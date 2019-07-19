 По 5 років умовно: на Луганщині винесли вироки двом організаторам псевдореферендума 2014 року

Засуджені - жителі міста Гірське в Попаснянському районі Луганської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.

Встановлено, що в травні 2014 року вони організували і провели на території Попаснянського району псевдореферендум щодо відділення Луганської області від України.

Зазначені особи були "членами" так званої "виборчої комісії", а саме: оформляли списки "виборців", видавали місцевим жителям "бюлетені" для голосування і здійснювали підрахунок голосів.

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Правоохоронці інкримінували організаторам "референдуму" посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК України).

У прокуратурі зазначили, що оскільки під час досудового розслідування підозрювані щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину і викриттю інших співучасників, між ними і прокурором були укладені угоди про визнання вини, які з обвинувальним актом направлено до суду.

За результатами судового розгляду Попаснянським районним судом Луганської області організатори "референдуму" визнані винними і засуджені до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

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