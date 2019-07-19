 Білецький виклав нові факти про розкрадання в оборонній сфері

Про це він розповів у своєму блозі для інтернет-видання "Українська правда".

"Нещодавно мною до Державного бюро розслідувань було подано повідомлення про ще один злочин часів Порошенка у військовій галузі. Йдеться про збут нових танкових двигунів, які протягом тривалого часу незаконно списувалися нечистими на руку персонажами зі структур "Укроборонпрому". Понад 70 вкрадених в армії двигунів заховані на приватному складі одного з міст на сході України та готуються до перепродажу. На тому ж приватному складі, окрім вказаних вже двигунів, зберігаються інші танкові запчастини та нові газотурбінні двигуни. Все це було списано", - повідомив представник об'єднаних націоналістів, ВО "Свобода".

Андрій Білецький зазначив, що загальна вартість незаконно списаних запчастин досягає 1,6 млн доларів (близько 41,4 млн гривень). Політик також нагадав, як свого часу в результаті такої оборудки з ладу були виведені 35 дієздатних танків.

"У 17 танкову бригаду ЗСУ постачали зношені двигуни до танків Т-64, які по всім документам проходили, як нові. Результатом такого шахрайства стало виведення з ладу 35 (!!!) танків. Після проведення спеціальної комісії виявилося, що двигуни вийшли з ладу через порушення умов зберігання та правил розконсервації. Іншими словами, черговий "свинарчук" тоді заробив чергові мільйони і залишився непокараним", - написав Андрій Білецький.

Нагадаємо, що Андрій Білецький є колишнім командиром добровольчого полку "Азов" і зараз балотується в парламент за списком ВО "Свобода" - 21-й номер у виборчому бюлетені.