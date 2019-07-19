 Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація опублікована на сайті ВР.

На сайті парламенту зазначається, що документ повернутий з підписом голови Ради.

Тепер документ передається на підпис президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, 11 липня Рада підтримала створення реєстру педофілів і їхню примусову хімічну кастрацію (законопроєкт №6449). Також забороняється умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшується тюремний термін за зґвалтування дитини до 20 років.

Крім того, Рада має намір ввести реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів, а також їхню добровільну хімічну кастрацію (законопроект №6607). Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або іншої установи, яка зобов'язана здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.