 Після звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Дмитра Торнера, включеного до виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя" під №44.
Рішення про зняття кандидата з виборів було прийнято членами ЦВК одноголосно на підставі наданої МВС і СБУ інформації про те, що Торнер користується недійсним паспортом і є громадянином не України, а Молдови, де перебуває в розшуку.
Во первох "ЦИК отменил регистрацию" и во второх - при чем тут свинарник?