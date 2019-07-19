 Після звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Дмитра Торнера, включеного до виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя" під №44.

Рішення про зняття кандидата з виборів було прийнято членами ЦВК одноголосно на підставі наданої МВС і СБУ інформації про те, що Торнер користується недійсним паспортом і є громадянином не України, а Молдови, де перебуває в розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку