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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:агітація (118) Вінницька область (359) Нацполіція (7865) Слуга народу (126)

 На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

У Вінницькій області під час проведення агітаційної кампанії кандидат у народні депутати Світлана Лутковська видає себе за кандидата від політичної сили "Слуга народу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 01

Дослідчою перевіркою поліцейські встановили, що цей кандидат у депутати Верховної Ради поширює інформацію, яка не відповідає дійсності, вводячи в оману виборців. Оскільки не має ніякого стосунку до політичної партії "Слуга народу".

На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 02

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На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 03

Зараз поліцейські проводять заходи щодо фіксації правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Всі обставини будуть з'ясовані в ході слідства.

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Поліція закликає громадян бути уважними під час голосування 21 липня для того, щоб реалізувати своє право на волевиявлення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138598
 
 
 Топ коментарі
 
Почему никто не выдаёт себя за самую популярную партию с огромным рейтингом ПЕС 🤷‍♀️
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И почему БПП пришлось к выборам перекрашивать в ЕС?
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Винница прямо инкубатор аферистов какой то
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Почему никто не выдаёт себя за самую популярную партию с огромным рейтингом ПЕС 🤷‍♀️
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И почему БПП пришлось к выборам перекрашивать в ЕС?
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Ребрендинг ,как у всех бандюков: со временем нужен новый паспорт на другую фамилию.А заодно себе еще и паричек, и усы отпустить,что бы мать родная не узнала. Такой вот ребрендинг
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Потому что в БПП истинные демократы и европейцы - специально переименовались, чтобы не получить 100% в Раде.
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Патамушта хахлам малороссам разумковы, портновы и сепары назначенные ЗЕкловуном на ключевые должности ближе по духу, как считаешь кацапка беженка??
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тихонов не в курсе, не спрашивай его, он просто пришел посрать рошеном и получить серебрянников немножко, 30 ему думаю не даст жадный ликсеич)
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У него та же должность что и при Овоще:
смотрящий за судами и судьями...
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Так нашкодили же! Они и пластику сделали бы, только вместо лиц жопы проступают. Прям беда!😀🎉🇺🇦
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Львом он не был, разве что Шерханом из сказки. И Маугли подсмалил ему усы Огненным Цветком. А шерхановские шакалята все тут по ЦН бегают...
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Так это равносильно, что с опущеным поручкаться!
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Потому что такие обманы для обычного тупого быдла. Вот за голоса быдла и соревнуються те, кто выдает себя за кого то другого.
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Потому что жулье гарантированно имеет место в ПСНа
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А что скажет ЗЕБЕнька насчёт фотокарточки?
Ещё и пальчиками плечо теребит.

Поматросил девку и бросил? 😂
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Видимо она плохо знала таблицу "деления".......... А ведь так всё хорошо начиналось.

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Почему никто не выдаёт себя за самую популярную партию с огромным рейтингом ПЕС/ ПЕС это ПЕС а **** это ****.Как бы она ни лаяла.
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а в душе она если слугиня?
от хочет служить - не оторвешь.
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Винница прямо инкубатор аферистов какой то
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Ця жіночка теж вважає Президента України малоросом?
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З бренді партії Слуги Народа можна пройти куди завгодно. Головне добре накачатися.
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бач як гарно поліція охороняє нову владу. аваков своїм вмілим служінням-лизанням диви вчергове заслужить пост міністра мвс
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Все слуги в нашей стране должни платить за бренд Зеленскому?
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ваши "слуги" будут платить вертухаю на шконке.
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Володимир Зеленський не пустив на закрите засідання з приводу незаконної вирубки лісу в Харківській області місцевого кандидата від "Слуги народу" - Олександра Счісленко.
Президент назвав його боягузом і заявив, що такі люди не мають права представляти партію "Слуга народу" на місцях, повідомляє enovosty.com.
Два дні тому, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Харківській області. Під час поїздки глава держави зустрівся з місцевими активістами, які повідомили про незаконну вирубку лісу в СМТ Кочеток Чугуївського району. З цього приводу Володимир Зеленський провів закриту нараду, під час якого пообіцяв зупинити знищення лісу і підтримати активістів.
У той же час, на нараду з формулюванням "за боягузтво" не пустили кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Олександра Счісленко, який балотується в Чугуївському районі по 176 мажоритарному округу. Відомо, що про це розпорядився сам Володимир Зеленський. З'ясувалося, що активісти зверталися до Олександра Счісленко з проханням допомогти і приєднатися до їх акції проти незаконної вирубки лісу в Чугуївському районі, що відбулася 11 липня. Однак, політик не відгукнувся.
Дізнавшись про цей вчинок представника партії "Слуга народу", Володимир Зеленський заявив, що такі люди не мають права, знаходиться в команді президента і представляти його партію в Харківській області. Бездіяльність Счісленко глава держави назвав проявом боягузтва.
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Скоро выдавать себя за ЗЕКкомандовца будет равносильно признаца что ты сепаратист, ненавидишь Украину и любишь *****. ЗЕКкоманда она такая...сепарская гебнявая подстилка..
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вчера на всю страну сам Гройсман сказал шо ликсеич вор и сепар, так шо бот вали в печь , брехун
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Просто развелось этих слуг народа ими " хоч греблю ними гати " слуг на любой вкус ; слуги олигархов, слуги кремлёвских оккупантов, слуги бандитов - коррупционеров, слуги сепаратистов - террористов оккупированной "лугандониии "....и прочие слуги.
Печально то что среди этих разных продажных слуг так и нет слуг Украинского народа.!..
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Петя слугой работал на украинский народ?
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знаю одного володю зеленського(боба)...і як тепер йому жити?
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Эта девка - прокси рыгоанала Калетника...
Работает у него в сельхозакадеми библиотекаршей,
и по устойчивой информации на полставки дрессирует его одноглазую змею...
Калетник на президентских выборах содержал штаб ЗЕбени оттуда и фотки...,
за это ему дали возможность под брендом ЗЕ выдвинуть на Винничине
Восемь своих порокси... эту сначала записали о партии слуг, но потом
почему то вычеркнули... но Калетник решил агитматериалы не менять...)))
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Чесні фраєра по 300 штук зєлєні відвалювали,щоб під зеленим брендом іти ...Ич ,яка !
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В статье: "........вводя в заблуждение избирателей. Поскольку не имеет никакого отношения к политической партии "Слуга народа".
Странно...... Винницкие газеты уже давно писали, что она поклонница того самого рыга калетника. А вот команда зЕленского в фейсбуке писала, что именно она будет представлять Команду кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Винницкой области. Возможно она плохо знала таблицу "деления", ну и случилось то, что случилось.



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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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