EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  3077  50
Все про:ВР (5203) граната (469) Нацполіція (7865) дезертирство (147)

 Перед зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція

Поліція Києва затримала в п'ятницю біля будівлі Верховної Ради чоловіка з гранатою в сумці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції.

"Поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби напередодні дня голосування на виборах. У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство", - розповів співрозмовник агентства.

Слідчо-оперативна група проводить із затриманим слідчі дії, встановлюючи, де він взяв боєприпас і з якою метою приніс його під будівлю Верховної Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138601
 
 
 Топ коментарі
 
скорее гаде...это ее фишка-гранаты и рада.
 показати весь коментар
 
Ага...людина яка перебуває в розшуку за дезертирство саме так й буде себе вести-піді з гранатою гуляти...як тут ре процитувати станіславського *не верю*..є
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
скорее гаде...это ее фишка-гранаты и рада.
 показати весь коментар
 
 
Не надо, не туда хлопец шел, к Вакарчуку случайно на "із мееедоомм" попался ,😀
 показати весь коментар
 
Так злодей жеж дезертир, т.е. социально близкий к зебилам. Их человек.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Все дебилы это Зеле, все умные это к Порося. Очнись соевый...
 показати весь коментар
 
 
он не может очнутся - он такой и есть , клиника что поделаешь
 показати весь коментар
 
 
Голосовавшие за клоуна во время войны, однозначно дебылы.
 показати весь коментар
 
А голосовать во время войны за труса, лжеца и вора это как?
 показати весь коментар
 
 
Перед днем тишины прям у всех кандидатов гиперактивность началась!
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется гранату он со службы украл.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзакян пытается поднять протухший рейтинг пинчуковского певуна... Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9703
 показати весь коментар
 
 
И будет у нас шутяще-поющая Верховная рада!
 показати весь коментар
 
 
Если недобитая порошня в избиркомах выведет, как вывела ПОПу во второй тур.
 показати весь коментар
 
 
Ага...людина яка перебуває в розшуку за дезертирство саме так й буде себе вести-піді з гранатою гуляти...як тут ре процитувати станіславського *не верю*..є
 показати весь коментар
 
 
Це все фігня
гляньте як у Франику Свобода здуріла в переддень тиші
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2289083741405264&id=100009109801079

Перед встречей Вакарчука с избирателями под Радой задержан дезертир из ВСУ с гранатой в сумке, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1615
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
і це мене обзиває бот на російській мові......
шо Петя з ольгіно понабирав нових ПЕСдюків ?

 показати весь коментар
 
 
Вчера одного лично спалил с мелькающим американским флагом и аквафрешем.
 показати весь коментар
 
так, бо мене дратують ті, хто живе в Україні і ненавидить українців....
два питання:
1. чому, якщо кілька палаток, то "Свобода" здуріла?
2. чому ти ненавидишь українців? (бо "Свобода" є українці такі, які вони є)
 показати весь коментар
 
А навіщо ми недолугим "слугам" зарплату будемо платити? На таких посадах мають працювати компетентні профі, для яких заповнення декларації не проблема. Як же цей горе-спец буде справлятися з пиосадовими обов`язками? Гнати і хай займається своїм "горе-искусством".
 показати весь коментар
 
Сиджу і думаю. Дизертир. Дизертир - людина, що не має стрижня, відступає перед труднощами і обирає шлях втечі. Може така людина піти на атентат? Щоб потім все життя відбувати довічний термін? Смішно, так? Перед зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9294
Другий аспект. Кому ця ганчірка вакарчук перейшов дорогу? Тільки не смійтесь. Втримались? Дякую.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїПеред зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція
 
 
 
 
 
 вгору