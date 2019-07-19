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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Аваков (1190) ЦВК (712) Сліпачук (55) Баканов Іван (37)

 Аваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку

Тимчасово виконуючий обов’язки Голови СБУ Іван Баканов і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернулися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук з інформацією щодо кандидата у народні депутати від списку політичної партії "Опозиційний блок – За життя" Дмитра Торнера, який є фігурантом низки кримінальних проваджень і сфальсифікував відомості про себе.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "За матеріалами зібраними СБУ і МВС, Головним слідчим управлінням Національної поліції 19 липня 2019 року відкрито два кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 "Використання підроблених документів" та ч. 1 ст. 332-2 "Незаконний перетин державного кордону" Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка на цей час представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року на підставі підроблених документів отримала 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону.

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Відповідно до наявної інформації Дмитро Торнер, фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови.

18 липня 2019 року за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів усі зазначені паспорти громадянин України визнано недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню.

Відтак Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини.

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Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває. Іван Баканов і Арсен Аваков закликають ЦВК на підставі наданої інформації терміново прийняти відповідне рішення, передбачене чинним законодавством України.

Аваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138596
 
   
 Топ коментарі
 
Куницкий свой, ему можно.
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Тоесть если с партии "слуга урода" - то уже и сравнивать даже нельзя? По определению святой?
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Тоесть если с партии "слуга урода" - то уже и сравнивать даже нельзя? По определению святой?
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Конечно же, нет! В случае с куницким закон нарушается правильно, по пААнятиям.
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За ********** ******* вступился и разрешил ему быть депутатом ВР Украины! Так шо там было, как там зеленский обещал: -"..если я хоть раз нарушу закон то я........" Напомните ему зелеботы!
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такого кандидата нельзя приводить к присяге народного депутата, т.к. он принес присягу другому государству, а , следовательно, он не сможет исполнять обязанности депутата
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Сколько-сколько паспортов Украины он получил?!
4 внутренних и 5 загран?!
К какой службе относится та система, которая их выдавала - не к МВД?
А проснулись хором и только сейчас?
Ну, да-а-а-а....
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А шмаркля баканов обратился по поводу своих с двумя паспортами?
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Нє, посани, парламент намєчаєся ох*єнний! Новіє ліца будуть гідними представниками 73 відсотків власних виборців.
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А хто ж ще може бути пракурвор у кримінальних злочинців? Лише їхній колишній адвокат.
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не, ну педро молдавский может быть президентом...
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Ух якиі дерзкі)один підданий італії,в другог дружина мосвовитка....еталон бл очільник спецслужб....
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ОПЗЖ настоящие наследники Януковича! Уголовника протаскивают нардепом. "Побег из мест заключения" это понятно. непонятно за что в заключение попал.
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то, что вычислили - молодцы, но удручает сама тенденция: изо всех щелей всякая ху*ета безлошадная лезет в депутаты. т.е. это стало возможным! по крайней мере у всей этой публики сложилось такое впечатление. это печально, это свидетельствует о распаде институтов власти
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так він же за жись, а не за порохоботське "європейське майбутнє", буде вам союзник
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Якщо проаналізувати цю статтю, то виникає питання щодо системності роботи СБУ та МВС. Чому? Ми перший раз чуємо про подібне звернення цих відомств до ЦВК. Тобто щодо цього кримінального кандидата було замовлення, а інші порушники їх не зацікавили.
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Там пол списка шо партии Ле Хаим-За життя(это ксати прямой перевод!!!), шо партии Слуга народа!!!!! Можно сниамать с выборов по только теме гражданства!!!
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Голосувати за слуг народу-це бути зрадниками України!!!
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Пляааа! У меня тоже возникло желание порулить Украиной,зря я наверное не ломанулся в депутаты !
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У нас в депутати поперло різне лайно. Хочеш заплатити 2 млн баксів і спілкуватися з ними?
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а уже поздно выдвинуться кандидатом от подьезда по мажоритарке?
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Звичайно, бо бюлетені надруковані, а вибори у цю неділб.
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Кращє з ними спілкуватися через приціл СВД )) І гроші цілісінькі і задоволення більше буде )
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а,почему он хотя бы не задержан???
это в правовом поле и МВД и СБУ
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своїх(куницького) нє трогаєм. це і є справедливість по Зеленськи
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Весь Київ засрали зеленими бігмордами із світлинами громадян, яких підбирали за однобокими критеріями🧐
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Olexandr Chornogorodskij

своїх(куницького) нє трогаєм. це і є справедливість по Зеленськи ПЛЯААА, В МЕНЕ ДЕЖАВЮ!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку
 
 
 
 
 
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