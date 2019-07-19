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 Політика України
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Все про:кастрація (4) Парубій (1148) педофіл (70)

 Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроєкт №6449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості.

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація опублікована на сайті ВР.

На сайті парламенту зазначається, що документ повернутий з підписом голови Ради.

Тепер документ передається на підпис президента Володимира Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, 11 липня Рада підтримала створення реєстру педофілів і їхню примусову хімічну кастрацію (законопроєкт №6449). Також забороняється умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшується тюремний термін за зґвалтування дитини до 20 років.

Крім того, Рада має намір ввести реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів, а також їхню добровільну хімічну кастрацію (законопроект №6607). Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або іншої установи, яка зобов'язана здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138597
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем первого клиента Шария.
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Прямо на границе яйца серпом отхватить падлюке.
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вазелин не подпишет - он своих в обиду не даст, передаст...
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Прямо на границе яйца серпом отхватить падлюке.
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вазелин не подпишет - он своих в обиду не даст, передаст...
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Шарік під цей закон не підпадає, тільки під стару редакцію
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Гундяй Крестовоздвиженский Ты, чмо порохнявое, погугли тему, а потом раскрывай свою пасть.
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Либеральные полумеры . 2 раза молотком по яйцам - намного дешевле и быстрее .
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звідки такі глибокі пізнання матеріалу? Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 2119
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Это генитическое отклонение наверняка можно предупреждать сразу при беременности.
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Гомосякам - паради, ********** - кастрація.
Шо за подвійні стандарти.
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Вирішив дурень одного разом - досить, не хочу дурнем бути - і ампутував собі мозок.
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Химическая кастрация - это как?! Провинившийся орган - в азотную кислоту?! Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов - Цензор.НЕТ 1266
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Да, но только по добровольному согласию педофила.
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Блін,може я задуже *нетолерантний*...але я б вернув смерту кару....
Маючи 5 річну доцю,я смутно уявляю(не дай Бог) щоб потім тварина вижила....
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Парубий не только этот закон подписал, подписаны поправки по закону 10357.
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А напрасно, ОН и Ляшко подпадают под этот закон.
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Отлично, теперь мусора будут шантажировать граждан кроме подброски наркоты и порнографии, еще и педофилией и ХИМИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИЕЙ.

Представляю как вырастут расценки на отмаз от такого.
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Или вы думаете что в милиции и в судах что-то поменялось?

Тогда желаю попасть в руки украинской мусарни или украинского правосудия чтобы прочувствовать всю полноту реформы на своей шкуре.

Бугагагагагагага ))))))
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Та прям. Химическая кастрация обратима
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Читал лет тридцать назад, не думаю что всё осталось на тому-же уровне.
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на Сайт ЮА, вроде Евсилевский написал оч. полезную статью.
препараты для кастрации - с химиотерапии. если рак, то терпеть(введение препаратов) можно, а если как в законе применить = пытка(=ЕСПЧ = 100% проигрыш и репутация дикарей(опять))
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Пока не владею информацией по методологии кастрации в контексте законопроекта, не буду что-либо утверждать. Есть разные типы кастрации - обратимая и необратимая. Какая будет применена - х.з.
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Не, там фишка в том, что химия действует определённое время в течении которого подавляется секс активность. Кароч, поциент обязан приходить и получать дозу регулярно, иначе - #.
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Вполне вероятно. Проще простого подкинуть чьи то трусы и обвинить в педофилии. Наши суды и прокурватура если нужно то особо докапываться до сути не будут. Некоторые даже мамаши будут заробатывать неплохие бабки на своих детях.
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П'ять лет нихрена не делали, прорвало как плотину весной.
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депутатам - люстрацию, педофилам - кастраци. і диви не переплутай.
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Сейчас в школах дети начинают трахаться уже с 12-13 лет. Вот ето будет где разгуляться прокурорам с педофелией.
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Ну це ти загнув, поодинокі випадки не роблять погоди, а от згідно статистики, 17 років це середній вік коли дівчата починають жити як дівчата, Тоб-то виходить , в середньому всі 100% порушниці і треба по кожному випадку слідчих випускати, не важливо, є заява чи ні.Тому що Закон не повинен порушуватись. Сюди треба враховувати катастрофу з інститутрм сім'ї в Україні. А цей Закон і є атака Правильно було б щоб населення відроджувалось, для цього вік для шлюбу знизити, створювати умови для молодої сім'ї, щоб молоді люди вже років з 16 могли самі собі заробити, а не тягнути з батьків гроші на навчання, яке розтягують і розтягують. Правильно що ЗЕ їх всіх розігнав, дебіли п..ля.
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Недавно классная статья с аналитикой на эту тему на Сайт ЮА выходила...
Какие же они дебилы, или "вредители", по Сталину, наши жепутаты. И ведь реально - как на зло сволочи приняли закон, после которого мы можем получить гарантированно проигрышные дела в ЕСПЧ и массу других неприятностей.
Гадя Гавченко должна была более аккуратно пугать этих "трудяг"
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Педо(дітей), філія(кохати). Тепер, з Вашого дозволу, пожартую. - Загадка:"Чим відрізняється педагог від педофіла?" - Відгадка: "Останній любить дітей по-справжньому"
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з законом ясно, але називати збочинців складними словами це теж збочення, педо і філіо нічого загального з діями збочинців не мають, так само й батьки своїх дітей філіо, але кому тут що писати
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******* дебилы - а почему тогда не производить химическую дебилизацию коррупционерам - чтоб мысль не возникала воровать!
Создать каталоги склонных к коррупции чиновников, вести их учёт и заставлять являться ежемесячно для проверки.
А можно сразу головы рубать.

дебильная страна с дебилами ******** Ляшко и Парубий.

Ну так а мужеловство приветствуется - парады проводят. Всё идёт к тому чтобы ****** создавали семьи и усыновляли мальчиков (та и девочек) - фсё по закону.

когда эта обоссанная Рада уже повыздыхает, падлюки.
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вона бесмертна як дункан маклаут Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів - Цензор.НЕТ 3066
хто ж не хоче заробляти сидячи на депутатській дупі, де ж знайти таких кришталево чесних людей?
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« добровольная химическая кастрация»'- вообще умора.....
Хотите мы вас кастрируем? «Нет». « хорошо , тогда не будем»
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Так это и так мужик кастрированный
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та-а-ак, а хто тепер дитина? кого нізя трогать? Це я к тому, шо дівчата зараз в 12 років виглядають вже сформованими жінками з виразним бюстом, талією та попою. І трахаца вони хочуть аж пищать.
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і як встановлюєця педофілія? Це хвороба? Вроджене? Чи дєйствує принцип "один раз - не п144р4с"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПарубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів
 
 
 
 
 
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