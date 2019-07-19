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Все про:дороги (756) Зеленський (2174) Омелян (538)

 Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував план президента Володимира Зеленського відремонтувати основні українські дороги за найближчі три роки.

Омелян стверджує, що експерти Зеленського помилилися з вартістю ремонту доріг. Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, де пан Президент беруть свою аналітику, але за повідомленням сайту Президента необхідно 150 млрд грн для ремонту 24 тис. км основних автомагістралей державного значення. Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж.

Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій!!!", - написав Омелян.

Міністр інфраструктури стверджує, що насправді ремонт доріг коштує утричі дорожче.

Читайте також: Зеленський підписав указ про поліпшення якості доріг

"А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній, навіть не в набагато дорожчих з ЄС: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі в збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно!" - запропонував Омелян.

"І ні, це неможливо зробити за три роки!

А відповідати за три роки Вам, пане Президенте! Якщо у Вас будуть ці три роки", - додав міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владо, де дороги?" - активісти перекрили трасу в Луганській області

Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського 01

Омелян порадив Зеленському виконувати державну стратегію з розвитку автодоріг України на 2018-2022 роки.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав Указ про поліпшення якості доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138599
 
   
 Топ коментарі
 
Для лохов и так сойдет.
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Длмя того, щоб вас вивозити на батьківщину після нових виборів.
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Юрій Каракай‏ @karakay67 2 ч.2 часа назад

Безмерно умиляют чудные люди, которые пребывают в абсолютной уверенности, что общипанный олигарх Коломойский потратил последние деньги на две выборные компании Зеленского исключительно с целью, обеспечить им светлое будущее и уютную старость .
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Нельзя тебе спать,ЦВИГУНенок! Давай матом,что нибудь про основные дороги!
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4000 долларов - зарплата простого учителя!

Коррупция исчезнет вообще!

Немецкие автобаны - будут построены за 3 года!

И все это начнется ровно в понедельник!
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А всего лишь для этого надо в воскресенье проголосовать за ЗЕ!
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Я уже представляю лица Зебилов, когда маладая команда за месяц-два полностью оседлает потоки и по старой традиции начнет валить все на папиредникав.

Бугагагагагагага)
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Вони вже це роблять поки зебіли знімають із своїх вух локшину😏
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Но...... Для этого необходимо разрешение Свына, иначе никак....
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я думаю если бы не воровали такими масштабами - то зарплата была бы нормальная и автобаны.
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як би у тебе було чим "думати" то ти б ДУРНЮ не писала
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Эта ****** уже столько наобещал, что обещания Зеленского цветочки. Надеюсь, он когда-нибудь сядет за разворовывание бюджета.
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да кто ж его сажать то будет?ты ж не хочешь свои хотелки в жизнь воплощать-а остальным зачем оно надо,нарушать закон ради какого то лив-лив? Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 3911
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Емеля ,да в ЕС в 2 раза дороже,но они в 10 раз лучше тех что сляпал наш автодор лопатой и бочкой со смолой Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 6986
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Юрій Каракай‏ @karakay67 2 ч.2 часа назад

Безмерно умиляют чудные люди, которые пребывают в абсолютной уверенности, что общипанный олигарх Коломойский потратил последние деньги на две выборные компании Зеленского исключительно с целью, обеспечить им светлое будущее и уютную старость .
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Прозрение наступит. Через пустой кошелек и через голод.

Бугагагагага ))))
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ЗЕленая сопля дозвиздится, что к власти прийдет хунта. Настоящая.
Быстрее-бы, а то эти идиоты из ЗЕбильной команды уже задолбали своим дебилизмом. Во всем без исключения.
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омелян гнида! неужели нам нужно 24000 км дорог "первой" категории??? кто не знает - дороги 1 категории от 4 до 8 полос шириной 3,75 метра каждая!!!!!!!!!! Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 8462
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Емеля !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Где ваш с Кроликом Великий Контейнерный Путь в Китай? Там же где Сенин забор ?
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Пусть этот дебил китайцам такое расскажет, которые за месяц мост строят)) Кадры достойные петьки-свина одним словом.
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24000 км за 3 года? Та легко!
Это всего лишь по 22 км дороги в ДЕНЬ, без праздников и выходных.

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А если строить будут несколько разных компаний в разных местах страны.
А у каждой компании несколько бригад на разных дорогах.
Вот и сложи километраж, пройденный ими в сумме за сутки.
Скажешь, что денег не хватит. ХВАТИТ, ВОРОВАТЬ НАДО МЕНЬШЕ
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зе`експерти по коксу дорожки вміють рівняти, ці набудують, вже підахохі в 4000 зе отримали по губам Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского - Цензор.НЕТ 9530
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Та нам хватит гиперлупа, нахер нам дороги...
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Ой, что этот омельян говорит.
Покойный Кирпа отремонтировал все вокзалы и станции до самых маленьких полустанков в глухих лесах за два неполных года. По сей день все чисто и суперски выглядит. Южный вокзал и инфрпастуктуру построили с нуля за год или два. Меньше воровать нужно.
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так и говорил - строить нужно быстро пока деньги не украли
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В Дарницькому районі--з помпою відкивали знак--тут буде вокзал. Знак вже давно забрали, а памятник стоїть--бетонні стовпи,і забор.
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Если очень захотеть то можно
Налоги с бензина идут в карманы барыжников,а не в казну государства и омелян об этом прекрасно знает
Поэтому у него кулькулятор считает с вычитом в карман барыг
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Хз чо там експерти,але реально була помилка одна в цій галузі-омельян
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Да кто спрашивал твоё воровское мнение,у Зеленского будет правительство - они и будут исполнять его указания,заставят платить налоги всякие рошены и эскаэмы - будут средства на дороги.
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Что то хотел сказать скромняга?говори не тушуйся.
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Этого господина будут судить, а его брехню высмеивать.
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судити шмарклю ВЖЕ ТРЕБА.. Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 8240 але той хуцпатий поц не підписує ЗАКОНИ що дозволяють провести імпічмент зеленій шмарклі.. Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 7239 Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 7239
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По началу был план, когда ЗЕленая сопля была студентом. А на корпоративах он поднялся и сейчас - кокс. А чо, может себе позволить. Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 4949
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Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского
омелян,ты шо???
указ про улучшение дорог не читал?)
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Считают другие люди , а болвану Омеляну поручили строить , а он с калькулятором играется
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Знатно опускають нашого гопника--стидоба а не президент. Де зарплата в 4000 дол ?.
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Раньше был мем "Дай команду, Топаз"
Теперь "Зеля, издай указ"
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Клоун зарплаты учителям уже по 4 ооо евро платит
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а где эти расчеты можно услышать/увидеть, что именно так говорил Зе?
а то, как-то, я этому емеле не слишком то и верю...
еще один лжепатриот - у всех деток его, гражданство то США!
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Емеля за пять лет построил себе дома и подьезд к домам,а дороги то такэ можно и не строить
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Возможно и ошиблись,но как же смешно слушать юмор пропетиных о пустых обещанияхНе поленитесь-прочитайте петину предвыборную прорамму.Это ПОЛНЫЙ провал.По ВСЕМ пунктам.
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Читаю" Зеленский посетил тренировку Ломаченко, поручил построить дороги и запретить продажу наркотиков".жесть какая-то
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А что ты хочешь, сопля есть сопля. ЗЕленая. Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 7513 Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 7513 Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 7513
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со строителями вообще надо тонко, нежно и с любовью, а то забьют на работу наглухо...
меня наши ремонтировщики тоже иногда поражают,
все занют шо после зимы от соли и прочей ерунды на дорогах ямы.
так вот на некоторых дорогах ети ямы ремонтируются как раз к началу следующей зимы.
зависит от подрядчика и от мозгов нанимающего етого подрядчика в первую очередь...
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Да ну вас пойду в учителя там 4000 валодя даёт, неудачники. А дороги квартал95 флешмобом отремрнтирует.
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Кандидаты в Раду причастны к 35 бизнес-группам и до сих пор торгуют с РФ - YouControl
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ 2019, 16:26
929 ПРОСМОТРОВ 9

Предприятия, связанные с кандидатами в нардепы от "Оппозиционной платформы "За жизнь", "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины", в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 миллионов гривен и закупили оттуда на 122 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эксперты аналитической системы YouControl.
Отмечается, что эксперты проанализировали первую десятку таких партий, как "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Сила и честь", и первые 30 кандидатов из списка "Слуги народа", "ведь рейтинги политсилы в 2-3 раза выше конкурентов, поэтому и количество депутатов, скорее всего, будет пропорционально в разы больше".
Подчеркивается, что кандидаты в нардепы, которые оказались в фокусе исследования, в целом связаны с почти с 1,8 тысяч компаний, половина из которых имеют точки пересечения со "Слугой народа".

За 2017 год выручка всех этих предприятий достигла 287,5 млрд грн.
"Будущие парламентарии не чурались торговли со страной-агрессором - РФ. Исключением стали лишь представители "Голоса" и "Силы и чести". А вот кандидаты от четырех других политсил в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 млн грн и закупили оттуда на 122 млн грн", - отмечают эксперты.
Больше всего на экспорте в РФ заработали компании, причастные к представителям "Оппозиционной платформы "За жизнь". За предыдущий год они заработали на этом 123 млн грн, что составляет 11% от всех их продаж за границу (это самый высокий показатель среди всех).
На импорт из РФ в 2018 году больше всего потратил бизнес "Европейской солидарности" - 56 млн грн.
Наибольшую долю РФ в импорте имеет "Батькивщина" - закупки связанного с ней бизнеса составили 8% от общего количества.

"Четверть от общего количества изученных компаний, связанных с будущими парламентариями, занимаются оптовой и розничной торговлей и ремонтом транспорта (автомобилей и мотоциклов).
Очевидно, эти отрасли имеют шанс получить самую мощную поддержку в следующем созыве Верховной Рады. Вид деятельности более двух сотен компаний, имеющих отношение к кандидатам - "Операции с недвижимым имуществом".
Еще по 138 предприятий из перечня представляют такие отрасли, как "Профессиональная, научная и техническая деятельность" и "Информация и телекоммуникации", - свидетельствуют результаты исследования.
Эксперты выделили топ-5 сфер, в которых будут заинтересованы парламентарии, согласно выручки связанных предприятий в прошлом: перерабатывающая промышленность, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, торговля и ремонт транспорта, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, информация и телекоммуникации.
Всего аналитики насчитали 35 финансово-промышленных групп, причастных к будущим нардепам.

Больше всего - 11 - их оказалось у кандидатов от "Слуги народа" ( "Приват", "Квартал 95", группа семьи Стефанчук, семьи Радуцкого т.д.). На втором месте - Оппозиционная платформа "За жизнь" с 9 влиятельными бизнес-группами (Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича, семьи Левочкиных, братьев Козак и т.д.).
В "Батькивщины" - пять (группа Юлии Тимошенко, "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, группа семьи Корж, Григория Немыри и "Европа" Валерия Дубиля).
По четыре в "Европейской солидарности" (группа Алексея Порошенко "Укрпроминвест", Андрея Парубия, Ирины Геращенко, "Украинская маркетинговая группа" Артура Герасимова) и "Силы и чести (группа семьи Смешко, Ирины Сисоенко, семьи Поживановых и "Агродар").
Меньше всего связей с ФПГ обнаружили в партии "Голос" - только "Группа семьи Вакарчук" и "Василь Кисиль и Партнеры".
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Вже їздить на велосипеді з імпічментом
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Да всё реально! Юля рулит,Зе руководит,Мертвечук хороводит.
Дороги будут.В АД! Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 43
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Омелян 5 років з петрухою соєві дороги будували, ямочний ремонт називається.
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Не свисти!Грошей не буде Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 4857
Як що у тебе нема машини ,той і не буде Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 4857
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Омелян только гиперлупы может строить.
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По данным министерства, в странах Евросоюза, в России, в США строительство дорог значительно дороже - в нашем государстве стоимость 1 км автодороги I категории в 1,26 раза меньше, чем в России, вдвое меньше, чем в США, и в среднем в 2,5 раза меньше, чем в Европе. Например, в России строительство такой дороги стоит 6,3 млн долл. за километр, США - 10 млн долл., Канаде - 11 млн долл., Словакии - 12,8 млн долл., Франции - 13,4 млн долл., Германии - 14,5 млн долл. В Украине в среднем ориентировочная стоимость 1 км дороги I категории составляет более 5 млн долл. При ялинковоще
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Гройсману і Порошенку це вдалося тричі зробити, а Зєлєнский "ошибся в расчьотах")) По ходу у Омеляна калькулятор не в той бік рахує))
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Для 0меляна реально-це ГІПЕРЛУП.
дЛЯ ПОРОШЕНКО- 5 G Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 5408
Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського - Цензор.НЕТ 1124
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Poland
S2/S79 south bypass of Warsaw (3 lanes expressway, asphalt, urban terrain) 8.9 km - 29.3 mln EUR/km (126 mln PLN/km)

A1 Pyrzowice - Piekary Sl.(motorway, 2 lanes, asphalt, plain terrain) 16 km - 26 mln EUR/km (113 mln PLN/km)

S69 Bielsko-Biala - Zywiec (2 lanes expressway, mountains but no tunnels, asphalt) 15.6 km - 11.6 mln EUR/km (50 mln PLN/km)

A1 Piątek-Stryków (2 lanes motorway, asphalt, plain terrain) 21 km - 6.3 mln EUR/km (27 mln PLN/km)

S8 Syców - Kępno (2 lanes expressway, asphalt, plain terrain) 15.3 km - 4.9 mln EUR/km (21 mln PLN/km)

A4 Zgorzelec - Krzyżowa (motorway, 2 lanes, concrete, plain terrain) 51.4 km - 4.6 mln EUR/km
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наверное не просто так с китайцами разговор пошёл. китайцы построят дороги в 4 раза дешевле и лучше, если им не мешать.
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Фігово вони строять дороги, принаймні у нас. Покажи хоч одну дорогу , яку якісно построїли китайці в Україні.
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я не бачив китайських доріг у нас, зате надивився на них в Китаї і вони ідеальні.
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По перше не "господін", а пан президент, а по друге те що каже Зеленський то популізм на публіку але всі ці дороги і шляхи треба зробити за три роки, а краще за два і не капремонт, а нові шляхи, а грощі звідкіля взяти? З офшоріф вивести назад до України
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Ну конечно, ведь украсть 2/3 денег не получится, поэтому невозможно отремонтировать дороги за реальную стоимость ремонта.
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а он нового назначит, у которого в 3 как раз
только не думаю, что терпения настолько у народа на него хватит
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цензор превратился окончательно в площадку для осатаневших и дебильных порохоботов
Сюда заходить - себя не уважать. Тьфу!
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далеко не всі притомні люди є порохоботами.
але всі вони вміють рахувати.
ваш Вова - ні.
якщо дороги - після вчителів, то не при нашому житті.
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Объясните президенту, что дорога и дорожка не одно и то же
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*********** тебе в горло, СОЕВОЕ ЧМО! Ты за 3 месяца станешь ПЕТУХОМ МЕНСКОЙ ЗОНЫ!
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Та легко, достаточно забрать у учителей 4000 баксов зарплаты.
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Можно и быстрее, особенно, если считать не уметь. Вряд ли математики из квартала сильно разбираются в расчетах(я не про валюту). Потому скорость ремонта будет достаточно высокой: в пол-года-год уложатся. А может и раньше ноги унесут. Может сами, может с Божьей помощью. Кто знает...
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Все правильно Омелян сказал.
Но быдло корежит, оно продолжает верить что может быть газ нашару, колбаса по 2,20 и дороги за 1 год по 10 грн/км.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВідремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського
 
 
 
 
 
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