 Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Омелян стверджує, що експерти Зеленського помилилися з вартістю ремонту доріг. Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, де пан Президент беруть свою аналітику, але за повідомленням сайту Президента необхідно 150 млрд грн для ремонту 24 тис. км основних автомагістралей державного значення. Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж.
Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій!!!", - написав Омелян.
Міністр інфраструктури стверджує, що насправді ремонт доріг коштує утричі дорожче.
"А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній, навіть не в набагато дорожчих з ЄС: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі в збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно!" - запропонував Омелян.
"І ні, це неможливо зробити за три роки!
А відповідати за три роки Вам, пане Президенте! Якщо у Вас будуть ці три роки", - додав міністр інфраструктури.
Омелян порадив Зеленському виконувати державну стратегію з розвитку автодоріг України на 2018-2022 роки.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав Указ про поліпшення якості доріг.
Коррупция исчезнет вообще!
Немецкие автобаны - будут построены за 3 года!
И все это начнется ровно в понедельник!
Бугагагагагагага)
Безмерно умиляют чудные люди, которые пребывают в абсолютной уверенности, что общипанный олигарх Коломойский потратил последние деньги на две выборные компании Зеленского исключительно с целью, обеспечить им светлое будущее и уютную старость .
Бугагагагага ))))
Быстрее-бы, а то эти идиоты из ЗЕбильной команды уже задолбали своим дебилизмом. Во всем без исключения.
Это всего лишь по 22 км дороги в ДЕНЬ, без праздников и выходных.
А у каждой компании несколько бригад на разных дорогах.
Вот и сложи километраж, пройденный ими в сумме за сутки.
Скажешь, что денег не хватит. ХВАТИТ, ВОРОВАТЬ НАДО МЕНЬШЕ
Покойный Кирпа отремонтировал все вокзалы и станции до самых маленьких полустанков в глухих лесах за два неполных года. По сей день все чисто и суперски выглядит. Южный вокзал и инфрпастуктуру построили с нуля за год или два. Меньше воровать нужно.
Налоги с бензина идут в карманы барыжников,а не в казну государства и омелян об этом прекрасно знает
Поэтому у него кулькулятор считает с вычитом в карман барыг
омелян,ты шо???
указ про улучшение дорог не читал?)
Теперь "Зеля, издай указ"
а то, как-то, я этому емеле не слишком то и верю...
еще один лжепатриот - у всех деток его, гражданство то США!
меня наши ремонтировщики тоже иногда поражают,
все занют шо после зимы от соли и прочей ерунды на дорогах ямы.
так вот на некоторых дорогах ети ямы ремонтируются как раз к началу следующей зимы.
зависит от подрядчика и от мозгов нанимающего етого подрядчика в первую очередь...
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ 2019, 16:26
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Предприятия, связанные с кандидатами в нардепы от "Оппозиционной платформы "За жизнь", "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины", в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 миллионов гривен и закупили оттуда на 122 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эксперты аналитической системы YouControl.
Отмечается, что эксперты проанализировали первую десятку таких партий, как "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Сила и честь", и первые 30 кандидатов из списка "Слуги народа", "ведь рейтинги политсилы в 2-3 раза выше конкурентов, поэтому и количество депутатов, скорее всего, будет пропорционально в разы больше".
Подчеркивается, что кандидаты в нардепы, которые оказались в фокусе исследования, в целом связаны с почти с 1,8 тысяч компаний, половина из которых имеют точки пересечения со "Слугой народа".
За 2017 год выручка всех этих предприятий достигла 287,5 млрд грн.
"Будущие парламентарии не чурались торговли со страной-агрессором - РФ. Исключением стали лишь представители "Голоса" и "Силы и чести". А вот кандидаты от четырех других политсил в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 млн грн и закупили оттуда на 122 млн грн", - отмечают эксперты.
Больше всего на экспорте в РФ заработали компании, причастные к представителям "Оппозиционной платформы "За жизнь". За предыдущий год они заработали на этом 123 млн грн, что составляет 11% от всех их продаж за границу (это самый высокий показатель среди всех).
На импорт из РФ в 2018 году больше всего потратил бизнес "Европейской солидарности" - 56 млн грн.
Наибольшую долю РФ в импорте имеет "Батькивщина" - закупки связанного с ней бизнеса составили 8% от общего количества.
"Четверть от общего количества изученных компаний, связанных с будущими парламентариями, занимаются оптовой и розничной торговлей и ремонтом транспорта (автомобилей и мотоциклов).
Очевидно, эти отрасли имеют шанс получить самую мощную поддержку в следующем созыве Верховной Рады. Вид деятельности более двух сотен компаний, имеющих отношение к кандидатам - "Операции с недвижимым имуществом".
Еще по 138 предприятий из перечня представляют такие отрасли, как "Профессиональная, научная и техническая деятельность" и "Информация и телекоммуникации", - свидетельствуют результаты исследования.
Эксперты выделили топ-5 сфер, в которых будут заинтересованы парламентарии, согласно выручки связанных предприятий в прошлом: перерабатывающая промышленность, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, торговля и ремонт транспорта, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, информация и телекоммуникации.
Всего аналитики насчитали 35 финансово-промышленных групп, причастных к будущим нардепам.
Больше всего - 11 - их оказалось у кандидатов от "Слуги народа" ( "Приват", "Квартал 95", группа семьи Стефанчук, семьи Радуцкого т.д.). На втором месте - Оппозиционная платформа "За жизнь" с 9 влиятельными бизнес-группами (Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича, семьи Левочкиных, братьев Козак и т.д.).
В "Батькивщины" - пять (группа Юлии Тимошенко, "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, группа семьи Корж, Григория Немыри и "Европа" Валерия Дубиля).
По четыре в "Европейской солидарности" (группа Алексея Порошенко "Укрпроминвест", Андрея Парубия, Ирины Геращенко, "Украинская маркетинговая группа" Артура Герасимова) и "Силы и чести (группа семьи Смешко, Ирины Сисоенко, семьи Поживановых и "Агродар").
Меньше всего связей с ФПГ обнаружили в партии "Голос" - только "Группа семьи Вакарчук" и "Василь Кисиль и Партнеры".
Дороги будут.В АД!
Як що у тебе нема машини ,той і не буде
дЛЯ ПОРОШЕНКО- 5 G
S2/S79 south bypass of Warsaw (3 lanes expressway, asphalt, urban terrain) 8.9 km - 29.3 mln EUR/km (126 mln PLN/km)
A1 Pyrzowice - Piekary Sl.(motorway, 2 lanes, asphalt, plain terrain) 16 km - 26 mln EUR/km (113 mln PLN/km)
S69 Bielsko-Biala - Zywiec (2 lanes expressway, mountains but no tunnels, asphalt) 15.6 km - 11.6 mln EUR/km (50 mln PLN/km)
A1 Piątek-Stryków (2 lanes motorway, asphalt, plain terrain) 21 km - 6.3 mln EUR/km (27 mln PLN/km)
S8 Syców - Kępno (2 lanes expressway, asphalt, plain terrain) 15.3 km - 4.9 mln EUR/km (21 mln PLN/km)
A4 Zgorzelec - Krzyżowa (motorway, 2 lanes, concrete, plain terrain) 51.4 km - 4.6 mln EUR/km
http://documents.worldbank.org/curated/en/908121530528798409/pdf/Strategy-for-Prioritization-of-Investments-Funding-and-Modernization-of-Ukraine-s-Road-Sector.pdf?fbclid=IwAR1es9BCkG8DHlrcLtA05A5KG1-cqjMoHVsKsmJYLY3SrwwTK2xgE7U__6c
только не думаю, что терпения настолько у народа на него хватит
Сюда заходить - себя не уважать. Тьфу!
але всі вони вміють рахувати.
ваш Вова - ні.
якщо дороги - після вчителів, то не при нашому житті.
Но быдло корежит, оно продолжает верить что может быть газ нашару, колбаса по 2,20 и дороги за 1 год по 10 грн/км.