. Іноземці встановленим порядком були пропущені на територію України. Сьогодні усі четверо прибули в аеропорт "Бориспіль" та планували вилетіти з України – одні до Швейцарії, інші до Бельгії", - сказано в повідомленні.

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Але під час контролю документів прикордонники виявили, що паспорти, які громадяни Туреччини пред'явили для перевірки, - підроблені.

"Під час бесіди іноземці повідомили, що кожний, щоб безперешкодно потрапити до країн Європи, начебто, у Києві заплатив по дві тисячі євро за виготовлення підроблених документів", - додали в Держприкордонслужбі.

Фальшиві паспорти вилучили, іноземців оштрафували за спробу незаконного перетину кордону і відправили назад до Туреччини. В'їзд в Україну їм заборонений на найближчі 3 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138608
 
 
 Топ коментарі
 
є... але вони турки і не памятають цього Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу - Цензор.НЕТ 1733
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Мордовці мають морду, а мордвини є нацією. Пропоную вам вивчити історію і написати працю про роль мордвинів у захисті Русі.
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А якщо це курди, які раніше у Туреччині влаштували теракти?
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Алі, я погано розбираюсь в цій темі... знаю тільки, що курди хочуть свою автономію і потрохи воюють з турками
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То розберіться, а потім буде дискутувати. Автономія у курдів є в Іраку.
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та мені абсолютно все рівно, якої національності "лошарик", що сподівається на підробному паспорті пройти європейський контроль ці, навіть, український не пройшли.....
Не до кінця зрозумів ваше попереднє повідомлення "А якщо це курди".... а яка власне різниця, чи це курди, чи турки і до чого тут теракт?
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До того, що саме курди роблять теракти, а потім тікають через Україну.
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а в Турції служби безпеки і паспортного контролю, при вилеті з країни, не має?
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Не побачив у статті їхню національність. Звичайно, що це не турки. Варіантів два: це сирійці або курди.
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Таких нема, хоча є їхній аналог - зебіли.
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новость бред. это айзеры или грузины. у турков свободное перемещение по своим паспортам.
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Уважно читайте, бо вони мають громадянство Туреччини.
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Возможно по своим паспортам этим деятелям лично запретили въезд в ЕС на сколько-то лет
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в аэропорту ставят штамп за какие-то деньги, пару евро. турки.
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а если криминал, как Вы намекаете, то это да.
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Оззи, мы знакомы тут лет 850 😁 какое Вы
Я ж не пью, могу и испугаться 😁
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Уявляєте красу жінки у 850 років? Мабуть усі жіночі принади мають непристойний вигляд😋
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У граждан Турции нет права безвизового въезда. Потому они и паспорта купили.
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є... але вони турки і не памятають цього Четверо граждан Турции купили в Украине поддельные паспорта и пытались вылететь в Европу - Цензор.НЕТ 1733
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Турки пам'ятають те, що забули українці.
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Долар по 1.5 гривні, а також рублі з паперовими рінокольоровими купонами разом з солоденьким обіцянками, подібними сьогоднішнім зебілам.
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У мене є товариш - Микола, але ви мабуть Святий Микола з Туреччини, бо перекрутили трипільців з мордвинами😏
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Это фсё Мордовцы,,они у нас даже название Русь украли
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Мордовці мають морду, а мордвини є нацією. Пропоную вам вивчити історію і написати працю про роль мордвинів у захисті Русі.
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Ничего ребята денег на паЧпортах заработали Четверо громадян Туреччини купили в Україні підроблені паспорти і намагалися вилетіти до Європи - Цензор.НЕТ 7877 Помню после распада ссср, где то в 1992-1994-х годах был бум у муслимов и узкоглазых попасть в Европу через территорию Украины. Тогда наши братки тоже нормуль зарабатывали. Собирают группы и перевозят их через Днестр в Молдову, там высаживают, собирают бабосы за услугу и говорят, что мол все, приехали это Польша или Германия
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За такие махинации могут и нам безвиз закрыть. В Европе турок боятся, и не хотят открывать им безвизовый въезд.
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Скільки турок в Німеччині та Нідерландах?
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В Германии 3 миллиона, в Нидерландах - полмиллиона. И больше им не нужно. Особенно после нашествия сирийцев, иракцев, афганцев и т.д.
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Дебили п..ля, выданные паспорта может и настоящие, но они заносятся при выдаче в закрытую базу погранцов, а их там не оказалось, значит незаконные , выданы незаконно, или поддельные
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