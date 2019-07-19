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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Молдова (470) розшук (301) ЦВК (712)

 Після звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера

Центральна виборча комісія одноголосно проголосувала за зняття з реєстрації Дмитра Торнера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Дмитра Торнера, включеного до виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя" під №44.

Рішення про зняття кандидата з виборів було прийнято членами ЦВК одноголосно на підставі наданої МВС і СБУ інформації про те, що Торнер користується недійсним паспортом і є громадянином не України, а Молдови, де перебуває в розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138604
 
   
 Топ коментарі
 
Да, хорошую команду набрал еврей Рабинович. Видимо торговля шла бойко, раз такой персонаж попал в проходную часть
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если это в розыске, где наручники? какая нафуй регистрация на выборы?
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Да, хорошую команду набрал еврей Рабинович. Видимо торговля шла бойко, раз такой персонаж попал в проходную часть
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если это в розыске, где наручники? какая нафуй регистрация на выборы?
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Реформована свинарником ЦВК реєструє всю погань, окрім патріотів України. После обращения МВД и СБУ ЦИК отменил регистрацию гражданина Молдовы Торнера, который находится в розыске - Цензор.НЕТ 884
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Виктор Липеня, а не ПНХ ли, москалик зебилович? Уже и так назебилили, что дальше некуда.

Во первох "ЦИК отменил регистрацию" и во второх - при чем тут свинарник?
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Щоб тобі ************ було зрозуміло,ти винторогое животное,не розкривай свою вонючу пельку і не хрюкай.ЦВК обирав свинарник і для того щоб зараз скасувати реєстрацію ,його треба ж було за реєструвати? Тож закрий своє хлібало і не хрюкай свинорил ***********.
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ця плятіна зебільна ліпеня тільки й на те здатна, що уникати теми розмови (і навіть претензій до нього) та косити під "петріота"...
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Я сі вибачєю....с чого вони всі починаючи з медведчука *вишки* бойко не на нарах?! Таргавєльні партньори?!
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Всьо прально, Беня ж сказав що можна і табуретку вибрати президентом, а тут всього навсього урка х фальшивим паспортом. При діджіталізації і котів будуть обирати в парламент.
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Кузьміна чого не зняли? Що, плануєте на Генпрокурора?
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В воровском мире поганяло Діма Тюнер молдавский Після звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера, який перебуває в розшуку - Цензор.НЕТ 6879
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Вау, кого только не пытаются старые партии всунуть к мажоритарщикам, одни уголовники. От Батькивщина в Бортничах выставляется бывший уголовник, от ОПБ за життя уголовник. Люди вы хотите в жизни изменений, или хотите только постоянно жаловаться на жизнь? Если хотите изменений тогда зачем голосуете за старых политиков?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля звернення МВС і СБУ ЦВК скасувала реєстрацію громадянина Молдови Торнера
 
 
 
 
 
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