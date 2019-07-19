 Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація опублікована на сайті ВР.
На сайті парламенту зазначається, що документ повернутий з підписом голови Ради.
Тепер документ передається на підпис президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, 11 липня Рада підтримала створення реєстру педофілів і їхню примусову хімічну кастрацію (законопроєкт №6449). Також забороняється умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшується тюремний термін за зґвалтування дитини до 20 років.
Крім того, Рада має намір ввести реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів, а також їхню добровільну хімічну кастрацію (законопроект №6607). Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або іншої установи, яка зобов'язана здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.
Шо за подвійні стандарти.
Маючи 5 річну доцю,я смутно уявляю(не дай Бог) щоб потім тварина вижила....
Представляю как вырастут расценки на отмаз от такого.
Тогда желаю попасть в руки украинской мусарни или украинского правосудия чтобы прочувствовать всю полноту реформы на своей шкуре.
Бугагагагагагага ))))))
препараты для кастрации - с химиотерапии. если рак, то терпеть(введение препаратов) можно, а если как в законе применить = пытка(=ЕСПЧ = 100% проигрыш и репутация дикарей(опять))
Какие же они дебилы, или "вредители", по Сталину, наши жепутаты. И ведь реально - как на зло сволочи приняли закон, после которого мы можем получить гарантированно проигрышные дела в ЕСПЧ и массу других неприятностей.
Гадя Гавченко должна была более аккуратно пугать этих "трудяг"
Создать каталоги склонных к коррупции чиновников, вести их учёт и заставлять являться ежемесячно для проверки.
А можно сразу головы рубать.
дебильная страна с дебилами ******** Ляшко и Парубий.
Ну так а мужеловство приветствуется - парады проводят. Всё идёт к тому чтобы ****** создавали семьи и усыновляли мальчиков (та и девочек) - фсё по закону.
когда эта обоссанная Рада уже повыздыхает, падлюки.
хто ж не хоче заробляти сидячи на депутатській дупі, де ж знайти таких кришталево чесних людей?
Хотите мы вас кастрируем? «Нет». « хорошо , тогда не будем»