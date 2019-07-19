 Конституційний Суд перевірить на відповідність Конституції три закони України, що стосуються ОРДЛО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про закони України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" і "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

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На даний час подання опрацьовує секретаріат КСУ.

19 липня віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд повідомила, що подання підписали 53 депутати, зокрема вся фракція "Самопомочі".

Згадані закони Верховна Рада ухвалила восени 2014 року.

Зокрема, закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України". Його дія наразі продовженадо кінця 2019 року.