 На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дослідчою перевіркою поліцейські встановили, що цей кандидат у депутати Верховної Ради поширює інформацію, яка не відповідає дійсності, вводячи в оману виборців. Оскільки не має ніякого стосунку до політичної партії "Слуга народу".
Зараз поліцейські проводять заходи щодо фіксації правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Всі обставини будуть з'ясовані в ході слідства.
Поліція закликає громадян бути уважними під час голосування 21 липня для того, щоб реалізувати своє право на волевиявлення.
смотрящий за судами и судьями...
Ещё и пальчиками плечо теребит.
Поматросил девку и бросил? 😂
от хочет служить - не оторвешь.
Президент назвав його боягузом і заявив, що такі люди не мають права представляти партію "Слуга народу" на місцях, повідомляє enovosty.com.
Два дні тому, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Харківській області. Під час поїздки глава держави зустрівся з місцевими активістами, які повідомили про незаконну вирубку лісу в СМТ Кочеток Чугуївського району. З цього приводу Володимир Зеленський провів закриту нараду, під час якого пообіцяв зупинити знищення лісу і підтримати активістів.
У той же час, на нараду з формулюванням "за боягузтво" не пустили кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Олександра Счісленко, який балотується в Чугуївському районі по 176 мажоритарному округу. Відомо, що про це розпорядився сам Володимир Зеленський. З'ясувалося, що активісти зверталися до Олександра Счісленко з проханням допомогти і приєднатися до їх акції проти незаконної вирубки лісу в Чугуївському районі, що відбулася 11 липня. Однак, політик не відгукнувся.
Дізнавшись про цей вчинок представника партії "Слуга народу", Володимир Зеленський заявив, що такі люди не мають права, знаходиться в команді президента і представляти його партію в Харківській області. Бездіяльність Счісленко глава держави назвав проявом боягузтва.
Печально то что среди этих разных продажных слуг так и нет слуг Украинского народа.!..
Работает у него в сельхозакадеми библиотекаршей,
и по устойчивой информации на полставки дрессирует его одноглазую змею...
Калетник на президентских выборах содержал штаб ЗЕбени оттуда и фотки...,
за это ему дали возможность под брендом ЗЕ выдвинуть на Винничине
Восемь своих порокси... эту сначала записали о партии слуг, но потом
почему то вычеркнули... но Калетник решил агитматериалы не менять...)))
Странно...... Винницкие газеты уже давно писали, что она поклонница того самого рыга калетника. А вот команда зЕленского в фейсбуке писала, что именно она будет представлять Команду кандидата на пост президента Владимира Зеленского в Винницкой области. Возможно она плохо знала таблицу "деления", ну и случилось то, что случилось.