 Перед зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції.
"Поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби напередодні дня голосування на виборах. У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство", - розповів співрозмовник агентства.
Слідчо-оперативна група проводить із затриманим слідчі дії, встановлюючи, де він взяв боєприпас і з якою метою приніс його під будівлю Верховної Ради.
гляньте як у Франику Свобода здуріла в переддень тиші
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289083741405264&id=100009109801079
шо Петя з ольгіно понабирав нових ПЕСдюків ?
два питання:
1. чому, якщо кілька палаток, то "Свобода" здуріла?
2. чому ти ненавидишь українців? (бо "Свобода" є українці такі, які вони є)
невпроворот работы.
Брат Литвина бросил на произвол судьбы своих солдат и сбежал из сектора "Д".
Непідсудний Литвин: генерал-втікач продовжує наживатися на Україні.
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутных войск.
Другий аспект. Кому ця ганчірка вакарчук перейшов дорогу? Тільки не смійтесь. Втримались? Дякую.