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 Політика України
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Все про:закон (723) КС (359) статус (93) Донбас (12555)

 Конституційний Суд перевірить на відповідність Конституції три закони України, що стосуються ОРДЛО

До Конституційного суду України надійшло подання від 53 народних депутатів про відповідність Конституції трьох законів України, що стосуються ОРДЛО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про закони України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" і "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

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На даний час подання опрацьовує секретаріат КСУ.

19 липня віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила, що подання підписали 53 депутати, зокрема вся фракція "Самопомочі".

Згадані закони Верховна Рада ухвалила восени 2014 року.

Зокрема, закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України". Його дія наразі продовженадо кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138600
 
 
 Топ коментарі
 
Особливо,той що приймався з виключеним табло у ВР і без журналістів.Поіменний список,кто нібито голосував і всіх на допит,як зрадників
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Кстати,то что они свалят в рф это басни для местной ваты.
Им нужен просто особенный особый статус государства в государстве и самое главное это вето на решения украинского парламента.
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они хотят быть в Украине но на правах рашистского сателита и управляться из мацквы! при этом имея свой парламент и свои воеено-полицейские силы. а мы украинские налогоплательшики будем платить за их хотелки и раскрыв рот слушать и выполнять указивки плешиваго мацковского царька. поэтому я и предлагал - стена ров с крокодилами и пошли на йух всем лугандоном мы больше с вами дел не имеем пусть вас х у й л о кормит и поит! вот тогда у рашистов пердаки прогорят!!!!
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І чомусь відсутні коментарі від стецьків. Дивно!
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Зрада...зеленський вирішив підірвати *весь світ з нами*...зрада зрадня...при пороху такого не було..всі закони про *знищення України* були конституційні.,,а тут прийшов клован й хоче чогось іншого...це зрада....(с)порохобот
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А с чего вы взяли, что те кто поддерживает Пороха будут против?
Закрыть исчерпавший себя "минск" и перейти к формату "будапештского меморандума"...
Самое время, флаг вам в руки, тем более, что Зе "ни кому и ни чего не должен"...
И это не ирония...
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Ті хто підтримують Пороха-проти не будуть...(напевно)
Я насправді розділяю *порохоботів* й тих *хто підтримує пороха*..я в мене останні викликають повагу,на відміну від першиз
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а Кремль погодився?

змінити формат?

думаю ні.
то який зміст розглядати муйню?
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Прочитайте три первых комментария ваших "зеленых" коллег...
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Кстати и Зе ни кто и ни чего не должен, что, как ни печально, уже проявляется...
Вот и посмотрим и оценим "дипломатические таланты" вашего кумира.
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А там голова КСУ *випадково* не *данєцкая*?!)
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Особливо,той що приймався з виключеним табло у ВР і без журналістів.Поіменний список,кто нібито голосував і всіх на допит,як зрадників
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После откровений т.н.президента лнр пасечника,что особый статус это не автономия,а гос-во в гос-ве,надо отменить все эти законы про особый статус,амнистию и вообще прекратить финансирование ордло.Они хотят прекратить войну,через особый статус получить признание,за счет Украины восстановить экономику ордло,а потом провести референдум и свалить в рф.Прикольено,пан президент?
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Может для того законы и отменят.
Что бы принять новые с учетом хотелок пасечника.
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Кстати,то что они свалят в рф это басни для местной ваты.
Им нужен просто особенный особый статус государства в государстве и самое главное это вето на решения украинского парламента.
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они хотят быть в Украине но на правах рашистского сателита и управляться из мацквы! при этом имея свой парламент и свои воеено-полицейские силы. а мы украинские налогоплательшики будем платить за их хотелки и раскрыв рот слушать и выполнять указивки плешиваго мацковского царька. поэтому я и предлагал - стена ров с крокодилами и пошли на йух всем лугандоном мы больше с вами дел не имеем пусть вас х у й л о кормит и поит! вот тогда у рашистов пердаки прогорят!!!!
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ну назовите фамилии этих 53 народных депутатовткоторые подали подааня в кс? мне интересно кто это по фамильно. и второе - а что они прсле 21 числа все еще депутаты? нет? ну на нет и суда нет! значит КС уже не должен ничего рассматривать! я прав ? а глава КС?
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Ну хто ж буде поважати якісь закони України, якщо так з ними поводиться КС? Ніхто.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонституційний Суд перевірить на відповідність Конституції три закони України, що стосуються ОРДЛО
 
 
 
 
 
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