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Все про:Луганщина (1782) вирок (536) прокуратура (1799) сепаратизм (619)

 По 5 років умовно: на Луганщині винесли вироки двом організаторам псевдореферендума 2014 року

Суд в м. Попасна виніс вироки двом організаторам так званого "референдуму" про відділення Луганської області від території України. Вони оформляли списки "виборців", видавали місцевим жителям "бюлетені" для голосування і здійснювали підрахунок голосів.

Засуджені - жителі міста Гірське в Попаснянському районі Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.

Встановлено, що в травні 2014 року вони організували і провели на території Попаснянського району псевдореферендум щодо відділення Луганської області від України.

Зазначені особи були "членами" так званої "виборчої комісії", а саме: оформляли списки "виборців", видавали місцевим жителям "бюлетені" для голосування і здійснювали підрахунок голосів.

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Правоохоронці інкримінували організаторам "референдуму" посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК України).

У прокуратурі зазначили, що оскільки під час досудового розслідування підозрювані щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину і викриттю інших співучасників, між ними і прокурором були укладені угоди про визнання вини, які з обвинувальним актом направлено до суду.

За результатами судового розгляду Попаснянським районним судом Луганської області організатори "референдуму" визнані винними і засуджені до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138602
 
 
 Топ коментарі
 
нормально так, добробатовцу за гранату в кармане 3 года тюрьмы а сепаратистам которые привели в страну войну условно! какие интересные у нас законы и суды!!
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полный пиздец а не приговор
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Умовно ???
Попробували би вони на росєйці референдуми влаштовувати чи в Польщі..
Ці вироки свідчать про суддівську неповагу до країни і пофігізм влади.
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Таких *дєятілєй* треба судити виключно на західній Україні...
Бо *там* ще далеко не факт що т.з судді не підтримують *ідейність* рускамірних
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Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

А где тут написано что эта статья предусматривает условное наказание
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Условное наказание не прописывается в статье. Это сделка с Правосудием. Учитывая очень низкую квалификацию всех судей, включая Верховный суд, остаётся только ждать, чтобы этих судей Бог показал. Или придёт время, когда их будут просто убивать
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Короче , смысл такой ... Можна устраивать рифирендумы и тебе нихрена не будет .
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нормально так, добробатовцу за гранату в кармане 3 года тюрьмы а сепаратистам которые привели в страну войну условно! какие интересные у нас законы и суды!!
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Країна неляканих ідіотів, зрадників і продажних тварюк!
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Умовно ???
Попробували би вони на росєйці референдуми влаштовувати чи в Польщі..
Ці вироки свідчать про суддівську неповагу до країни і пофігізм влади.
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Судебная рехформа от пети в своем апогее.А как на всю страну кричал,что она наиуспешнейшая.
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Сегодня и клоун кукарекнул, шо его судебная реформа устраивает. Так шо зебилам теперь за суды надо в &ОПУ обращаться.
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маловато дали

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
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А Пушиле и Пасе суд присудит денежную компенсацию за моральний ущерб принессений правительством Украини???
Абсурд! Колоборанти распоясались от безнаказанности! Пипец.
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тАбе и карты в ноги ,кАсой, меняй нах судейские особняки на каталажки...
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Спасибо Петро. Патрульный Олейник тоже тебе скажет спасибо за потудны реформу, и все нынешние патрульные с 10000 за вместо 1000 уже тоже.
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А че так много? Надо было пальчиком погрозить и отпустить.
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А что условно, это совсем херня, реальный срок надо им дать, чтоб почувствовали сволочи, а условно для них - просто лёгкий испуг.
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А що так багато? Чи в них на штраф грошей не було? І ще: чому держава не знає імен своїх "героїв"?
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Лучше эти биоотходы утилизировать. Это иуды.
Вот и не боятся "сЭпары" во многих областях поднимать свою гадскую шею - максимум условно.
А во время 2 мировой их даже не расстреливали - вешали, патроны берегли.
Те же евреи десятками лет ловили и убивали вчерашних палачей и их ПОСОБНИКОВ.
У нас - курорт.
Господа Украина у нас одна
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А нічого,що їхні дії привели до загибелі тисяч українців і зруйнування економіки України?!
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За это срока давности быть не должно и этих судей за такие никчемные приговоры ублюдкам которые посягнули на территориальную целостность Украины придёт время и народ Украины будет судить их как соучастников террористов.
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5 лет и не сидел- а НАШИ 70лет не дожили...
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Суддів які виносили вирок на передову на пів року. З іншого боку ми бачимо як Києвом ходять з фаєрами патріоти й вигукують "смерть ворогам". Чим дані судді не вороги?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПо 5 років умовно: на Луганщині винесли вироки двом організаторам псевдореферендума 2014 року
 
 
 
 
 
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