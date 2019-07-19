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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Порошенко (9482) колабораціонізм (33)

 За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко

Після президентських виборів проросійська "п’ята колона" активізувала зусилля для реваншу, руйнування фундаменту української державності, збудованої за п’ять останніх років, і капітуляції України перед агресором. Наразі головна мета колаборантів – проповзти до українського парламенту, щоб звідти втілювати накази Кремля. "Європейська Солідарність" – саме та команда, яка зможе протистояти реваншу під куполом Верховної Ради.

Про це п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив під час телемарафону "Україна: російський реванш чи європейське майбутнє", передає Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу політсили.

"За президента Порошенка була проведена президентська кампанія, парламентська кампанія і кампанія до місцевих органів влади – дуже впливових, в зв’язку з процесом децентралізації. Ніхто з них не наважувався балотуватися. Лише після спливу повноважень Порошенка вони підняли голову. Ми сьогодні можемо твердо наголосити, що ні з Опоплатформою, ні з Опоблоком ми в одній коаліції не будемо. А де ми будемо – визначить коаліційна угода і чіткі взаємні зобов’язання", – наголосив Петро Порошенко.

Головна мета прибічників Кремля – просувати інтереси країни-агресора всередині України. Однак попередній досвід доводить – будь-яка співпраця з Росією використовується Кремлем як інструмент тиску та шантажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз ще більше людей зрозуміли фейк про те, що "на війні хтось заробляє". Війна тому, що на нас напала Росія, - Порошенко

"Зміни, які сьогодні намагається протиснути Опозиційна платформа чи Опозиційний блок – це не українські інтереси, це інтерес Росії. Про що вони їздять домовлятися в Москву? Вони їздять домовлятися про газ – найбільш корумпований товар. Я пишаюся тим, що за моєю директивою була припинена купівля газу в 2015 році і Україна перейшла на європейський ринок газу. Щороку у жовтні-листопаді Росія говорила про Україну, нібито Україна краде газ.

Щороку у грудні Росія погрожувала перекрити газ. Росія до 2014 року перекривала поставки, починаючи від українських труб – закінчуючи українським металом, починаючи від українського цукру – закінчуючи українським спиртом, молочними продуктами, сиром та іншими товарами. Що це було? Це було ембарго. Це були інструменти економічного тиску на суверенну незалежну державу. Як зараз відбувається з ринком Європейського Союзу? Двері відкриті. З 25% ми досягли сьогодні 43% і точно буде 50%, і ніхто Україну там чіпати не буде! Це – наш національний інтерес", – наголосив Петро Порошенко.

Також читайте: В Україні необхідно законодавчо закріпити поняття "деокупація" та "колабораціонізм", - прокурор АР Крим Мамедов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138607
 
   
 Топ коментарі
 
При твоём пидеризентстве они бабки колотили с тобой вместе, урод ШАКАЛадный!
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та да, Петре Олексійович, при вас, Україна зацвіла та відкрилися широкі перспективи - від найбіднішої країни Європи до найбіднішої країни Африки...наприклад.
можете собі розказувати ці свої казки.
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При тебе они спокойно жили... Отдувался один Ефремов и Штепа... И то Штепу выпустили...
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За твого "президенства" колабораціоністи п"ять років жили, як коти у маслі. Невже, ПаРаша задовольняла всю цю гніду донецьку виключно своїми "конвоями"?
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такого, как ведёт себя пэтрык после потери кресла, ни при одном из его папередныков небыло.
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Мирко Саблич - кращий! Інше в основному зелень, не потріб.
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Звонит Азаров Бойко и говорит:"какого "уя я убежал?"Бойко в ответ искренне недоумевает...Вся суть петиной эпохи...
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Це той підар який війну війною не зміг назвати?так,віримо тобі,й тільки тобі духовний підарас!шоб ти вже всрався від брехні потвора паскудна!
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!..................................???????????
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Зеленому бид.у пох.. Вони побачили червоні труселя свого боха і обкінчалися в екстазі)
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Они будут распоряжаться жизнями украинцев.На округ в Харькове от "Слуги народа" поставили блогера из Днепра Куницкого с гражданством Израиля. Сам он это опровергает /По списку "Слуги народа" идет ставленник застройщика Вавриша Вадим Струневич, - "Схемы"./ ЦИК зарегистрировала кандидата с двойным гражданством, но призывает дать этому правовую оценку/"Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы./ Я получил украинский паспорт в 2017 году и делаю все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ, - 99-й номер в списке "Слуги народа" Соколов
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ху...лу Петя как кость в горле стоял.Подумайте? почему. ПОТРЕОТЫ
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то може така... така технологія? - їх аналітики прорахували, що така політика Петя ні до чого доброго не приведе для України. Але щоби він довше був при владі, то трохи критикували..кості в горлі не було - була досить стримана критика.
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"****" может и стоял, а у того, кого ты имеешь ввиду, был офицер для связи с твоим "петей". Чего там думать над твоими порохоботными глупостями?
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Пэдя как всегда брешет самозабвенно и отчаянно. Шуфрич, Мураев, Бойко, Королевская, Шурма, и прочая рыговская гыдота когда избиралась в нынешнюю Раду?
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Вот уж не зря из Пороха прертатился в Парашу, что ни фраза - то брехня.
При тебе, Педро, медведчук (предатель и гнида) был главным переговорщиком...
Ты понимаешь шо це вже повний п..здець ?
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Да не был он никаким переговорщиком. Это все для конспирации.
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Брехло, Оппоблок в Раде, Медвечук, гражданство Новинскому и это только то что сразу вспоминается.
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Да Шеколадная мразь просто прикалываеться с нас , Кернес и Труханов , Вилкул , Бойко . До сих пор не сидят За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7603
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Как бы так помгяче сказать "удивлен", "потрясен".
Не ну лгать политикам конечно надо, но хоть какие-то края. Уж лучше совсем о ином говорить.
пЭця зачем врать? Сколько там рыгоаналов "перекрашеных" полезло под знаменами БПП районные и обласные депутаты? Может не было такого? Ну или хотя-бы не знали? Знали, видели. Даже те кто на "антимайданы" отправлял людей и те в БПП полезли. Как так? Ведь это не 1 и не 2 человека. Это АВТОБУСЫ. А сейчас смотришь на эту паскудоту - в "вышиванках". ППЦ.
А уголек с ДНР/ЛНР?
А ротердам+?
А газ ИКС 7 раз !!! (при этом НИКТО, НИГДЕ и НИКОГДА не видел СКОЛЬКО же стоит добыть этот газ?)
А ведь казалось бы. Есть у человека деньги, много денег, есть власть - сделай же во СЛАВУ себя любимого что-то полезное для народа Украины, войди в историю, как человек который пытался поднять Украину. Нет этого НЕ произошло.
Вместо этого полный швах и развал. НОЛЬ. Да еще и слоган писал ему какой-то студент-практикант. ЭС и НАТО. Ни туда, ни туда не зовут, а мы как тот незванный гость - тычемся. Стыдоба
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Кушай, не обляпайся:

55% голосов в первом туре

Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО

Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
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У Омельяна, з команди Порошенко, родич Сліпак - Герой України, а в Богдана, з команди ЗЕ, друг Портнов - зрадник України. Думай-те!
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У педро половина бпп перекрашенные рыги. Но петерастам хоть в глаза ссы.
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Пеця поводить себе, як завжди "лідером". Цей нахаба перетягує на себе все, що можна перетягнути. Він тобі - патріот, лібераліст, юрист, економіст, дипломат... Пеця тобі пообіцяє і нічого не дасть, і украде в тебе все що в тебе є. Саме це є обличчям і тактикою цього брехуна і крадія. Саме так ця потвора робила свій "бізнес" і свої статки. Прийшов час розібратися з його "бізнесом" і статками. Час прийшов!
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Зеленский уже сдал столько интересов Украины мордору, что по поводу Пороха у зебилов даже пасть открываться не должна. Но под руководством гибридных кукловодов их клоуны в Украине продолжают поливать грязью самого проукраинского президента за всю историю страны. А зелебобики радостно соглашаются.
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Создатель партии рыгов - самый проукраинский президент, вот это ржака. Эта тварь строит из себя патриота только ради власти и наживы.
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Порох принимал участие в создании ПР с нуля, ты это способен понять ? И в совершенно других условиях. Когда партия создается с нуля, ее нельзя как-то оценивать. После того, как эту партию стали прибирать к рукам донецкие, Порох из нее вышел. Насчет "твари", тебе здесь тоже привести список его достижений ?
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порохосрань ботская КАКИХ интересов о чем врешь вообще ???
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Убери свои оскорбления, иначе схватишь бан.
Вот тебе список сданных интересов:

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений.
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені та не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків.
5) Зеленський накинувся на Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським в замін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере.
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших.
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені.
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6096 БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив. За що загинули люди, які боронили нашу землю? За червень 2019 року 87 загиблих і поранених героїв віддали своє життя і здоров'я на фронті - це причина відводити війська?
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад.
За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6096 ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали.
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
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В понеділок подивіться на екзітполи і всі ваші мильні слова підуть в унітаз. А в середу ви будете кричати, що голосували за Зе поперед усіх.
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ВАМ ЭТО ГО МАЛО ??
.
Что бы ПРОЗРЕТЬ ??!
.
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!....?????????
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Резидент фсб Порошенко привел к власти кремлевскую агентуру, врагов Украини
Медведчека, Кернеса, Бойко, Шуфрича, Добкина, Рабиновича, Мураева и т.д.
Именно благодаря ему, єти люди после Майдана не понесли ответственность и стало возможным их пребывание во власти
Порошенко не барыга, это враг Украины и ее народа
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Кого он куда привел ? При Порохе все эти уроды сидели тихо и не отсвечивали. При клоуне полезли во власть. Это -факт, все остальное - крики и вопли с поливанием Пороха дерьмом, на чем, собственно клоун и въехал во власть.
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Врун конченный ты сам и есть эта пятая колонна вместе с дружбаном мертвечуком
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зебіли, своїми висерами, своєю брехнею ви парашизуєте Україну всі разом!
І не скаржіться потім, що Г+Г вам засрало мізки. Ми стільки раз вас попереджаємо...
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Параша снова пьяный? А оппоболок или Рабинович значит не пятая колонна по его мнению?
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Дивно читати ці маразми від "говнокомандувача", який маючи генпрокурором КУМА, югіка-********, не позбавив виборців цього цинічного приниження і знущання: вибирати депутатів із числа своїх ворогів. І ця сволота тепер перекладає свою зраду на інших ... Підараси, ***** !
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Здравия всем! Если бы я был Президентом то я бы реально вынес на референдум только один вопрос- добавить в название нашего государства его историческое официальное название Русь! УКРАИНА - Русь! Чтобы его граждане получили и второе не менее почетное имя Украинцы и Русичи, а не Русские! Чтобы раз и навсегда выбить идиологическую догму о единстве Русских( имя прилагательное) и Украинцев! Московиты и Кассапы никогда не были русичами! Это крайне важно на сегодняшний день на мой взгляд!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко
 
 
 
 
 
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